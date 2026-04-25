Кремлевские игры и "эффект Бони": Денисенко о новых сигналах из РФ

В российском пространстве началась "кадровая вакханалия".

Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, wikipedia.org

Пока в России в преддверии политического цикла активизируются внутренние элитные процессы, в публичном пространстве появляются сигналы о якобы падении рейтингов власти. Политический аналитик, руководитель аналитического центра "Деловая Столица" Вадим Денисенко объясняет, являются ли эти цифры реальным индикатором изменений и как они связаны с борьбой влияний в Кремле. В колонке он раскрывает роль информационных кампаний и их влияние на политический баланс. Подробнее — в материале.

Падение рейтинга Путина и при чем здесь Зюганов и инстадива Боня Российские социологи пять недель подряд говорят о падении рейтингов Путина и даже утверждают, что он показывает худшие результаты за последнее десятилетие. Давайте разберемся, откуда такая смелость и к чему все это ведет?

1. Когда наши СМИ пишут о катастрофическом падении рейтингов Путина с 72 до 68%, я бы просто попросил всех включить голову: 68% — это невероятно много. И катастрофы здесь точно нет. Сейчас у меня нет свежих собственных социологических данных, но по ощущениям, реальный рейтинг Путина, наверное, ниже на 7-8% от заявленного. И это также еще очень далеко от катастрофы.

2. Однако настойчивость российских государственных социологов, которые публикуют все эти данные, наводит на мысль, что здесь что-то не так. Моя версия сводится к тому, что в Кремле началась закулисная война за уменьшение полномочий Кириенко как главного по внутренней политике. А рейтинги Путина — это его прямая ответственность.

3. Напомню, что катализатором ухудшения рейтингов стали три вещи: ухудшение жизни, отсутствие прогресса в вопросах окончания войны и ограничение интернета на фоне закрытия Telegram. И именно Telegram стал триггером для того, что я называю кухонной революцией. В ответ на недовольство масс, примерно неделю назад, власть приняла решение притормозить закрытие Telegram. И вместо того, чтобы без каких-либо комментариев прекратить отключение мессенджера, внутриполитический блок Кремля принял решение разыграть супер-тупую двухходовую игру на тему "царь хороший — бояре плохие". В ответ на 18-минутную речь инстагаюрашки Бони, Песков по какой-то чудесной причине сказал российскому народу в стиле Януковича: "Услышу каждого". Зачем внутриполитический блок Кремля предложил реагировать именно так, пока остается тайной. Но речь Бони, которую к тому моменту посмотрели 4 млн зрителей, стала едва ли не главным политическим событием РФ. А Кириенко, похоже, подставился.

4. Против Бони (читай Кириенко) была запущена тяжелая артиллерия. Председатель КПРФ Зюганов, сначала с трибуны Думы, а затем и в интервью "Вестям" сказал, что нужно слушать не каких-то там Боней, а простой народ, иначе повторится 1917 год (вообще смешно, когда коммунисты пугают октябрьским переворотом). Попутно Зюганов проехался и по экономическому блоку правительства.

5. Параллельно с этим в российском пространстве началась "кадровая вакханалия", когда какие-то эксперты пересаживали Володина в кресло Матвиенко и отбирали часть полномочий Кириенко в пользу Володина. Министра экономики отправляли в отставку и т.д. Проще говоря, все эти вещи вернули СМИ в кулуарные игры по лоббированию кадровых изменений, которые все ожидают после думских выборов.

6. Если коротко, в России начался процесс попытки медийно продвинуть интересы тех или иных групп в преддверии возможных кадровых перестановок. И, в связи с этим, многим может показаться, что происходит чуть ли не революция. На самом деле, пока это просто попытка сыграть в кулуарную игру. Просто этот процесс, неожиданно для многих, вылез в медийное пространство. И причиной этого стала кремлевская ошибка с Боней.

7. Напоследок нужно обратить внимание на очень важный момент. Заявления Бони, Зюганова и других менее известных персонажей — это ни в коем случае не выступления против Путина. И это вообще не о войне. Это апелляция к Путину: обратите внимание на нас и поставьте наших людей на те или иные должности.

8. Может ли все это выйти из-под контроля? Пока вероятность крайне низкая. Но и на ошибки по типу Бони еще неделю назад никто не рассчитывал.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

