Кровавые следы Окурка

Путин начал свое правление с крови, кровью и закончит.

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Владимир Путин / Скриншот YouTube

Бывают люди, которые несут в себе зло. Хорошо, если это зло обходится без человеческих жертв и крови. А бывают люди, которые вместе со злом оставляют после себя кровавые следы. Таких и людьми-то нельзя называть. К последним явно относится узурпатор власти в России Владимир Путин. Начал свое правление с крови, кровью и закончит.

Впрочем, за ним числится не только кровь. Жадность к деньгам, экономические махинации, когда был еще в должности главы экономического комитета мэрии Петербурга при своем университетском преподавателе Анатолии Собчаке. Депутаты питерского заксобрания вспоминали, как Путин бегал по коридорам Смольного со словами: "Бабки надо делать! Надо делать бабки!". Депутат того же заксобрания Марина Салье собрала целое досье экономических преступлений Путина. А его бывшая жена, Людмила, вспоминала, как однажды в 1996 году, когда они отдыхали в компании друзей на собственной даче, вдруг вспыхнул пожар в коттедже. Людмила испугалась – там ведь оставались их дочери. Путин тут же бросился в дом. Она думала, что за дочерями, но нет – через минуту муж вышел довольный, неся в руках портфель, набитый денежными купюрами и документами с компроматом. А дочерей вынес из огня их друг, отдыхавший вместе с ними.

Многое про Путина и свою жизнь с ним рассказала Людмила Путина своей немецкой подруге Ирен Питч, с которой сдружилась, когда Путины жили в ГДР, где будущий кремлевский сиделец работал директором Дома дружбы СССР–ГДР в Дрездене. А Питч спустя некоторое время на основании рассказов Людмилы и своих собственных наблюдений, выпустила книгу "Пикантная дружба. Моя подруга Людмила Путина, её семья и другие товарищи".

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Но то, как говорится, дело прошлое. Поднявшись на волне "делания бабок", Путин робко переступил порог Кремля. Но при этом решительно "взялся за дело". Надо же было укрепиться во власти. Причем, "укрепляться во власти" он начал еще за несколько месяцев до того, как Борис Ельцин, тогдашний президент России произнес свои ставшие знаменитыми слова: "Я устал, я ухожу!".

В августе 1999 года Ельцин, перебрав несколько кандидатур на пост премьер-министра, который, по идее, должен был стать его преемником на грядущих президентских выборах, остановил свой выбор на Путине. Тот сначала был назначен главой президентской администрации, а затем – главой ФСБ (представляете, в огромной России в такой могущественной организации, как Федеральная служба безопасности, не нашлось пусть даже плохонького генерала, поэтому президенту пришлось назначить директором ФСБ подполковника!). В данном случае, решающую роль сыграло согласие подполковника ФСБ Путина затеять новую (вторую в советское время) войну с "обнаглевшей" Чечней.

Но, в отличие от самого Ельцина, частенько предававшегося общению с "зеленым змием" в ущерб своим основным обязанностям главы государства, члены его администрации прекрасно понимали, что Бледная моль (одно из прозвищ Путина в школе КГБ) никаким образом не сможет победить на честных выборах (в 2000 году, при некоторой доле скепсиса, выборы президента все же можно считать более-менее честными, по крайней мере, конкурентными), поскольку он малопрезентабилен, да и почти неизвестен электорату. При этом, силовикам с Лубянской площади очень хотелось внедрить на высшую государственную должность своего человека. И выход был найден.

На Лубянке решили: если нельзя привести Путина к власти нормальным способом, приведем его "ненормальным". Информацию подтвердил бывший руководитель московского КГБ и замруководителя администрации президента РФ, работавший в то время вместе с Путиным в команде Ельцина, генерал Евгений Савостьянов. В интервью российскому журналисту Евгению Киселеву он заявил, что в этой команде избрание Путина на выборах считалось невозможным, поэтому к власти его решили привести "ненормальным путем", организовав серию терактов в российской столице и списав все это на чеченских "боевиков".

А чтобы все было правдоподобно, первый взрыв жилого дома с помощью заложенной взрывчатки прозвучал в дагестанском городе Буйнакск 4 сентября 1999 года. При этом стоит учесть, что Ельцин назначил Путина премьер-министром менее, чем за месяц до этого – 16 августа (причем, Государственная Дума, от которой тогда зависело очень много, одобрила его назначение с большим трудом – всего 233 голоса при необходимых 226).

