Кремль обделался и запаниковал: решится ли Путин применить ядерное оружие

Пассивная реакция США на ядерный шантаж развяжет руки не только России / Reuters

Сможет ли Россия применить ядерное оружие? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на ситуацию в Кремле. Думаю, все обратили внимание на исчезновение Шойгу и Герасимова.

Не знаю, кому как, а мне лично данное исчезновение говорит о многом. Как минимум – о том, что, несмотря на внешнее спокойствие, высшее руководство Кремля паникует.

Да, мы можем только гадать в чем причина этой паники. Санкции, огромные потери, реальное поражение или, может, все комплексе, но это все вторично. Главное, что они обделались.

Обделались, потому что не были готовы к такому варианту развития событий. А сейчас они судорожно ищут варианты выхода из этой ситуации.

Если вернуться к ядерному оружию, то это их последний аргумент, который может перевернуть ситуацию в их пользу.

Однако, не будем забывать, что главная сила этого оружия – сам факт его наличия. Имею ввиду, что государству оно нужно не для реального применения, а для того, чтобы предостеречь противников от недружественных движений в свою сторону. Это инструмент сдерживания. По крайней мере, так оно работало все годы после утраты США монополии на обладание этим оружием.

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И после Хиросимы и Нагасаки, никто никогда не рисковал использовать это оружие для нападения на противника. Даже для нападения на противника, у которого этого оружия не было. И даже после военного проигрыша. США не сбрасывали ядерную бомбу на Вьетнам, а СССР – на Афганистан. А все почему?

Из-за непредсказуемости развития дальнейших событий. Если Россия хоть раз применит ядерное оружие против Украины, как должен отреагировать Запад? Теоретически он может закрыть на это глаза. Ну не начинать же ядерную войну? Однако, если Россия увидит, что ей за это ничего не будет, то это развязывает ей руки. И следующий удар может быть по Польше. Фактически Россия так может захватить всю Восточную Европу. И пассивная реакция США развяжет руки не только России – Северная Корея может ударить по Южной. И тогда мир погрузится в хаос.

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Более чем уверен, что в США подобный сценарий развития событий уже давно просчитан. Знаете, что во время Второй Мировой войны в США были разработаны больше десятка военных планов с цветной кодировкой, с разными сценариями развития событий? Был свой план на случай войны с Мексикой, Великобританией, Австралией, Германией, Индией, Францией и даже Канадой. Также у каждого плана были свои ответвления с возможным театром военных действий, кто будет их союзником и кто будет союзником их противника. Неужели кто-то думает, что подобные планы не существуют на случай ядерной войны? Более чем уверен, что у Штатов есть такие планы с учётом разных сценариев и свои протоколы реагирования на каждую ситуацию.

И поймите правильно. Наличие этих планов никак не противоречит текущей позиции США. Почему? Подобные протоколы есть и в России. Один неверный шаг может запустить маховик, который уже будет невозможно остановить. Понятно, что американцы не хотят так рисковать, однако это не значит, что они закроют глаза.

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Тогда спросите вы: а почему они закрывают глаза на кассетные бомбы и химическое оружие. Поймите, это грязный метод ведения войны, но вполне допустимый. Это оружие не является элементом внешней политики. А ядерное – является, в первую очередь, из-за своей огромной разрушительной силы. Ещё раз напомню, что химическое оружие применяется постоянно, а ядерное после Хиросимы – ни разу.

Если подытожить, то русские должны себе отдавать отчёт, что после ядерного удара по Украине, существует такая же высокая вероятность ответного удара. И если убрать их браваду пропаганды "всех сотрём в порошок", то готовы ли они будут пойти на такой шаг с такими непредсказуемыми последствиями для себя, учитывая, как они запаниковали от провала самой операции?

Павел Вернивский, советник Главы ФРУ по экономическим вопросам