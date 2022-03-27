Кремль меняет цели: почему уже никто не помешает Украине вернуть Донбасс и Крым

Кремль хочет ликвидировать Украину как суверенное и независимое государство / Фото Reuters

Цели войны у орков снова изменились. Теперь речь идет исключительно о "защите "ДНР" и "ЛНР", а всё остальное было отвлечением внимания и снижением боевого потенциала ВСУ.

Мы не будем углубляться в то, чем всё это было на самом деле, ведь всем, в конце концов, и так прекрасно понятно, что именно происходило в действительности в течении этого месяца, и какие именно цели ставил бункерный перед собой, начиная своё дебильно-самоубиственное вторжение. Тем более, что он их весьма чётко обрисовал в своём обращении, под которое первые российские ракеты ударили по целям на нашей территории.

Поговорим лучше о том, чем эти "трансформации целей" будут чреваты для нас. Все последствия такого рода метаморфоз делятся на две большие группы – политические и военные. И нам необходимо уяснить кое-что общее касаемо всех эти публичных деклараций Кремля в отношении его целей войны.

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Во-первых, то, что декларирует Кремль, как свои цели войны, не является его действительными целями. Скорее всего, нужно исходить из того, что они занижены. Если Путин говорит о каких-то мутных и малопонятных "денацификации" и "демилитаризации" Украины, то фактически надо иметь в виду, что речь идёт о войне на уничтожение, т.е. в действительности Кремль хочет тупо ликвидировать Украину как суверенное и независимое государство. И, как показывает практика, это так и есть. По крайней мере, массированное вторжение в страну сразу с пяти-шести операционных направлений никакими "спецоперациями по денафикации" или иными схожими целями явно не обосновать.

Потому к новому варианту целей, который предусматривает исключительно "защиту братских кремлёвских обезьянников", которые бункерный основал на территории украинского Донбасса, следует относиться с тотальным недоверием.

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Во-вторых, такой финт ушами вполне может быть продиктован не столько тем фактом, что наступать в стратегическом отношении и даже проводить оперативно-тактические наступательные операции на других направлениях орки уже не могут в силу понесённых потерь, сколько тем фактом, что таким образом они просто пытаются замаскировать свои дальнейшие планы и намерения.

Тем более, что командование орко-войск сейчас весьма активно (я бы даже сказал, лихорадочно) изыскивает резервы и пополнение для своих основных ударных группировок, втянутых в тяжёлые оборонительные бои. Вовсе не обязательно, что они все будут использованы исключительно на Донбассе, в соответствии с тем, что там "промурчали" мордорские хенералы или не выходящая из перманентного запоя Захарова.

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В-третьих, даже если допустить, что Кремль решил ограничиться в Украине исключительно Донбассом, следует иметь ввиду, что в эту игру могут играть двое, а не один Кремль самостоятельно. Скажу больше, в игру может быть вовлечен целый ряд желающих сорвать банк, начиная от Китая и Японии и заканчивая Турцией. Ибо попытка "защитить Донбасс" в свете последних событий вполне может сжечь последние остатки сухопутной мощи лаптеногих, что, в свою очередь, развяжет всем этим желающим руки.

Тем более, то самое страшное и ужасное "вмешательство РФ в конфликт", из-за которого в своё время Украина провозглашала "исключительно дипломатический" путь решения конфликта на Донбассе, уже произошло и оказалось абсолютно не страшным и не ужасным.

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Посему в случае продолжения замеса уже ничто и никто не помешает Украине вернуть свои территории на Донбассе к первоначальному состоянию (на начало весны 2014-го года).

Единственное, чем тут может поиграться Кремль – его ядерное оружие. Но если оценить реалистически эту возможность, то станет понятно, что это не поможет главным образом из-за того, что дедушка в Вашингтоне уже тонко намекнул, что такого рода эскапада может, конечно, остановить Украину, но Запад она явно не остановит и саму РФ от последующего "переформатирования" не спасёт. Иными словами, Кремль совершенно внезапно может плавно перейти не только к "защите Донбасса", но и вынужденно к "защите Калиниградского анклава" или же к необходимости "решать проблему северных территорий". Для этого вполне достаточно ещё раз попытаться расчехлить свое ядерное оружие. Недвусмысленные предупреждение насчет этого Кремлю уже были отправлены (см. заявление бывшего командующего сухопутных войск ВС Польши и японского премьер-министра Фумио от 22-го марта).

Более того, плавное перетекание кремлёвской "спецоперации" в "защиту Донбасса" с изначально очень фиговыми для самого Кремля шансами на окончательный успех почти автоматически выносит на повестку дня и вопрос о Крыме...

Константин Машовец, военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"