После Буйнакска последовали еще три взрыва в жилых домах – два в Москве (8-9 сентября на улице Гурьянова, и 13 сентября на Варшавском шоссе) и еще один в Волгодонске (16 сентября). Было бы и больше, но, напуганные россияне стали весьма подозрительными и осторожными. В результате, один из жителей в Рязани обратил внимание, что в подвал дома, в котором он жил, какие-то темные личности заносят мешки с неким белым порошком. Тут же был вызван наряд милиции и мешки вынесли на улицу, хотя эти самые темные личности убеждали, что в мешках всего лишь навсего сахар. После проверки оказалось, что не сахар, а гексаген. А темные личности – сотрудники ФСБ. И они проводили учения. Скандал, конечно, удалось замять, но осадок остался.

Но независимые исследователи и журналисты сомневаются в официальной версии истории с попыткой подрыва многоэтажки в Рязани, объявленной руководством ФСБ учениями. Историк Рутгеровского университета Юрий Фельштинский, бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко (авторы книги "ФСБ взрывает Россию), оппозиционный политолог Андрей Пионтковский, исследователь российского национализма Джон Данлоп, журналист Дэвид Саттер, и другие лица выдвинули версию, согласно которой взрывы были организованы российскими властями, в том числе лично тогда действующим премьер-министром Путиным, а также ФСБ. Сторонники этой версии считают, что взрывы были выгодны действующим властям и, наоборот, не выгодны боевикам. Утверждается, что именно после взрывов Владимир Путин смог обеспечить себе повышение рейтинга и, как следствие, победу на президентских выборах 2000 года. По мнению Данлопа, в пользу этой версии говорит бездействие ФСБ по информации о готовящихся взрывах, идентификацию арендатора места установки бомб как возможного сотрудника ФСБ, и сорванную попытку взрыва многоэтажки в Рязани, впоследствии объявленную руководством, доказательства показывают, что в жилое здание были заложены реальные бомбы с целью взорвать многоэтажку и возложить вину на чеченских террористов. Разумеется, ФСБ все эти теории и исследователи не нравились. Но если до зарубежных журналистов они добраться не решились, то вот своего, известного журналиста "Новой газеты" Юрия Щекочихина, ведущего журналиста-расследователя попытки взрыва в Рязани, явно отравили, все его коллеги единогласно назвали это убийством.

В результате всех этих терактов 307 человек погибли, более 1700 человек получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере. А тут еще подоспело и вторжение чеченских боевиков в Дагестан. Вот вам и повод для войны. Для второй чеченской войны, когда столица Чечни была практически стерта с лица земли, когда зачищались многие города и села этой республики.

Но самое интересное, что в прессе все это всплыло еще до самих терактов. Так, 10 июля 1999 года журналист Ян Бломгрен написал, что Администрация президента прорабатывает план поиска и поддержки лояльного кандидата на пост президента на предстоящих выборах в 2000 году. Журналист предупредил о возможных терактах, в которых обвинят чеченцев, с целью объявления чрезвычайного положения и переноса выборов. Позднее Бломгрен пояснил, что его источники были знакомы с дискуссиями внутри политической элиты.

Версию о причастности к этим взрывам подтвердил 14 сентября 1999 года на пресс-конференции и бизнесмен Константин Боровой, бывший в то время депутатом Госдумы.

Идем дальше.

В сентябре того же, 1999 г. была объявлена контртеррористическая операция (КТО), ставшая, по сути, началом Второй чеченской войны, активная фаза которой продолжалась до конца февраля 2000 г., когда был взят федеральными силами контроль над Шатойским районом Чечни. А официально Вторая чеченская война завершилась с отменой в полночь 16 апреля 2009 года режима КТО. И молодой премьер-министр с молодым питерским задором тут же попытался заявить о себе, как о "бойце из питерской подворотни": "Надо будет в сортире, и в сортире за два месяца их замочим!". Видимо, Путин не имел никакого понятия о том, что в российской глубинке, а тем более в горах, с "сортирами" большая напряженка. Поэтому "два месяца" растянулись на десять лет.

Впрочем, как покажет время, со сроками у Путина и дальше будут какие-то непонятки, несостыковки (чего стоит, например, обещание взять Киев за три дня, а всю Украину за две недели!). Зато с тех пор в России блатная феня очень скоро стала шиком моды даже на телевидении.

Теперь о потерях (официальных) за эти десять лет!

Со стороны федеральных сил (только убитыми): 3536—3635 военнослужащих ВС РФ, 2364—2572 военнослужащих внутренних войск МВД, 106 сотрудников ГРУ и ФСБ и 1072 чеченских и дагестанских лоялистов (т.е. воевавших на стороне федеральных властей).

Со стороны ополченцев: 16 299 убитых. При этом следует учитывать, что подавляющее большинство этих самых ополченцев из Чечни и Дагестана также являлись гражданами Российской Федерации.

Кроме того, как и в каждой войне, помимо военнослужащих гибнут и мирные жители. Так вот, опять же, по официальным российским данным, к февралю 2001 года в ходе боевых действий погибло около 1000 мирных жителей. Однако, в книге С.В. Рязанцева "Демографический и миграционный портрет Северного Кавказа" (2003) высказывается предположение, что потери мирного населения к этому времени, скорее всего, не превышали 5-6 тысяч человек убитыми и 1-2 тысяч ранеными. А по оценке международной неправительственной организации "Аmnesty international" (2007), в войне погибло до 25 тысяч мирных жителей.

Идем еще дальше!

В августе 2000 года произошла непредвиденная и непредумышленная (со стороны Путина) катастрофа с человеческими жертвами: атомная подводная лодка К-141 "Курск" в субботу 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений взорвалась. В результате начавшейся еще на берегу последовательности нарушений в процедурах обращения с торпедой 65-76А в первом отсеке произошел взрыв кислородно-керосиновой смеси и возник пожар, что привело к выходу из строя экипажа первых трех отсеков, включая главный командный пункт. Неуправляемая лодка пошла ко дну, и удар об него привел ко взрыву торпедного боезапаса лодки. Все 118 человек, находившиеся на борту, погибли. Впрочем, не все сразу.

Нужно особо подчеркнуть, что именно в этот день, 12 августа 2000 года, Путин отправился в отпуск в Сочи и не прервал его в связи с сообщением о катастрофе подводной лодки "Курск", оставался в Бочаровом Ручье весь период проведения спасательных работ. Тогда он совмещал отдых с переговорами с украинским президентом Леонидом Куч*ой. Опытный политик, Леонид Данилович сразу же предложил прервать переговоры в связи с трагедией. Но Путин ответил, что не стоит беспокоиться – туда уже направились специалисты, а он там будет лишь мешать и отвлекать внимание на себя. Загорелый, в рубашке поло с коротким рукавом он появился в новостях на телевидении без следов скорби или сожаления на лице (что для него жизни еще какой-то сотни с небольшим соотечественников, когда он менее чем за год нахождения у власти уже уничтожил их десятки тысяч!).

Военно-Морской Флот России в то время не обладал нужными спасательными средствами. Но на выручку пришли иностранцы – к месту трагедии через пару дней прибыли спасательные суда с водолазным оборудованием из Англии, Норвегии и США, которые были готовы спасти остававшихся еще в живых и просивших о помощи членов экипажа подлодки. Путин не разрешал. Лишь 16 августа командование ВМФ получило санкцию президента на привлечение иностранной помощи для спасения экипажа АПЛ "Курск". Но было уже слишком поздно.

21 августа 2000 года командование ВМФ официально объявило о гибели экипажа АПЛ "Курск". 22 августа президент Путин, наконец, посетил базу ВМФ в поселке Видяево и встретился с родственниками погибших моряков. Тогда он еще не вошел во вкус своей "самодержавной" власти и допускал к встрече с собой не переодетых в простой народ гэбэшников, а реальных лиц. При этом и здесь Путин показал себя крутым пацаном из питерской подворотни, в своем излюбленной манере юмора идиота, обозвав их всех подставными дешевыми "десятидолларовыми проститутками".

Но и на этом его идиотский юмор не закончился. 8 сентября 2000 г., меньше чем через месяц после трагедии, Путин прибыл в США на "Саммит Тысячелетия" и был приглашен на программу Ларри Кинга. В ходе интервью Ларри спросил у Путина:

– Расскажите нам, что случилось с российской подлодкой?

