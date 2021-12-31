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Кремль нашел идеального заложника, и это не Украина

Борис Бабин

бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник

31 грудня 2021, 06:51

В Москве поняли, что можно очень долго посыпать голову "ядерным пеплом", но реагировать на это мир будет как-то не так, как планировалось.

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Никакого СССР-2 Россия не сможет организовать / Reuters

Мир входит в завершение 2021 года, наблюдая за попытками руководства России навязать себя как сторону определенного глобального диалога. При этом почти всем очевидно, что кроме РФ эти разговоры никому не нужны, да и тамошний режим, помимо довольно узких вопросов получения энергоносителей и некоторых видов сырья, никому вообще не интересен. Но специалистам уже понятно, что попытки Кремля делать угрозы силой и выпячивать свои "милитаристские мышцы" стоит воспринимать критически. Нет, требовать и заставлять прекратить этот эксгибиционизм России конечно будут. Но не из-за страха, а, скажем так, из-за брезгливости.

Кажется, и в Москве поняли, что можно очень долго посыпать голову "ядерным пеплом", но реагировать на это мир будет как-то совсем не так, как планировалось. Украина в роли глобального заложника также выглядит не очень убедительно - ведь украинцы будут сопротивляться. Согласитесь, когда грабители только начинают перестрелку в банке с охраной, то им как-то очень рано при этом выдвигать требования о мелких купюрах и вертолете.

читайте такожУгроза агрессии со стороны РФ: в СНБО раскрыли хитрый план КремляА потому Кремль традиционно нашел идеального заложника с хорошим стокгольмским синдромом - собственное население. По которому, если требования агрессора не будут услышаны, и обещают развернуть настоящий террор. Потому что русское население, в отличие от украинцев, не будет убивать русских карателей, как говорил классик, "на пляжах,... на аэродромах, ...на полях и на улицах ...и на холмах" ©.

Именно поэтому за последнюю неделю в российских медиа можно было услышать о "возвращении смертной казни по мнению председателя Конституционного суда", и увидеть решение РФ о запрете "Мемориала" или же - о выходе из конвенции о национальных меньшинствах.

Но, как ни странно, это все также является тотальным блефом.

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Примером я уверен, что "Мемориал" никто в Москве окончательно не запретит и очень вовремя указанная позиция Европейского суда, что запрещать его пока нельзя, РФ будет выполняться. В отличие, например, от запрета запрещать крымскотатарский Меджлис.

Также изысканный и раскрученный медиа в научной монографии (!!!) "смотрящего по российской Конституции" Валерия Зорькина пассаж о смертной казни как-то очень не тянет на свежевымытый расстрельный подвал. Если, к примеру, перечитать внимательно свежие монографии наших конституционалистов, то там можно найти такие отдельные жемчужины, что содрогнется не только Лаврентий Берия, но и Ганнибал Лектор. Слава Богу на реальный мир и настоящие правоотношения такие полеты научной мысли влияют, скажем так, опосредованно.

читайте також"Потеря путинского триллиона": политолог объяснил, почему в Кремле боятся "адских" санкций СШАС Конвенцией о национальных меньшинствах 1994 года, из которой внезапно выходит РФ, все вообще комично. Это межгосударственный договор СНГ (международники уже меня поняли), который сейчас действующий аж для трех государств - Азербайджана, Беларуси и Армении. Никаких перспектив, что кто - то этот мертворожденный акт будет в дальнейшем ратифицировать и тем более - выполнять, абсолютно нет. В то же время РФ является полноценным участником действительно действующей Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, оттуда Россия выходить не намерена, и выполнение договора сейчас она бурно имитирует.

Так что в сухом итоге имеем кучу "внезапно" сгенерированных в России месседжей о будущих "притеснениях русских", которые на самом деле являются фейками. Для государства, которое недавно оказалось неспособным ввести для населения систему QR-кодов о вакцинации (сугубо из-за сопротивления местных феодалов), обещания "замордовать миллионы русских, если Байден не перезвонит" также выглядят совершенно неубедительно.

Кстати, я не просто так уже дважды упомянул о Совете Европы, с которой РФ очевидно выходить не намерен и, примером, недавно тратила огромные ресурсы на восстановление своей работы в ПАСЕ. Ведь участие РФ в СЕ среди прочего означает, что никакого полноценного "Союзного государства" с Беларусью там никогда не будет. Потому что Беларусь не член Совета Европы и на ту территорию никто пока не пустит механизмы Евросуда и тому подобных вещей.

А потому минскому режиму Москва на самом деле готовит или стагнацию нынешней аморфной "интеграции в никуда", или покушение на аннексию "новых субъектов РФ", которое, конечно, никто в мире не признает. Судя по внезапной "переобувке" диктатора Лукашенко в его крымских фантазиях, когда "все все неправильно поняли" и "позиция Беларуси зависит от Киева", пока там будут раскручивать первый вариант, который "в никуда".

Никакого СССР-2 Россия не сможет организовать именно по тем обстоятельствам и основаниям, что нового монстра никто в мире как субъект международных отношений не признает. Никто не будет повторно заменять табличку на кресле настоящего СССР В Совете Безопасности ООН и так далее. В Москве это хорошо понимают.

Российский империализм очень долго игнорировал или искажал международный правопорядок как "утешение для слабых". Но когда сама РФ стала глобально слабой, то оказывается, что она должна открывать учебник по международному праву и читать - что же там написано про переговоры и соглашения. Что ей открытым текстом предлагают в ответ на поток угроз и странных речей и проектов.

Так что концепция исключительности "Третьего Рима" скоро получит роковое, критическое столкновение с глобальной реальностью. Инициированное самими идеологами такой исключительности.

И это случится даже без "третьей Пунической войны" и без ядерного соленого стекла на пустынных равнинах Лубянки или Бутово. Все будет более обыденно и скромно, почти как в 1991 году. А потому не стоит бодрствовать по ночам и ждать результатов телефонных разговоров.

Ведь большие вещи не только имеют маленькие начала" © но и гарантированное медленное развитие.

Попкорна хватит на всех.

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Москва Кремль
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