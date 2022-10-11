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Криворукие террористы опять заставили мир о себе говорить

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

11 октября 2022, 08:52

Кремль добился только одного - вывел войну и свои преступления опять в топ мировых новостей.

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Последствия обстрела Киева / Фото facebook.com/UA.National.Police

Они не только жестокие террористы, они тупые и слабые. Грохнули почти сто остродефицитных ракет, чтобы злодейски убить десятки мирных жителей и оставить ещё сотни тысяч на несколько часов (или немного больше) без электричества и горячей воды.

Продемонстрировали, что у них нет ничего нового за душой, что все угрозы "всесокрушающего удара" - просто блеф. Путинские военкоры давно бузят на начальство - почему до сих не разрушены мосты через Днепр и "центры принятия решений". Да вот, оказывается, почему - просто кишка у них тонка. Они даже стеклянный пешеходный мост в Киеве прямым попаданием разрушить не смогли, а вместо центров принятия решений поражали детские площадки и автомобили мирных обывателей на дорогах.

Кремль добился только одного - вывел войну и свои преступления опять в топ мировых новостей. Люди в западных странах в последнее время начали как-то забывать о ней. Теперь им напомнят. Кровавые кадры из Киева и других украинских городов уже на всех телевизионных каналах мира. В результате, в демократических странах общество усилит давление на власть с требованием ужесточить санкции против России и увеличить военную помощь Украине. Вероятность того, что Украина теперь наконец-то получит ракеты дальнего радиуса действия, современные самолёты и танки резко возросла.

Ты этого хотел, Жорж Данден!

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новости России война в Украине обстрелы война России и Украины
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