Кризис в США ставит Украину под угрозу

Тенденции к сокращению помощи Украине пока нет, но есть рост усталости от войны как в американском обществе, так и на Западе в целом.

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Из-за кризиса в США помощь Украине в следующем году могут сократить - Илия Куса / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, president.gov.ua

Главная опасность политического кризиса в США для Украины связана с тем, что голосования за законопроекты, которые касаются военной и финансовой помощи будут оттянуты на какое-то время, возможно, до конца этого или первой половины следующего года.

Отставка спикера Маккарти показала, что меньшинство крайне правых республиканцев стало силой, с которой нужно считаться и торговаться. А это создает определенные риски в объемах помощи, которую нам могут предложить, ведь после этой ситуации их позицию будут учитывать.

С моей точки зрения, тенденции к сокращению помощи Украине пока нет, но есть рост усталости от войны как в американском обществе, так и на Западе в целом. Это не сразу конвертируется в сокращение, потому что фактов этого еще не было. Но усталость есть, что демонстрирует факт того, что об этой помощи стало сложнее договариваться, а политики в США и Европе вынуждены торговаться за нее и им становится сложнее объяснять это людям. Потому в следующем году Украине нужно будет учитывать эти контексты, исходя из того, что в какой-то момент часть помощи действительно может быть заморожена или сокращена – все будет зависеть от внутриполитической ситуации в странах Запада. Главная опасность для Украины во всей этой ситуации заключается в том, что если будет заметна тенденция к уменьшению финансовой и военной помощи, нам придется пойти на заморозку войны, потому что тогда мы не сможем воевать.

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Пока что мы сталкиваемся с затягиванием процедур, но заморозки помощи, как минимум в ближайшие полгода, быть не должно. Но это возможно во второй половине 2024 года, когда выборы в США будут в самом разгаре. Кроме того, к тому моменту должны будут пройти и выборы в Европарламенте, после чего можно будет понять расклад сил в ЕС.

Однако полной заморозки помощи Украине не будет. По крайней мере, до тех пор, пока у демократов сохраняется большинство в нижней палате Конгресса. Но, возможно, изменятся цифры, которые заложены, или администрации Байдена придется задействовать альтернативные механизмы. А их несколько. Один из них – использование кредитных линий и оформление военной помощи как грантовой. Этот механизм не так часто используют, но Байден может его задействовать в обход Конгресса. Вряд ли это понравится самому Конгрессу, и вполне возможно, что его будут еще больше критиковать на этой почве накануне выборов, но это один из возможных вариантов. И если в США захотят передать нам дальнобойные ракеты, то могут пойти именно таким путем, потому что для этого не нужно голосование по бюджету.

Но, вероятно, голосование вже состоится. Вопрос в том, какая сумма помощи в нем будет указана – 24 миллиарда или какая-то другая. А также в том, кто станет новым спикером, ведь от него будет зависеть скорость принятия решений. Скорее всего, он будет из числа республиканцев, и большинство не будет голосовать за спикера-демократа. Но будет ли это представитель умеренного крыла, Стивен Скализ, либо это будет кто-то крайне правый вроде Джима Джордана станет определяющим фактором того, будет ли Украина иметь дело с трампистом или традиционным умеренным республиканцем. Возможно, выберут компромиссного кандидата, как это было с Кевином Маккарти, который будет учитывать мнение всех фракций республиканской партии, но не будет таким одиозным. Поэтому назначение Трампа спикером – вряд ли то решение, за которое проголосуют.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего", специально для Главреда

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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