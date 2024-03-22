Кровавое побоище в "Крокусе" устроено Путиным, но зачем?

Сегодня смотрел новые цифры потерь российских войск в Украине. Подумалось: а как же всё-таки Кремль будет загонять на войну москвичей? Под каким соусом качнут новую мобилизацию, чтобы вовлечь де-факто неприкасаемые регионы?
Ну, видимо, вот так.
Нет сомнений, что кровавое побоище в "Крокусе" устроено Путиным ради подкручивания гаек.
Вопрос в том, кого назначат в "организаторы". Ряд помоек и грушных ртов уже рефлекторно обвинили во всём Украину и ГУР. Просто потому что надо же кого-то обвинить, пока нет официальной позиции.
Но ситуация такая, что организаторами могут назвать эстонцев, молдован, финскую военщину и др.
Самое интересное: о теракте с ключевым словом "концерт" предупреждали. Т.е., США знали о намерении росвластей устроить массовую казнь россиян для нового витка эскалации. Не помогло, не остановило.
Знавшие о теракте наверняка имеют представление и о планах, ради которых Путин убил своих сограждан. Интрига в том, будут ли мешать реализации этих планов.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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