– Она утонула, – ответил Путин.

Спустя два года после "Курска" случился "Норд-Ост".

В то время в Москве шел очень популярный мюзикл "Норд-Ост" по книге В. Каверина "Два капитана". 23 октября 2002 г. очередной показ мюзикла шел на сцене московского Театрального центра на Дубровке. В момент спектакля в здание ворвались сорок вооруженных чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым, которые захватили и удерживали в течение трех дней заложников из числа работников, зрителей и актерского состава мюзикла — всего 916 человек в здании Театрального центра.

По мнению российских властей, целью террористической акции было нарушение общественной безопасности, устрашение населения и оказание воздействия на органы власти Российской Федерации по принятию решения о выводе войск с территории Чеченской Республики.

В результате операции по освобождению заложников, организованной ФСБ и проведенной спецподразделениями Центра специального назначения ФСБ, были убиты все находившиеся в здании на тот момент террористы и освобождена бо́льшая часть заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", погибли 174 человека). "Освободители" применили сильно действующий газ, усыпивший всех в зале. Благодаря чему и удалось освободить часть заложников и арестовать часть боевиков. При этом медики умоляли эфэсбешников уточнить, какой газ был применен, чтобы врачи могли ввести пострадавшим антидот. Но им было отказано – военная тайна. А то, что из-за этого погибло или стали инвалидами десятки и без того пострадавших людей, Путину было наплевать. Некоторые люди из числа бывших заложников еще несколько лет продолжали умирать в мучениях.

Но спустя два года произошла еще более страшная трагедия – 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года, в школе №1 произошел захват заложников чеченскими боевиками. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 (!) заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.

Здесь стоит немного отвлечься и обратить внимание на то, что 14 марта 2004 года были очередные выборы президента (для Путина – вторые). И именно в этот день произошло событие, которое в прежние времена назвали бы дурным предзнаменованием. Произошел пожар в самом центре Москвы, у стен Кремля – сгорел знаменитый Манеж.

Были разные версии у этого пожара – и поджог, призванный сорвать выборы президента РФ, и короткое замыкание в проводке. В данном случае, не важно, по какой причине случился этот пожар, но, согласно народным приметам – пожар в большинстве случаев – к несчастью или крови. Ведь кровь и огонь почти всегда соседствуют. И несчастья, опоясанные кровавым ремнем, не заставили себя ждать.

Тому подтверждение – террористический акт в Беслане 1-3 сентября 2004 года. Террористы удерживали заложников (напомню, в большинстве своем – детей) три дня. На третий день около 13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания (вот подтверждение моих слов о соседстве огня и крови!). После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и силами спецназа ФСБ был предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 27 террористов (четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). Единственный взятый живым террорист, Нурпаша Кулаев, был арестован и впоследствии приговорён судом к пожизненному заключению.

Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей (!). Но ведь Путину даже детей не жалко, если речь идет о его власти. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.

И чем дальше, тем сильнее росла кровожадность Путина. При этом он зачем-то решил присвоить себе звание "собирателя русских земель" после развала Советского Союза.

Но здесь он действовал хотя и коварно, но хитро. Чего-чего, а коварства и хитрости Путину не занимать.

Первый, проверочный шаг Путин совершил в 2008 году, с помощью провокации заставив грузинскую сторону на нее ответить.

Стоит подчеркнуть, что в 2008 году так называемым президентом России был Дмитрий Медведев. И слова "так называемый президент" здесь отнюдь не лишни: тогда еще Путин играл в демократию и, дабы не нарушать российскую Конституцию, не стал выдвигаться на третий срок, акцентировав внимание на прописанный в ельцинской Конституции постулат о том, что "одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд" (ст. 81, п.3).

Вот и пришлось Путину с Медведевым сделать, говоря словами того же Ельцина "рокировочку" – Вова попросил Диму посторожить "трон", чтобы никто другой его не занял. Но все и в России, и в мире знали, что Медведев исполнял роль "английской королевы": царствовал, но не правил. А заправлял страной, как и прежде, именно Путин.

