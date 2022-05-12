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Крым 2.0 в Херсоне, или Зачем гауляйтеры Кремля вещают о присоединении к РФ

Максим Яли

эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

12 мая 2022, 09:16

Пока идут боевые действия и рашисты даже не вышли на административные границы Херсонской области, на аннексию Кремль не пойдёт.

Херсон
Херсонская область Кремлю намного важнее, чем ОРДЛО, но спешить присоединять ее пока не станут / Колыхаев Игорь/Facebook

Все эти заявления гауляйтеров Херсонской области и Пескова о "присоединении" к РФ имеют несколько целей и задач.

Первая - взбодрить быдло на рассии, которое совсем приуныло после мрачной речи путлера на 9 мая. Ведь никаких целей не достигнуто.

Вторая - символичность дат, на которых "повернуты" в Кремле. 11 мая - день "рехферендума" на Донбассе в 2014-м. В Мариуполе его, кстати, тоже провели. И что? Приняли в рашку?

Третья - дать надежду коллаборантам и предателям не только в Херсонской области, но и на всем юго-востоке Украины. Дурні думкою багатіють.

Четвертая - шантажировать Зеленского после заявления Кулебы о том, что войну Украина будет вести до тех пор, пока не отвоюет все территории, включая Крым и ОРДЛО.

Посыл таков: "Или срочно соглашаетесь на наши требования по признанию Крыма и "дыр", или аннексируем ещё".

Но пока идут боевые действия и рашисты даже не вышли на административные границы Херсонской области, на аннексию Кремль не пойдёт.

Тем более, перед угрозой введения нефтяного эмбарго со стороны ЕС, которое сейчас в стадии обсуждения.

Так что всё это очередные влажные мечты гауляйтеров, которые прекрасно понимают, что их ожидает после освобождения ВСУ временно оккупированных территорий.

Читайте такжеЖизнь после 9 мая: каким будет третий этап войны с РоссиейКстати, на такое заявление не отважился даже Сальдо - старшая "жена" путлера в Херсоне, а лишь его зам. Что также весьма красноречиво и подтверждает, что все это очередной "информационный п...к".

А пучить их будет, если вспомнить Захарченко, пока они не поедут на обед в кабак "Ветерок". А оттуда сразу на концерт к Кобзону.

Даже Песков промычал про "юридические обоснования" и международное право, намекая на Крым. Так что без "рехферендума" на это Кремль не пойдёт.

Да, Херсонская область Кремлю намного важнее, чем ОРДЛО, т.к. вода в Крым.

Но это уже только в случае и после "достижения целей спецоперации". А затем и "рехферендума".

То есть никогда.

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война в Украине новости Херсона Дмитрий Песков Максим Яли
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