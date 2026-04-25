Кремлевские игры и "эффект Бони": Денисенко о новых сигналах из РФ

Вадим Денисенко
25 апреля 2026, 08:10
В российском пространстве началась "кадровая вакханалия".
Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, wikipedia.org

Пока в России в преддверии политического цикла активизируются внутренние элитные процессы, в публичном пространстве появляются сигналы о якобы падении рейтингов власти. Политический аналитик, руководитель аналитического центра "Деловая Столица" Вадим Денисенко объясняет, являются ли эти цифры реальным индикатором изменений и как они связаны с борьбой влияний в Кремле. В колонке он раскрывает роль информационных кампаний и их влияние на политический баланс. Подробнее — в материале.

Падение рейтинга Путина и при чем здесь Зюганов и инстадива Боня

Российские социологи пять недель подряд говорят о падении рейтингов Путина и даже утверждают, что он показывает худшие результаты за последнее десятилетие. Давайте разберемся, откуда такая смелость и к чему все это ведет?

1. Когда наши СМИ пишут о катастрофическом падении рейтингов Путина с 72 до 68%, я бы просто попросил всех включить голову: 68% — это невероятно много. И катастрофы здесь точно нет. Сейчас у меня нет свежих собственных социологических данных, но по ощущениям, реальный рейтинг Путина, наверное, ниже на 7-8% от заявленного. И это также еще очень далеко от катастрофы.

2. Однако настойчивость российских государственных социологов, которые публикуют все эти данные, наводит на мысль, что здесь что-то не так. Моя версия сводится к тому, что в Кремле началась закулисная война за уменьшение полномочий Кириенко как главного по внутренней политике. А рейтинги Путина — это его прямая ответственность.

3. Напомню, что катализатором ухудшения рейтингов стали три вещи: ухудшение жизни, отсутствие прогресса в вопросах окончания войны и ограничение интернета на фоне закрытия Telegram. И именно Telegram стал триггером для того, что я называю кухонной революцией. В ответ на недовольство масс, примерно неделю назад, власть приняла решение притормозить закрытие Telegram. И вместо того, чтобы без каких-либо комментариев прекратить отключение мессенджера, внутриполитический блок Кремля принял решение разыграть супер-тупую двухходовую игру на тему "царь хороший — бояре плохие". В ответ на 18-минутную речь инстагаюрашки Бони, Песков по какой-то чудесной причине сказал российскому народу в стиле Януковича: "Услышу каждого". Зачем внутриполитический блок Кремля предложил реагировать именно так, пока остается тайной. Но речь Бони, которую к тому моменту посмотрели 4 млн зрителей, стала едва ли не главным политическим событием РФ. А Кириенко, похоже, подставился.

4. Против Бони (читай Кириенко) была запущена тяжелая артиллерия. Председатель КПРФ Зюганов, сначала с трибуны Думы, а затем и в интервью "Вестям" сказал, что нужно слушать не каких-то там Боней, а простой народ, иначе повторится 1917 год (вообще смешно, когда коммунисты пугают октябрьским переворотом). Попутно Зюганов проехался и по экономическому блоку правительства.

5. Параллельно с этим в российском пространстве началась "кадровая вакханалия", когда какие-то эксперты пересаживали Володина в кресло Матвиенко и отбирали часть полномочий Кириенко в пользу Володина. Министра экономики отправляли в отставку и т.д. Проще говоря, все эти вещи вернули СМИ в кулуарные игры по лоббированию кадровых изменений, которые все ожидают после думских выборов.

6. Если коротко, в России начался процесс попытки медийно продвинуть интересы тех или иных групп в преддверии возможных кадровых перестановок. И, в связи с этим, многим может показаться, что происходит чуть ли не революция. На самом деле, пока это просто попытка сыграть в кулуарную игру. Просто этот процесс, неожиданно для многих, вылез в медийное пространство. И причиной этого стала кремлевская ошибка с Боней.

7. Напоследок нужно обратить внимание на очень важный момент. Заявления Бони, Зюганова и других менее известных персонажей — это ни в коем случае не выступления против Путина. И это вообще не о войне. Это апелляция к Путину: обратите внимание на нас и поставьте наших людей на те или иные должности.

8. Может ли все это выйти из-под контроля? Пока вероятность крайне низкая. Но и на ошибки по типу Бони еще неделю назад никто не рассчитывал.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Владимир Путин Вадим Денисенко война России и Украины
Удар РФ по Харькову: есть погибшая и раненые среди них – 1,5-летний мальчик

Удар РФ по Харькову: есть погибшая и раненые среди них – 1,5-летний мальчик

08:34Украина
РФ атакует Днепр более 10 часов: есть погибшие, количество раненых растет

РФ атакует Днепр более 10 часов: есть погибшие, количество раненых растет

07:10Украина
В Эстонии придумали, как заставить Россию платить за восстановление Украины

В Эстонии придумали, как заставить Россию платить за восстановление Украины

01:04Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

09:14

Самые красивые сорта сирени: какой выбрать для сада и как ухаживать

08:34

Удар РФ по Харькову: есть погибшая и раненые среди них – 1,5-летний мальчик

08:10

Кремлевские игры и "эффект Бони": Денисенко о новых сигналах из РФмнение

07:10

РФ атакует Днепр более 10 часов: есть погибшие, количество раненых растетФото

05:50

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
05:11

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

04:07

Как не платить за кондиционер: дизайнеры раскрыли простой трюк со шторами

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке радиоприемника за 10 с

03:37

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

Реклама
02:30

Климат выходит из-под контроля: учёные бьют тревогу из-за аномалий и катастроф

01:46

С 25 апреля все изменится: трем знакам зодиака откроется новое будущее

01:04

В Эстонии придумали, как заставить Россию платить за восстановление Украины

24 апреля, пятница
23:39

Погода резко меняется: синоптики предупредили об опасности для Киева и области

23:28

Жизнь до 150 лет: СМИ узнали, что для Путина готовят "эликсир молодости"

23:25

Дизайнер назвал самый стильный аксессуар этой весны: как его носить

22:47

РФ открывает новые базы запуска БпЛА: каким областям Украины грозит опасность

22:33

"Невозможно": Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

22:18

Россияне пытаются проникнуть в стратегический город через трубы: какова ситуация

22:18

Прозрачный пакет и монеты: как избавиться от мух в доме без химикатов

22:13

"Королева отека": Рамина показала, как бойфренд видит ее лицо по утрам

Реклама
21:47

Голодающие бойцы на "передке": главные детали громкого скандала с 14-ой ОМБр

21:21

Секрет домохозяек: как сделать губку более удобной и чистой

21:18

Как долго нужно здороваться "Христос Воскрес" — священник назвал точную датуВидео

21:17

Ветеринар раскрыл правду: 3 породы собак, которые идеальны для новичковВидео

21:05

Циклон принесет непогоду: дожди и штормовой ветер накроют Тернопольщину

20:32

РФ переходит на дешёвые ударные дроны: "Флэш" раскрыл, в чем опасность

20:24

Киркоров прогнулся под бренд, который его сильно унизил

20:20

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

20:13

Фраза "какая перелесть" является ошибкой — как правильно сказать на украинскомВидео

20:05

Тля атакует смородину: чем обработать куст, чтобы не потерять урожай

19:53

170 грн за кг: продавцы в Украине массово снижают цены на популярный овощ

19:52

Полетит ещё больше ракет: РФ в ближайшее время атакует Украине

19:44

Одесский аэропорт должен быть включен в государственные планы по возобновлению авиасообщения, – Ивашин

19:36

Секрет чистоты без переплат: точная дозировка моющего средства для стиркиВидео

19:27

Банкоматы ПриватБанка начали выдавать меньше денег: в чем причина

19:21

Муравьи и тля его не выносят: эффективное средство против вредителей на деревьяхВидео

19:12

Как починить пробитую шину: водителям рассказали о простом и проверенном способеВидео

19:10

Немецкий вместо английского: как СССР определял языковые приоритеты

19:10

Почему Трампа перестают воспринимать всерьез: Эйдман назвал причинумнение

18:49

Лукашенко мало не покажется: прогноз ответа на агрессию с территории РБ

Реклама
18:45

"Я запомню это на всю жизнь": военные вернулись из плена в День рожденияФото

18:40

"Я пыталась уйти": Злата Огневич призналась, что хотела покончить с собой

18:10

В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

18:05

Почему нельзя делать татуировку с именем ребенка: скрытые опасности и советы для родителей

18:04

Дата рождения раскрывает "урок души": к чему люди стремятся в жизни

17:56

От +20° до мокрого снега: погода во Львовской области резко ухудшится

17:54

"Будет 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенкаФотоВидео

17:34

О секрете в авто знают лишь единицы: одна скрытая деталь меняет всеВидео

17:28

Спортсмен, бизнесмен и отец: кто стал новым героем шоу "Холостяк"Видео

17:23

Мама расплакалась после неожиданной стрижки: дочь нашла триммерВидео

