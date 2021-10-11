УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Кремлевский алкоголик начал "пропивать" территории Узбекистану

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

11 октября 2021, 06:34

Процесс сдачи территорий - штука динамическая. Запустить ее непросто, но остановить - тем более сложно. Поэтому вслед этому миллиону гектар придут другие.

Россия,флаг
Россия сдала в аренду Узбекистану миллион гектар земли / Reuters

Новость о готовящейся передаче миллиона гектар сельскохозяйственных земель РФ в аренду Узбекистану - не то чтобы новость. Ну то есть, это, понятно, как гром среди ясного неба, но в целом логика вполне себе в рамках всех нынешних понятий. Что делает алкоголик, который живет тем, что выносит из родительского дома вещи и продает их за бесценок, пропивая "доход"? Сдает комнату, чтобы иметь твердый источник регулярных поступлений, на которые можно будет заливать глаза еще какое-то время.

Понятно, что ободрав до бетона стены, алкоголик может сдать комнату примерно такому же контингенту, так что доход может получиться сомнительным, а процесс его получения - конфликтным. Но тут уж ничего не попишешь.

Читайте такжеИз-за России Украина скоро совсем забудет о ДонбассеАлкоголик не знает, что ему делать с огромной территорией. Население сокращается, причем сокращение и в абсолютных, и в удельных значениях - люди стягиваются в города, деревни и малые поселения обезлюживаются. "Майские указы" убили социальную инфраструктуру, причем чем меньше населенный пункт - тем хуже там дела. Логично, что люди бегут. Территория становится бесхозной.

Отсюда и гениальная идея - распродавать. Слово "аренда" пусть никого не смущает: это именно сдача территории. Чужие придут, расположатся, обзаведутся хозяйством, создадут свои структуры управления (хотя номинально там, конечно, будет какая-то якобы российская власть, но в реальности все понимают - настоящее управления будет осуществлять пришлая "диаспора"). Одно-полтора поколения - и территория будет отчуждена.

И речь идет в данном случае не о компактном расположении. 23 региона уже высказали "заинтересованность" в данном проекте, так что таких отчужденных территорий будет много.

Сам по себе процесс сдачи территорий - штука динамическая. Запустить ее непросто, но остановить - тем более сложно. Поэтому вслед этому миллиону гектар придут другие. Кстати, это не умозрительное построение - Китаю уже были сданы миллионы гектар тайги для вырубки, и китайцы тщательно выпалывают российские леса, превратившись в одного из ведущих мировых экспортеров древесины. Так что сдача сельхозземель Узбекистану - это продолжение традиции.

Нынешняя российская власть генезисом восходит к воровской культуре девяностых. Они начинали свой трудовой путь с грабежа, и всю "трудовую карьеру" занимаются только этим. Они не умеют, не могут, не хотят созидать. Они даже не понимают, что это такое. Они умеют лишь выносить имущество. И пока они у власти - это будет продолжаться до конца. Либо конца их, либо конца страны. Что раньше закончится.

viber
новости России новости Узбекистана
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минутСамый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минут Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреденПеревод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден Ехал в такси и умер: в Киеве скончался нардеп Антон ПоляковЕхал в такси и умер: в Киеве скончался нардеп Антон Поляков Нардеп от СН Третьякова ляпнула о смерти Полякова: "Это минус один враг, все хорошо"Нардеп от СН Третьякова ляпнула о смерти Полякова: "Это минус один враг, все хорошо" "Его рвало, он был явно пьян": таксист раскрыл подробности смерти нардепа Полякова"Его рвало, он был явно пьян": таксист раскрыл подробности смерти нардепа Полякова

Последние новости

07:22

Тела в зеленых мешках прямо на полу в коридорах: в Сети показали видео из COVID-больницы Донецка

07:10

Проблема с транзитом газа грозит Украине ударом: юг и восток страны могут остаться без отопления Видео

06:41

Официальная COVID-статистика в Украине занижена в 4 раза – эпидемиолог

06:34

Кремлевский алкоголик начал "пропивать" территории Узбекистану мнение

05:59

В моду на зиму 2021-2022 вошли очень красивые женские шарфы, которые радуют глаз и греют душу Фото