Итак, в конце июля — начале августа 2008 г. обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться. В ночь с 7 на 8 августа, когда Грузия ввела войска в объявившие о независимости территории Южной Осетии и подвергла артобстрелу ее "столицу", а заодно и позиции российских "миротворцев", находящихся на линии разграничения сторон, после чего приступила к установлению контроля над мятежным регионом, начался крупномасштабный вооружённый конфликт, ставший кульминацией предшествовавшей напряжённости. Днем 8 августа Медведев объявил о начале ввода войск в зону конфликта (при этом отдельные части вошли раньше). В течение нескольких суток российские войска совместно с осетинскими сепаратистскими вооруженными формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также во взаимодействии с абхазскими силами — из Кодорского ущелья в Абхазии, заняв ряд прилегающих к конфликтным зонам районов Грузии.

Война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. Так, 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Теперь о жертвах этой, пусть и краткосрочной, но все же войны России с бывшей республикой Советского Союза.

По официальным данным, во время штурма Кодорского ущелья абхазские "силы сопротивления", по собственным данным потеряли 1 человека убитым и 2 — ранеными. Однако, по информации одного из грузинских блогеров, во второй половине дня 9 августа на подступах к Кодорскому ущелью подразделениями Грузии было отражено две атаки противника, при этом погибло 9 абхазских и 7 российских военнослужащих.

Что касается погибших жителей Южной Осетии, то данные по ним слишком противоречивы – от полутора до двух тысяч человек (смотря кто предоставляет эти цифры – российская, грузинская или юго-осетинская сторона).

Совершенно другие цифры приводят аналитики международной организации Human Rights Watch, заявляя, что значительная часть погибших жителей Южной Осетии составили вооружённые ополченцы, которых нельзя учитывать в качестве жертв среди гражданского населения. Впрочем, и данные этой организации оспаривают западные эксперты.

Точно так же противоречивы цифры потерь и среди российских военных: по предварительной информации заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Анатолия Ноговицына на 13 августа потери российских военнослужащих насчитывали 74 человека погибшими, 19 пропавшими без вести, 171 — ранеными. А в феврале 2009 года заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков заявил, что погибли 64 военнослужащих (согласно пофамильному списку), 3 пропали без вести и 283 получили ранения. Однако в августе заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин сообщил о 48 погибших и 162 раненых. Причины такого расхождения в цифрах неизвестны, но факт гибели российских военных все равно зафиксирован.

Но, в данном случае, суть как раз не в цифрах, а в отношении к этому конфликту в Европе и США. Слабая, почти никакая реакция Запада на российско-грузинскую войну, по мнению многих аналитиков, и подтолкнула Путина к аннексии Крыма и войне на Донбассе в 2014 году, а позже — и к полномасштабному вторжению в Украину в феврале 2022 года. Причем, именно такая "никакая" реакция Запада привела к гибели почти трехсот человек (пассажиров и экипажа) пассажирского Боинга 777 "Малайзийских авиалиний" в небе над Украиной.

Путин же очень глупый фаталист – он посчитал, что, если там прокатило, то прокатит и здесь. То есть, понадеялся на пресловутый русский "авось". Но Украина – не Грузия. Она смогла дать сдачи "крутому пацану" из питерской подворотни, который сам признавался неоднократно, что в этой подворотне был такой закон: бить первым. Но, видимо, пацаны из той подворотни не знали, что иногда и ударившие первыми могут быть, в конечном итоге, битыми.

И еще одна кровь целиком и полностью на Путине – убийство Бориса Немцова, видного политика и главного конкурента Путина на предстоявших вскоре президентских выборах, где Немцов имел все шансы победить. Убийство произошло 27 февраля 2015 года в Москве, практически у самых стен Кремля. И "совершенно случайно" оказалось, что в момент убийства не работала ни одна камера наблюдения, которыми усыпан этот клочок столицы. Убийство снова списали на чеченцев, но все же понимали, кто был главным заказчиком.

По свидетельству некоторых сокурсников Путина по школе КГБ, у того во время обучения в этой школе было несколько прозвищ – Бледная моль, Окурок… и, на мой взгляд, именно последнее прозвище больше всего подходит военному и уголовному преступнику Путину. Потому как брошенный непотушенный окурок может послужить началом пожара, а пожар – это огонь, а где огонь, там, в большинстве случаев, проливается кровь.

Виктор Юнак, специально для Главреда

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