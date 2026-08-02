Криминал становится нормой: Эйдман о том, как Путин создает новую Россию страха

Социолог и публицист сравнил происходящее в России с событиями после 1917 года и предупредил, что агрессивная часть общества, получившая от власти право на насилие.

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Путин и война / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео, t.me/exilenova_plus

На фоне продолжающейся войны в Украине и внутренней милитаризации российского общества всё чаще звучат оценки о трансформации социальной структуры страны. Публицист и социолог Игорь Эйдман в своей авторской колонке проводит параллель между современной Россией и периодом после 1917 года, утверждая, что путинский режим фактически легитимизировал насилие определённой части населения - как на фронте, так и внутри страны. Публикуем его точку зрения языком оригинала.

Пришедший хам На наших глазах в России происходит своеобразная, даже не социальная, а скорее антропологическая катастрофа. Примерно такая же была после Октябрьского переворота 1917 года, когда на социальную арену вышли представители самых тёмных, злобных, агрессивных слоёв населения. видео дня

Тогда большевистская партийная олигархия, захватившая государственную власть, дала поддерживающему её быдлоплебсу право на насилие, на физическое господство над окружающими обывателями. Ровно это же делает и путинский режим. Он даёт право на насилие и низовую власть "на районе" той части российского быдлоплебса, которую используют в качестве силовой опоры внутри страны и пушечного мяса на войне против Украины.

Нечто подобное в ограниченном масштабе было и в начале 1990-х годов, когда этот мужской силовой быдлоплебс был задействован в преступных структурах. Но это были стихийные процессы, не инициированные напрямую государством, и не тотальные, как сейчас.

Путин сказал, что свошники спрашивают его: "СВО закончится - чем мы будем заниматься?" Да понятно, чем они будут заниматься, вернее, уже начали - тем же, чем и сейчас в Украине, но только уже в самой России: убивать, грабить, насиловать. Причём при покровительстве государства, которое провозгласило их цветом нации.

Да, безусловно, потом весь этот быдлоплебс будет сдан в утиль. Как писала Зинаида Гиппиус: "И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой". Но это "скоро" будет ещё нескоро. А сейчас, как и после Октябрьского переворота, Россию ждёт массовый террор криминального быдла.

Причём речь идёт не о людях с низким социальным статусом. Это скорее не какое-то классовое, а культурно-антропологическое явление. Быдло, грубый и злой ментальный плебс, господствует на всех уровнях российского общества, в том числе и на самом верху. Путин относится к этому же антропологическому типу.

В условиях бесконечной войны и дальнейшей фашизации России власть агрессивного быдла стала тотальной, его буквально выталкивают наверх во всех сферах жизни. Оно начинает господствовать и давить окружающих везде: от дома, где жильцов терроризирует какой-нибудь вечно пьяный "ветеран", которому всё можно, так как он "на колчаковских фронтах раненый", или школы, где другой головорез учит детей "родину любить", - до страны под властью верховного хама.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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