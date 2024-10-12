Кровная месть Кадырова. Что это означает для российских элит

Заявление о кровной мести - это попытка перебить "слово Путина" "традиционными обычаями", которые являются частью пакта между Путиным и Кадыровым.

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Рамзан Кадыров / Коллаж: Главред, скрин

Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору от Дагестана, лезгину по национальности, Сулейману Керимову. Причина мести - якобы заказное убийство Кадырова. Реальная причина - как будет поделена компания Wildberries, один из крупнейших маркетплейсов в РФ.

1. Керимов в свое время прямо намекнул, что эту компанию ему пообещал лично Путин. А это значит, что решение этого вопроса было прямой гарантией Путина.

2. Перестрелка в центре Москвы, когда чеченцы убили двух охранников-ингушей не привела ни к каким межэтническим столкновениям. Более того, после этих событий состоялась встреча "старейшин" ингушей и чеченцев (возглавлял Делимханов). Суть этой встречи свелась к обвинениям ингушей в нарушениях шариата и к ритуальным заявлениям о мире. Проще говоря, Кадыров переводил уже тогда бандитские разборки в русло мусульманского права.

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3. Заявление о кровной мести - это попытка перебить "слово Путина" "традиционными обычаями", которые являются частью пакта между Путиным и Кадыровым.

4. Кадыров демонстрирует окружению и российским элитам, что он не может проиграть, даже если он противостоит Путину. Просто так сдаться - означает, что дальше роль чеченцев в "охранном бизнесе" по всей России будет падать. Надо отдать должное Кадырову - он нашел формат, который не прямо подставляет Путина. Ведь он апеллирует не исключительно к понятийным вещам, а заворачивает их в традиционные проторелигиозные конструкции. И, тем самым, выводит из-под прямого обвинения Путина.

5. Конечно, с точки зрения императора, все эти кадыровские конструкции являются все-таки ультиматумом. И Путин прекрасно понимает, что все ждут его реакции. Также, все знают стиль Путина, который тянет время прежде чем что-то решать. Но стоит напомнить: элиты только начали забывать, как Путин, дав слово не убивать, убил Пригожина. И тут есть новая история - Путин пообещал Wildberries Керимову и (не) может защитить его. Путин должен одновременно защитить Керимова и "удовлетворить" Кадырова.

6. Собственно от того, как он поступит будет зависеть его репутация, как императора, человека, который решает все без оглядки на условности. Раньше в таких случаях он всегда наказывал обоих. Правда, степень наказания была разной. Классический пример судебный процесс Сечин против Улюкаева. Улюкаева посадили, Сечин остался руководителем Роснефти, но потерял влияния.

7. Здесь ситуация сложнее - Путин не может не наказать Кадырова, но как это сделать без потерь статус-кво в Чечне непонятно. Поэтому это начало сериала. Долгого, но который обязательно завершится или потерей влияния Кадырова или повторениями демаршей от ряда менее влиятельных, но не менее наглых игроков. Во многом это повторение 90-х только на новом этапе развития и при более сильном, но и более коррумпированном государстве.

8. Есть еще один важный аспект, после того, как Патрушева понизили в статусе, в России исчез институт "координатора" силовиков и теперь все они напрямую подчиняются Путину. А значит, они координируются спорадически и ситуативно. А такая свобода действий должна со временем привести к определенным дисбалансам в репрессивной (в отношении экономических, а не политических игроков) системе.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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