Реклама
05:28

Прорыв в борьбе с COVID-19: инфекционист раскрыл неожиданный сценарий Видео

05:02

Названы комнатные растения, которые самые полезные для здоровья Видео

04:22

Отравление Полякова метадоном: эксперт выдвинул неожиданную версию и назвал мотив Видео

03:50

Первый снег в октябре и теплые ноябрьские дни: синоптик рассказала о погодных сюрпризах осени Видео

03:02

День девочек 2021: прикольные картинки и милые поздравления к празднику

02:16

Взлом Дії и защита от мошенников: в Минцифре рассказали о хакерском испытании приложения Видео

01:38

Притула рассказал о возможном пополнении в семье Видео

00:51

Приметы на 11 октября: что нельзя делать в самый опасный день октября Видео

00:19

Гороскоп на 11 октября 2021 для всех знаков Зодиака: возвращение бывшего, убытки или подарок Видео

10 октября, воскресенье
23:56

В крови нардепа Полякова нашли опасное вещество - МВД Видео

23:27

Президент поведал, почему провалил свое обещание и все-таки переехал на госдачу Видео

23:03

Оля Цибульская случайно на сцене обнажила грудь

22:55

Врачи бьют тревогу из-за резкого ухудшения здоровья Саакашвили Видео

22:31

Зеленский признался, в какой стране будет учиться его дочь Видео

22:00

Во Львовской области в масштабном ДТП пострадали люди

Реклама
21:56

В моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всех Фото Видео

21:14

В Днепре бесплатно раздавали арбузы, некоторые люди возмутились Видео

21:06

Меню на Покров Пресвятой Богородицы: что нужно готовить Видео

21:03

Ученые выявили смертельную опасность в бороде мужчин

20:27

Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

19:59

В Украину несется циклон: синоптик рассказала, когда завалит снегом и похолодает Видео

19:42

Шпионский скандал в Болгарии: задержали российского ученого с семьей

19:25

В Украине в сентябре более 97 % госпитализированных с COVID-19 были невакцинированными Видео

19:17

Похоже, кум все-таки отправится топтать зону мнение

19:05

Ученые создали уникальную таблетку, которая способна очищать воздух

19:01

У Путина сделали резкое заявление в ответ на слова Арестовича о возвращении Крыма в Украину Видео

18:28

Миллиардер поведал о шикарном бассейне Путина

18:20

Компании не принимают цифровые документы: в Кабмине объяснили, что делать украинцам Видео

18:17

"Прописка" по-новому: украинцам при смене места регистрации не нужно будет ездить в военкомат Видео

17:35

Пять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ Видео

17:26

Антона Полякова могли отравить метадоном: Москаль рассказал важный нюанс смерти депутата Видео

16:43

"Дома ждала невеста": двое молодых украинцев погибли в страшном ДТП в Польше Видео

16:28

Внезапная смерть Полякова: названы дата и место похорон нардепа Видео

16:25

У России заберут СП-2, а Газпром надеется на ФРГ: в Польше назвали сценарий Европы по трубопроводу Видео

15:37

Собчак получила сотрясение мозга в смертельной аварии в Сочи Видео

Реклама
15:23

Саакашвили заявил о разрыве с женой Сандрой и раскрыл детали романа с Ясько Видео

15:23

В ВОЗ объявили, что мир скоро пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19, и предупредили об опасности

15:15

Карантин в Украине ужесточат: Харьков и Львов переведут в "красную" зону Видео

14:44

От королевы до монашки: Кухар заинтриговала фанатов выбором нового образа Видео

14:31

Ксения Собчак попала в смертельную аварию Видео

14:22

Самое вкусное в мире печенье к чаю: готовить всего 15 минут Видео

14:20

С 1 декабря в Украине поднимут пенсии: Шмыгаль рассказал, кого ждет прибавка Видео

14:18

Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской: запрещено выпускать пенсионеров

14:11

Украина призвала к новой сделке с Газпромом и ставит России жесткое условие по транзиту газа Видео

13:37

В Украине подскочило число областей в "оранжевой" зоне карантина Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять