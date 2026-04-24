Почему Трампа перестают воспринимать всерьез: Эйдман назвал причину

Иранские власти понимают, что сейчас Трамп, рейтинг которого стремительно падает, больше них заинтересован в скорейшем окончании крайне не популярной в США войны.

https://opinions.glavred.info/pochemu-trampa-perestayut-vosprinimat-vserez-eydman-nazval-prichinu-10758989.html Ссылка скопирована

Трамп и Иран

Пока мир следит за колебаниями политики США на Ближнем Востоке, все острее возникает вопрос доверия к решениям Вашингтона. В своей колонке автор анализирует противоречивые шаги Дональда Трампа по Ирану и их влияние на переговорные позиции США. Политолог Игорь Эйдман объясняет, как непоследовательность подрывает авторитет и создает новые риски. Более подробно — в материале.

Мошенника возят мордой по столу Сегодня Иран отказался вести переговоры с США, а одновременно Donald Trump продлил перемирие с Ираном, не получив ничего взамен. Так же, как не получил он ничего и в ответ на то, что заставил Израиль прекратить операцию против "Хезболлы". видео дня Почему Иран так жёстко себя ведёт? Потому что Трамп демонстрирует слабость и неуверенность, мечется и истерит, не отвечает за свои слова и не умеет "держать лицо". Таких на Востоке, да и где угодно, не уважают и с такими не считаются.

Иранские власти понимают, что сейчас Трамп, рейтинг которого стремительно падает, больше них заинтересован в скорейшем окончании крайне не популярной в США войны. Тем более, что блокада Ирана не работает. По меньшей мере 34 танкера, связанных с Ираном, проскользнули мимо американской блокады, пишет Financial Times. Об этом свидетельствуют и данные онлайн-трекеров.

Однако, политически многое потеряв на этой войне, Трамп продолжает на ней зарабатывать. Трейдеры разместили ставки на сумму 430 млн долларов на снижение цен на нефть за несколько минут до того, как он объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Можно догадаться, откуда они получили информацию о предстоящем заявлении Трампа.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред