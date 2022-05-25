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Кремль выбрал новую стратегию, или Почему война в Украине растянется на месяцы

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

25 мая 2022, 15:29

Для России одним из худших вариантов развития событий было то, что коллективный военный и экономический потенциал Запада будет направлен на помощь Украине. Поэтому она тянет время.

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Путин решил максимально затягивать войну в Украине / Reuters

Могу ошибаться, но кажется Россия уже построила новую стратегию по войне в Украине.

И в этом им очень сильно помогли некоторые западные лидеры и СМИ. На Западе сейчас начинают активно продвигать два выгодных для России мнения. Первая - это опасение победы Украины и дальнейшая дестабилизация ситуации в России. Вторая-это сохранить лицо Пу и пойти на территориальные уступки.

Причины появления таких идей могут быть очень разные, но каждая из них играет на руку Пу. Объясню почему.

Напав на Украину, Пу явно не ожидал сопротивления со стороны нашей армии. Именно это сопротивление позволило сдержать натиск россиян в первый месяц. А это, в свою очередь, позволило выиграть время для того, чтобы западные лидеры приняли решение об увеличении военной помощи Украине.

И для России одним из худших вариантов развития дальнейших событий было то, что этот коллективный военный и экономический потенциал будет направлен на помощь Украине. В первую очередь - поставками существующего вооружения. Но более важным считаются производственные мощности, которые можно привлечь к выполнению оборонных заказов для Украины.

К сожалению, как показала реальность, в Украину увеличились поставки оружия, но не в тех объемах, которые способны переломить ход войны. Ведь для того, чтобы победить Россию, недостаточно нескольких сотен танков и сотни гаубиц. Потому что в России на складах тысячи танков и гаубиц. Может, не таких качественных как у НАТО, но оружие достаточно мощное, чтобы создать проблемы нашим войскам.

Не спорю, есть страны, которые нам очень помогли. Эстония и Польша по отношению к своим возможностям и США и Великобритания в абсолютных цифрах. Однако, нужно понимать, что эта помощь не дала нам численного превосходства над армией России. А без численного превосходства в вооружении достичь перелома будет очень трудно.

Читайте такжеРоссия готова поджигать Европу: как отказ Украины капитулировать испортил серьезным людям планыИ когда в России поняли, что западные страны не будут мобилизовывать свои производственные мощности для поддержки Украины, а оружие предоставляют в ограниченных количествах, то они адаптировались к этому сценарию. Ведь поражение признавать они тоже не хотят.

Сейчас у них действительно нет временных рамок и конкретных целей по захвату Украины, как раньше. Цель другая-как можно дольше затянуть войну. И они прекрасно понимают, что чем дольше будет длиться эта война, тем больше среди коалиции западных стран будет расти усталость, которая уже проявляется в отдельных месседжах и действиях.

Также думаю, что они прекрасно понимают риски. Ведь недавно в США был принят закон о ленд-лизе и пакет помощи Украине в размере 40 млрд. Однако, тут главное как и когда он заработает. Неизвестно что будет поставляться. И даже если будет принято какое-то решение, то на подготовку, поставку и дальнейшее обучение понадобится время.

А пока нет кардинальных изменений с поставками западного оружия в Украину, то они решили сделать ставку на затягивание войны. Поэтому нас ждут месяцы непростой борьбы и надо быть к этому готовыми.

Павел Вернивский, советник председателя ФРУ по экономическим вопросам

война в Украине Владимир Путин Павел Вернивский
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