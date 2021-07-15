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Кремль решил побрататься с террористами Талибана

Виталий Портников

Публицист, журналист

15 июля 2021, 07:24

В российском МИДе гордятся контактами с "Талибаном" и стремятся придать им легитимность.

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Боевики Талибана / Reuters

Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кобулов заявил, что Москва начала устанавливать контакты с движением "Талибан" еще семь лет назад - и, в отличие от западных стран, "не клеймили их"

"А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане" - отметил Кобулов.

Российский дипломат, как это и принято в российском внешнеполитическом ведомстве, не говорит всей правды. На самом деле "клеймение" движения "Талибан" в России состоялось не только на уровне сообщений в медиа. Организация была запрещена Верховным Судом Российской Федерации как террористическая.Следовательно, с точки зрения действующего в России законодательства контакты с ее представителями запрещены.

Именно поэтому правозащитница и кандидат в депутаты Государственной Думы России от партии "Яблоко" Марина Литвинович обратилась в Центральную избирательную комиссию России с требованием снять с регистрации избирательный список партии Путина "Единая Россия". На том основании, что в главной части списка - начальник Кабулова, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который неоднократно встречался с "талибами" и взаимодействует с ними через своих подчиненных. Но то, что не позволено обычному россиянину - позволено кремлевскому бонзе.

Читайте такжеТрамп сравнил США с Афганистаном и сделал заявление в адрес БайденаКак видим, в российском МИД гордятся контактами с "Талибаном" и стремятся придать им легитимность. Афганское правительство уже обратилось к Китаю, Индии и России с просьбой о помощи в борьбе с террористической организацией.Однако для Кремля победа "Талибана" - поражение Соединённых Штатов. А ради этого Кремль готов и с террористами брататься.Тем более, что связи с "Талибаном" помогут Путину шантажировать не только правительство Афганистана, но и союзников России из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

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Каждая из этих стран может столкнуться с опасностью дестабилизации и рассчитывать только на российскую военную помощь. А Москва будет с одной стороны эту помощь оказывать и усиливать свое влияние в Центральной Азии, а с другой - обсуждать с "талибами" совместные проекты по дестабилизации ситуации в регионе. Ведь террористы всегда находят общий язык с террористами.

Эспресо

Талибан Афганистан
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