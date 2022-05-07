Кремлевский фашист хуже немецкого, или С чем связано обострение Путина к 9 мая

Война Украины – это война с советским красным фашизмом и его более опасным перерождением, рашизмом / Reuters

Каждый год 9 мая в некоторых странах под крышей российских посольств и под кураторством СВР и 5-й службы ФСБ проводятся активные мероприятия вражеских спецслужб "Победобесие" и их основной акт, "Бессмертный полк". Главное победобесие проводится в Москве на Красной площади.

Победобесие за пределами Мордора - это всегда парад и демонстрация вражеской агентуры, показатель количества и качества пятых колонн национал предателей.

Универсальное победобесие, совершающееся как в Мордоре, так и за его пределами - это акт торжества российского фашизма (рашизма). Это сборка сброда сектантов, одержимых ненавистью и злобой ко всему миру, мирному и человеческому. Это демонстрация полнейшего вырождения и деградации любителей стремления к мнимому величию, к безнаказанности массово убивать и насиловать своих соседей, захватывать чужие территории, творить массовое мародерство.

Для самих победобесов их победобесие - это испытания ощущения ложного чувства собственного превосходства над остальными народами и странами. Это испытания сопричастности к развязанным Кремлем, кошмарным и смертоносным войнам, где смерти и убийства ложно выдаются за добродетель.

Это моменты болезненного психопатологического удовлетворения индивидов от причастности к дебильной, злобной и агрессивной толпе. Это возбуждение ощущения готовности по первому требованию начальства начать насилие и издевательство над слабыми. Это демонстрация готовности по первому требованию начальства убивать украинцев и уничтожать их страну.

Победобесие - это акт поддержки преступного чекистско-фашистского режима Путина против цивилизованного мира и всех связанных с ними вопиющих злодеяний. Это акты поддержки изнасилований швабрами в российских застенках, раболепия и покорности путинскому чиновничеству, солидарности пыткам, различным нечеловеческим мучениям и страданиям. Это акты поддержки международного терроризма и террора.

Нарратив победобесов – "Можем повторить" – означает намерение Путина и его своры повторить оккупацию стран центральной и восточной Европы, подтвержденное устами Рябкова в ультимативной форме в адрес НАТО "… собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Устами Рябкова, Путин обозначил территории будущего театра войны в восточной и центральной Европе.

Читайте также"Непобедимый" упырь уже не выдерживает, или Почему Путин раз за разом проигрываетЭто намерение Путина повторить большую кровопролитную войну в Европе, которую в 1939 году развязал гитлеровский рейх, при соучастии и активной поддержке сталинского красного рейха.

Также как и Сталин, Путин активно 22 года осуществлял шрёдеризацию Германии и Европы, пачками покупал агентуру из числа высшего политического руководства Германии и европейских стран, экспортировал политическую коррупцию, подсадил Европу на российский энергетический крючок ради своей и поддерживаемой победобесами цели "Можем повторить" большую кровавую войну в Европе.

Победобесие – всегда торжество фашизма! Красного сталинского фашизма, который не был осужден на Нюрнбергском международном трибунале, вместе с гитлеровским фашизмом. В далеком 1945 году мировое сообщество по недоразумению оставило красный сталинский советский фашизм без наказания, позволило советским фашистам оккупировать страны центральной и восточной Европы под прикрытием организации стран варшавского договора, и начать третью мировую холодную войну, продолжить совершенствовать русский рейх в форме СССР.

Поэтому современная оборонительная война Украины – это война с советским красным фашизмом и его более опасным перерождением – рашизмом.

Деды победобесов создали ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, заградотряды, ГУЛАГи, изобретали изощренные чудовищные пытки и делились с ними дедами из гитлеровского СС. Их деды зиговали, делили с ручками и линейками в руках европейские страны на сферы влияния, развязывали мировые кровопролитные войны. Победобесы сохранили наследство своих дедов в виде ФСБ, ГУ ГШ, СВР, росгвардии, а также армии убийц, мародеров и насильников.

Победобесы – основа путинского режима. Без победобесов не было бы их лидера Путина и его режима.

Победобесы рашисты – существа, намного страшнее гитлеровских фашистов. Многие сторонники гитлеровского фашизма приходили в ужас и плакали, узнав правду о злодеяниях в концлагерях. Победобесы знают правду о военных преступлениях рашистов в Украине, в Грузии и в Сирии, они искренне радуются им, и счастливы от того, что их дети на войне. А значит - победобесы действуют по злому умыслу и их нельзя прощать.

Читайте такжеУ Путина только одна сакральная дата: когда закончится война в УкраинеВ ватных пабликах, победобесы ликуют от войны с Украиной, они рады этой войне и ее жертвам среди мирного населения. После Украины, победобесы планируют уничтожить практически все страны Запада, а их жителей закопать в мешках.

В 2022 году рашизм вобрал в себя все атрибуты сталинского и гитлеровского фашизмов. Фашистская свастика "Z" – последняя буква в латинском алфавите, часто означающая – конец, смерть. В средние века, ей помечали дома, где проживали люди, приговоренные к ликвидации. Свастику в виде латинских букв Z использовал Гитлер во время Второй мировой войны.

В религиозном смысле, победобесие – акт кристального сатанизма. У Путина, как у представителя дьявола на земле, ежегодно под победобесие усиливаются приступы зла. Ему всегда требуются к этому дню большие жертвы, чем в прочие дни, – больше войн, нападений, новых захватов территорий чужих стран и городов, – больше убийств военных и мирных жителей, женщин и детей, разрушений городов и гражданской инфраструктуры. Иными словами, – больше крови, горя и сотворения зла.

Победобесие – парад фашизма! Это парад самого кристального зла во всем современном мире.

Победобесие – это акт согласия с ведением Путиным варварской войны против цивилизованного мира.

Победобесие – это выражение поддержки геноцида и этноцида украинцев, уничтожения украинских городов и мирных жителей, изнасилования людей, оккупации чужих территорий.

Читайте такжеНачнет ли Россия бомбить Украину, как Дрезден во Вторую мировую войнуПоистине, победобесы – это антицивилизация вырожденцев и ходячих биологических отходов, существующая в цивилизации и действующая на ее уничтожение. Это сброд современных новорощенных варваров, не имеющих права на существование.

Победобесам нужно желать только поражения и смерти. Причем везде и во всем!

Победобесы – вы нелюди. Вас ненавидит весь цивилизованный мир. Вас все презирают. Вы несете коллективную ответственность за преступления российский оккупантов в Буче, Ирпене, Гостомеле, Чернигове, Сумах, Харькове, Херсоне, Мариуполе и в прочих городах Украины. И вам этой ответственности невозможно уйти.

Нет вам прошения, ни в этом и ни в будущем веке. Не забудем! Не простим!