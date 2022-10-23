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Кремль отвлекает внимание от поражений РФ на поле боя

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

23 октября 2022, 18:20

Путин издал указ о "введении военного положения" на оккупированных украинских территориях по ряду вынужденных причин.

Владимир Путин, Кремль
Владимир Путин, Кремль / УНИАН

На днях президент России Владимир Путин ввел военное положение в так называемых псевдореспубликах "ЛДНР", а также в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, Владимир Путин подписал указ, согласно которому в некоторых областях уже самой Российской Федерации вводятся разные уровни. Их могут вводить местные руководители.

Стоит отметить, что Путин издал указ о "введении военного положения" на оккупированных украинских территориях по ряду вынужденных причин. Среди которых главное - военные поражения российской армии.

Это пропагандистский шаг, который призван снизить градус напряжения в российском обществе.

Этим указом путин пытается подчеркнуть, что оккупированные им территории являются субъектами российской федерации, на которые распространяется положение военной доктрины страны-оккупанта. Успешное наступление Вооруженных сил Украины рассматривается как элемент вторжения на территорию России.

Кроме того, появление этого указа имеет целью показать обществу "решительность" действий российских властей.

В то же время, интересен факт появления указа российского диктатора сразу после выступления командующего оккупационной группировкой Суровикина относительно осуществления вынужденных "возможных непопулярных мер" российской стороной.

В своем выступлении Суровикин отметил, что обстановка складывается напряженная – украинская армия прорывает оборону российской армии. "Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от военно-тактической ситуации, которая складывается, она непростая, не исключается принятие непростых решений", – отметил он.

Скорее всего, речь идет о намерении вывода российского контингента с правого берега Днепра в Херсонской области.

Примечательно, что после того, как Силы обороны Украины прорвали российскую линию обороны на Херсонщине, западные разведки высказывают предположения относительно вероятного освобождения оккупированного региона уже в течение нескольких следующих недель.

Таким образом цель этого указа - отвлечь внимание россиян от военных поражений Российской Федерации.

Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Администрации президента США Джо Байдена, решение Путина объявить военное положение на оккупированных территориях Украины является признаком "отчаянной" тактики для установления контроля над регионами.

Обращаю внимание на тот факт, что указ путина является ничтожным и не несет никаких правовых последствий как для Украины, ее граждан, так и для международного сообщества.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

военное положение военное вторжение частичная мобилизация
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