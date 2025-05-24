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Кремлю в Сенате США не верят, Трампу дали время убедиться во лжи Путина

Юлия Осмоловская
24 мая 2025, 19:10
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Россияне постараются сделать все возможное, чтобы поддерживать у Трампа иллюзию, что РФ якобы серьезно настроена на переговорный процесс.
Блюменталь, Грэм, Путин, санкции США
Американские сенаторы угрожают Путину новыми санкциями / Коллаж Главред, фото facebook.com, kremlin.ru

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь объявили о готовности Сената США ввести жесткие 500-процентные тарифы против России и стран, которые покупают у нее энергоносители, если она откажется участвовать в переговорах по долгосрочному миру с Украиной или нарушит потенциальное перемирие.

Стоит заметить,чтодо разговора Трампа с Путиным настроенность американской стороны рассматривать санкции как один из рычагов влияния на Россию в ситуации, когда она сопротивляется переговорам, была большей, чем после. По крайней мере, с позиции президента Трампа, которого Путин, вероятно, убедил в том, что Россия якобы серьезно настроена искать решение путем переговоров. Сейчас актуальность введения новых санкций со стороны США несколько снизилась, и это подтверждается информацией об определенном разочаровании европейских партнеров в позиции Трампа после результатов этого разговора с Путиным.

Америка не отреагировала на просьбу Европы об усилении санкций на этом этапе - для Трампа в рамках его более широкой глобальной матрицы переговоров с Россией - это выглядит контрпродуктивным. Он считает, что новое санкционное давление может повредить двусторонним переговорам и перспективам экономических выгод, которые могут возникнуть от развития связей между двумя странами. Поэтому пока он не рассматривает введение санкций против России как действенный механизм побуждения к переговорам.

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В заявлении сенаторов Блюменталя и Грэма относительно нового законопроекта Sanctioning Russia Act of 2025 говорится о том, что этот акт будет применен в случае, если Россия:

  • откажется от переговоров;
  • нарушит заключенное соглашение;
  • осуществит новую военную агрессию против Украины.

Но, как известно, дьявол кроется в деталях - в частности, в интерпретации фразы "откажется от переговоров". Россия сейчас пытается создать видимость активного участия в переговорном процессе, поэтому ее действия более корректно будет квалифицировать как "имитацию переговоров". Однако, формально утверждать, что Россия официально отказалась от переговоров, еще пока рано. Здесь важным для дальнейшей судьбы "санкционного законопроекта" будет то, определят ли конгрессмены "имитацию" Россией переговоров как факт того, что она фактически саботирует процесс, и не намерена вести содержательные переговоры по существу; другими словами "отказывается от переговоров". Сейчас Россия всей своей бурной деятельностью пытается заверить, что она серьезно относится к переговорам. Поэтому, скорее всего, законопроект пока не будет активно продвигаться, хотя значительная часть сенаторов выступают за то, чтобы он был вынесен на голосование уже до конца этого месяца.

Чтобы законопроект стал законом, он требует одобрения обеими палатами Конгресса - Сенатом и Палатой представителей. И если в Сенате уже есть 81 спонсор законопроекта - то есть есть большая вероятность, что он будет одобрен в верхней палате - ситуация в Палате представителей сложнее, потому что там поддержка менее однородна. Поэтому, предсказать результаты окончательного голосования за законопроект сложно. Если же обе палаты Конгресса примут этот закон, далее, чтобы вступить в силу, он должен быть направлен на подпись президенту. И именно на этом этапе может возникнуть проблема: Трамп может считать, что подписание этого закона пока нецелесообразно, чтобы не демотивировать Россию продолжать переговорный трек.

Даже если возникнет ситуация, когда Конгресс давит на усиление санкций и продвигает соответствующий закон, а Трамп формально его не принимает, это создает для США удобную позицию "хорошего и плохого полицейского", ведь вопросы внешней торговли - в частности санкционной политики - относятся не только к компетенции президента США, но и к юрисдикции Конгресса. Трамп в переговорах с Россией сможет сказать: "Видите, я же не против, но Конгресс настаивает - я не могу действовать единолично". И это может стать одним из инструментов американской переговорной тактики, в зависимости от того, как будут развиваться переговоры о прекращении огня, мирного урегулирования в целом, и того, как будет вести себя российская сторона.

Теоретически, "санкционный" законопроект может быть поставлен на голосование в любой момент, но пока сформировалась ситуация "псевдо-конструктивной неопределенности" из-за сигналов, которые транслирует российская сторона. Россиянам нужно немного потянуть время, потому что они рассчитывают провести очередную военную наступательную кампанию в Украине именно летом. Поэтому они подвешивают все эти вопросы, создавая имитацию переговоров, чтобы попытаться достичь своих целей в одностороннем порядке через наступательные действия. Россияне будут пытаться сделать все возможное, чтобы поддерживать у американцев - точнее, у президента Трампа - как можно дольше иллюзию того, что Россия якобы серьезно настроена на переговорный процесс.

Соответственно, ситуация "подвешенного решения" может оставаться таковой еще в течение нескольких месяцев, особенно, с учетом летних каникул в Конгрессе. Россия же, в свою очередь, будет делать все возможное, чтобы "замылить глаза" в течение лета, поэтому переоценка ситуации может произойти в конце лета, если не произойдет каких-то чрезвычайных событий раньше. Скорее всего, ситуация может обостриться осенью - в сентябре или октябре, ведь Сенат не питает иллюзий относительно России: даже в заявлении Грема и Блюменталя четко указано, что подавляющее большинство сенаторов не верит в искренность намерений Путина искать мирное решение.

Сейчас выдерживается определенный временной промежуток - возможно, для того, чтобы Трамп сам переоценил ситуацию. Трамп, конечно, может ввести дополнительные санкции в рамках исполнительного указа как свое персональное решение. Но более вероятным выглядит его поддержка нового законопроекта о санкциях, который предусматривает первичные, вторичные санкции, а также 500-процентные тарифы для третьих стран, которые покупают у России стратегическую продукцию, преимущественно, энергоносители (что является одним из основных источников поступлений, которыми Россия финансирует свою военную кампанию).

Также стоит обратить внимание на действующие санкции: возникает вопрос, существует ли риск того, что Трамп может отменить некоторые из них. Однако здесь у Трампа не так много пространства для маневра. Несмотря на то, что большинство действующих санкций были введены исполнительными декретами президента (Executive Orders) и соответствующими органами государственной исполнительной власти США: Государственным департаментом, Министерством финансов или Департаментом торговли, - эти санкции также частично базируются на законе Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), принятом в 2017 году. Поскольку это закон, а не просто исполнительный указ, его отмена требует одобрения Конгресса.

Соответственно, Трамп должен убедить законодателей в том, что этот закон больше не отвечает национальным интересам США в сфере безопасности. К тому же, не стоит забывать, что недавно Трамп уже продлил еще на год действие исполнительного указа Байдена о санкциях против России. Этот указ требует ежегодного обновления, а значит, сегодня санкции остаются в силе, и активных разговоров об их отмене нет. За исключением того, что российская сторона пытается поднимать эту тему в переговорах - ставя вопрос о снятии санкций как предпосылку для дальнейших, "более ответственных" действий в переговорном процессе.

Несмотря на различные дискуссии о реальной эффективности санкций, они в своем кумулятивном эффекте являются достаточно действенными; хотя могут стать еще более эффективными. Например, если цены на энергоносители на мировых рынках еще больше снизятся. Если, скажем, стоимость российской нефти упадет до $50 за баррель - это будет значительно ниже уровня, заложенного в государственном федеральном бюджете РФ (ориентировочно $67).К этому добавляется существенное уменьшение запасов Фонда национального благосостояния, иммобильность большей части национальных резервов (половина из которых заморожена на иностранных счетах), рост расходов на войну и инфляция.По прогнозам Института развития национальной экономики Украины, при текущей динамике, инфляция в России может достичь более 25% за несколько месяцев, что станет довольно чувствительно для перегретой российской экономики.

Поэтому россияне сегодня чрезвычайно заинтересованы в снижении даже действующего уровня санкций: их ресурсы для финансирования войны ограничены, и они ищут любой способ, чтобы хотя бы частично снять санкции и высвободить больше ресурсов для финансирования своего военного авантюризма. Санкции - это предмет их торга в переговорах. Поэтому позиция Украины и партнеров заключается в том, чтобы сохранять действующее санкционное давление максимально жестко и продолжать наращивать его там, где это возможно. Мы видим, что Европа постепенно усиливает санкции и расширяет их спектр. США пока не следуют этому примеру, но даже того уровня, что есть сейчас, достаточно, чтобы создавать для российской экономики ощутимый дискомфорт.

Юлия Осмоловская, директор Киевского офиса аналитического центра GLOBSEC, специально для Главреда

Кто такая Юлия Осмоловская

Юлия Осмоловская - украинский эксперт по международным отношениям, дипломат и общественный деятель. Она занимает должность директора киевского офиса аналитического центра GLOBSEC.

Имеет степень магистра философии в области европейских исследований Кембриджского университета (Великобритания), магистра международного менеджмента Киевского государственного экономического университета и магистра внешней политики Дипломатической академии Украины. Активно участвует в публичных дискуссиях, предоставляя экспертные комментарии по вопросам международных отношений, безопасности и дипломатии, в частности относительно войны в Украине.

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Дональд Трамп санкции против России Линдси Грэм Юлия Осмоловская
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