Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Копытько рассказал, как Украина бьет по слабым местам России

Алексей Копытько
1 августа 2026, 19:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт объяснил, почему через две недели сгорели восемь складов Wildberries и как бизнес РФ расплачивается за войну.
Путин, удар по рф
Путин и удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, t.me/news_kremlin

Пока Москва признает "невероятно тяжелую ночь" для собственной ПВО, на юге России фиксируют новые удары – по порту Тамань и по объектам радиолокационной разведки в Ростовской области. Эксперт Алексей Копытько анализирует, насколько серьезны эти потери для обороны РФ, и отдельно разбирает серию пожаров на складах Wildberries, ставших мишенью из-за причастности бизнеса к финансированию армии. Публикуем ключевые наблюдения автора.

О преступном характере российских ударов уже всё, что можно и нельзя, сказано. Реплика министра обороны Польши о неимоверно тяжёлой ночи для польской ПВО – это без комментариев.

Что с нашей стороны?

видео дня

Во-первых, поражён порт Тамань. Значительное задымление хорошо видно из Анапы. Характер повреждений покажут спутники, на территории порта несколько очагов возгорания.

Это непростая цель, потому что де-факто входит в район обороны моста через Керченский пролив, а также имеет дополнительные инструменты защиты.

Во-вторых, в Ростовской области в направлении на Таганрог поражены 2 средства обнаружения из состава российской ПВО:

• РЛС "Небо-СВУ";

• Трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2".

Демонтаж системы ПВО в Ростовской области выходит на "крымские" темпы.

В-третьих, воспламенились очередные склады Wildberries – в районе Пензы и в Сарапуле (Удмуртия). Пару дней назад Сарапул заволновался преждевременно, теперь это исправили.

В рутинном режиме отрабатывались объекты в Крыму и на других ВОТ.

Что касается Wildberries. Таксть, для ощущения времени и динамики.

Технически можно говорить о 2 отрезках, начиная с 18 июля, когда стартовала кампания по демонтажу поставок разного добра в российскую армию через крупнейший российский маркетплейс.

На первом отрезке (18-25 июля):

• Уничтожены 5 объектов – в Электростали (Московская область), Краснодаре, Невинномысске (Ставропольский край), Санкт-Петербурге/Ленинградской области (2), Симферополе.

• Повреждены или прерывали работу 4 объекта – Котовск (Тамбовская область), Коледино (Московская область), Воронеж, Екатеринбург.

Очевидно, проведена некоторая оценка, на втором отрезке (с 28 июля) уже воспламенились объекты в Рязани, Пензе и Сарапуле (Удмуртия).

Итого: за неполные 2 недели сгорели дотла 8 крупных объектов Wildberries. Остальные вынуждены усилить меры безопасности, что сказывается на темпах обработки грузов, плюс начался отток кадров.

Сюжет с Wildberries заслуживает, чтобы расписать его подробно. Пока основная идея – без путинской "СВО" российский крупный бизнес мог бы процветать. Но выбрал соглашательство с преступником. Теперь будет вынужден принять на себя все риски войны.

Потому что не только косвенно (в виде налогов в российскую казну), но и прямо (отправляя сотрудников в армию, оказывая различную поддержку оккупантам, используя ворованное на ВОТ сырьё и т.д.) является соучастником агрессии.

Про персону: Олексій Копитько

Радник міністра оборони, блогер, журналіст. Проживає у Харкові. Активно коментує в соцмережах події, що відбуваються в країні і світі. Працював координатором проєкту "Флот-2017". До цього обіймав посаду заступника голови правління Українського центру розвитку музейної справи.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Заруба будет жестокой": в ВСУ раскрыли направление нового штурма РФ

"Заруба будет жестокой": в ВСУ раскрыли направление нового штурма РФ

18:30Аналитика
В Крыму образовались очереди за едой и баллонами на фоне ударов Украины - Reuters

В Крыму образовались очереди за едой и баллонами на фоне ударов Украины - Reuters

18:28Война
Жара резко усилится: синоптик рассказала, когда стоит ожидать похолодания

Жара резко усилится: синоптик рассказала, когда стоит ожидать похолодания

16:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке обезьянки за 18 с

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке обезьянки за 18 с

"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

Как загустить варенье без крахмала: две ложки заменяют час варки

Как загустить варенье без крахмала: две ложки заменяют час варки

Сколько циклов стирки в день выдерживает стиральная машина: ответ удивит многих

Сколько циклов стирки в день выдерживает стиральная машина: ответ удивит многих

Гороскоп Таро на завтра 2 августа: Тельцам - жить для себя, Ракам - благодарить

Гороскоп Таро на завтра 2 августа: Тельцам - жить для себя, Ракам - благодарить

Последние новости

19:36

Ошибка многих хозяек: какие крупы нужно промывать, а какие — ни в коем случае

19:28

Клубника завалит ягодами: одна летняя процедура решит судьбу урожаяВидео

19:26

Яиц будет в разы больше: чем кормить кур для рекордной яйценоскостиВидео

19:10

Копытько рассказал, как Украина бьет по слабым местам Россиимнение

19:00

Пустые внутри — какая ошибка при закрутке портит огурцы

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
18:30

"Заруба будет жестокой": в ВСУ раскрыли направление нового штурма РФ

18:28

В Крыму образовались очереди за едой и баллонами на фоне ударов Украины - Reuters

18:25

Какие дни августа принесут самый большой урожай: лунный календарь для огородниковВидео

18:09

Защита от плесени и мягкости — что добавить в маринованные помидоры

Реклама
18:09

"Хочу сказать самое важное": Камалия публично обратилась к бывшему мужу

17:38

Один простой трюк в разы увеличит урожай: раскрыт секрет опытных садоводовВидео

17:32

Онкобольную российскую блогершу могут посадить в колонию

17:30

Ударит или пройдет — ученые дали прогноз магнитных бурь на 2–3 августа

17:00

Празднуют ли христиане Медовый Спас или Маковея: священник удивил заявлениемВидео

16:55

Любовный гороскоп на 3–9 августа: Ракам — уют, Тельцам — романтика

16:37

Жара резко усилится: синоптик рассказала, когда стоит ожидать похолодания

16:35

Духовка засияет как новая: простой способ убрать даже многолетний нагарВидео

16:27

Денежный магнит на пороге: как коврик у двери привлекает богатство

16:22

Болезненная потеря для РФ: названы новые вероятные вражеские цели для обстреловВидео

15:59

Дроны поразили три НПЗ в 1600 км от границы и лишили РФ "глаз" - СБУ

Реклама
15:56

"Как змея на сковороде": эксперт объяснил, что стоит за заявлениями Трампа о России

15:40

Пугают с первого взгляда: три даты рождения с мощнейшей энергетикой

15:29

Путинист Тарзан булит Королеву за внешний вид: какую операцию требует

15:14

Листья на огурцах желтеют: дело не в болезни, а в одной распространенной ошибке

15:11

Курорт для шейхов: в горах остались сотни никому не нужных замковВидео

15:09

Гороскоп на завтра, 2 августа: Тельцам — неожиданность, Львам — угроза

15:07

Одна ошибка может лишить урожая: о чем "говорит" листва томатовВидео

14:54

Растворю все: украинка с самыми огромными скулами решила удалять филлеры

14:53

Джордж Клуни с семьей срочно покинул свой дом во Франции - что случилось

14:51

Китайский гороскоп на завтра, 2 августа: Быкам — равновесие, Свиньям — романтика

14:29

Украина потопила гигантский корабль РФ в Чёрном море: появились подробности удара

14:26

Кабачки перестали плодоносить: четыре причины остановки урожая посреди лета

14:14

Можно ли спилить ветки дерева соседа над своим огородом: все решает один нюансВидео

13:55

Леся Никитюк поделилась секретом восстановления после бессонных ночей

13:38

Собака преодолела 965 километров и вернулась к хозяевам спустя 5 летВидео

13:22

Трамп резко изменил мнение о ракетах к Patriot для Украины: чего боятся в СШАФото

13:22

Можно ли мыть ламинат уксусом: эксперты по уборке дали неожиданный ответВидео

12:44

Названы месяцы рождения людей, чья жизнь кардинально изменится после 60 лет

12:41

Пыль исчезнет на несколько недель: необычный способ облегчить уборкуВидео

12:28

Главный враг и идеальная пара: с какими знаками Раку лучше не связываться

Реклама
11:51

Массированный удар по Крыму: в Генштабе сообщили о поражении важных объектов РФ

11:49

Почему 2 августа нельзя работать в саду и на огороде: какой церковный праздник

11:13

Что посадить рядом с гортензией: шесть цветов для роскошной клумбыВидео

11:03

ДНК-тест ради забавы раскрыл 30-летнюю тайну семьи: узнали слишком поздно

10:47

Переговоры между Украиной и РФ могут вскоре возобновиться – Рубио

10:21

Девять жертв и лишь одна сбитая баллистика: детали ракетного удара РФ по Киеву

10:10

КНУ воплощает цифровизацию в жизнь: университет начал сотрудничество с "Дією"

09:58

Захват сел "на бумаге" продолжается: генералы РФ лгут Путину об успехах

09:42

Обстрел Киева: Сибига призвал союзников срочно усилить ПВО Украины

09:25

Гороскоп Таро на завтра 2 августа: Тельцам - жить для себя, Ракам - благодарить

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять