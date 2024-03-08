Кремль убил подлинного лидера оппозиции: кем решил заменить Навального

Кремль получит не только дополнительную явку и подтверждение легитимности выборов.

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Путин и Навальный / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram/navalny

Афера Даванкова.

Почти по Грибоедову: Кириенко хочет дать оппозиционно настроенному среднему классу "в Вольтеры" своего "фельдфебеля" Даванкова.

Судя по результатам опросов, именно к нему, по видимому, отойдет большинство голосов тех, кто хотел поддержать Надеждина и придет на акцию "В полдень против Путина". Психологически проще проголосовать за кого-то чем портить бюллетень (надо еще уметь это правильно сделать). Слуцкий и Харитонов откровенно топят за войну, а Даванков осторожно блеет что-то невнятное о желательности мира и нормализации. К тому же голосовать за него призывает популярный в оппозиционной среде ютубер Кац.

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По результатам опроса, которые опубликовал Надеждин у себя в ФБ, за Даванкова уже собираются проголосовать 8,5% избирателей. Цифра это может существенно вырасти за счет тех, кто не хотел бы его поддерживать, но придя на избирательный участок, все-таки проголосует - потому что "больше не за кого". Таким образом Даванков окажется на втором месте (Путину его 80+ процентов в любом случае нарисуют) с большим отрывом от двух других кандидатов.

Кремль получит не только дополнительную явку и подтверждение легитимности выборов (мол, была конкурентная борьба, и даже оппозиционеры, смотрите, какие очереди собрали у участков, но Путин все равно победил). АП приобретет карманного лидера, которого "массово поддержал" оппозиционный электорат.

Кириенко вырастил в пробирке отвратительного гомункулуса - очередного абсолютно беспринципного и циничного карьериста, которого будет и дальше использовать в качестве псевдолидера псевдолиберальной псевдооппозиции для придания режиму легитимности и манипуляции недовольными.

Кремль убил подлинного лидера оппозиции Навального и решил заменить его кириенковским фальшаком, используя некоторых популярных оппозиционных спикеров (и поддержанную ими стратегию) втемную, а некоторых, возможно, и впрямую.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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