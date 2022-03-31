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Кремль ищет способ сделать вид, что никакой войны в Украине не было

Сергей Климовский

Блогер, кандидат исторических наук

31 марта 2022, 14:19

Россияне не хотят идти на войну против Украины. Потому новая мобилизация, если ее объявят в РФ, грозит Кремлю чередой нерешаемых проблем.

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Россияне не хотят идти на войну и предпочитал, чтобы за них воевали другие / Reuters

Фейк Кремля с "военной операцией" в Украине рассыпается на ходу. Даже россиянам, верующим в Путина и некую мистическую миссию России, становится всё более очевидно: её очередная "оборонительная война" – это обычная война с целью захвата территорий.

Богоизбранный русский народ не против и войны захватнической, так как она всё равно будет справедливой и оборонительной, поскольку народ богоизбранный. Но этому народу хочется, чтобы за него воевал кто-нибудь другой: сирийцы, ливийцы, белорусы, чеченцы, а ещё лучше сами украинцы, или как там их, – "малоросы" и "новоросы", которых они себе придумали. Не к лицу богоизбранному народу в окопах сидеть. Его миссия – руководить и направлять.

Из-за этого его хотения у команды Путина большая проблема с мобилизацией на войну, так как народ-богоносец старается в индивидуальном порядке массово от неё увильнуть, ссылаясь на плохое здоровье, голодных детей, свою богоизбранность и менее убедительные причины. Малый и неполноценный "новоросский народ Донбасса", как и народ Кузбасса, тоже следуют примеру своего старшего брата.

Богоизбранность русского народа обсуждению в РФ не подлежит, несмотря на всю её сомнительность, а сама эта идея не нова.

У евреев, как первого избранного народа, были две справки на камнях о том, что бог выбрал именно их, о чём и сообщил им через Моисея. Но они одну справку потеряли, вторую случайно разбили. Бог выдал Моисею дубликаты справок, но и эти скрижали тоже пропали так надёжно, что их не смогли найти ни британские, ни израильские археологи. В итоге по вопросу о своей богоизбранности у евреев сложился широкий плюрализм мнений.

Немцы пошли научным путём, так как ни их древние боги, ни Иисус Христос, ни пастор Лютер им справки о богоизбранности не выдал. Поэтому они ссылались на антропологию, на историю арийцев и Тибета, на великую немецкую культуру и новые исследования института "Аненербе" под руководством Гиммлера. Но после Второй мировой войны эту тему закрыли и немцы согласны на всё, только чтобы не быть опять богоизбранным народом.

Читайте такжеПутин переходит к плану "Б": как изменится ход войны в УкраинеМосковиты, после того как в 1480 г. вышли из подчинения у Золотой Орды, ещё раньше немцев захотели стать богоизбранным народом, но не знали, как это сделать, так как у них не было ни науки, ни справок об этом ни от Моисея, ни от Константинопольского патриарха. В результате московиты сначала стали самопровозглашенным богоизбранным народом на том основании, что турки захватили Константинополь, и теперь лишь они истинно правильные христиане. С церковной точки зрения московиты впали в раскол и схизму, поскольку на тот момент константинопольская и римская церковь находились в Феррарской унии. Чистота веры в Московии, которой 250 лет управляли мусульмане, тоже вызывает сомнения. Но в XIX в. к этим мутным обоснованиям начали добавлять ещё более сомнительные утверждения о русском народе-богоносце с претензией на научность.

Народ-богоносец дожил в полной уверенности в своей богоизбранности до 1917 г., когда большевики объявили, что у них есть справка от Карла Маркса, подтверждающая это, но на основе новой науки – марксизма-ленинизма, а не теологии, откровений Достоевского и Льва Толстого о "русской душе" и прочей ненаучной чуши. Народу-богоносцу было безразлично, на основании чего он народ богоизбранный, потому что строит коммунизм или потому, что у него самая правильная религия, и кто об этом выдал справку – Моисей или Ленин. Народу был важен вывод о его богоизбранности, к которой он основательно привык и без которой плохо себя чувствовал, а не то, чем она обоснована. Поэтому народ полностью согласился с большевиками в этом вопросе, притом, что мог расходиться с ними по другим вопросам.

Но к 1991 г. окончательно выяснилось, что справка от Маркса о богоизбранности русских - фикция ещё большая, чем наука марксизм-ленинизм. Россиянам от этого стало не по себе и все 1990-ые они ощущали себя потерянными. Отсюда и их официальный нарратив о "плохих 90-ых" и неформальный романтический нарратив о "лихих 90-ых", в которые многие сейчас в РФ охотно бы вернулись.

Читайте такжеПочему в России разразился вой и скулеж по поводу переговоров в СтамбулеВернулись бы потому, что 90-ые были окном возможностей для многих из них. Закостеневшая советская иерархия рассыпалась, а вместе с ней падали и её табу, и "красиво жить" разрешили всем, а не только партийной номенклатуре. О 1990-ых многие на России сейчас ностальгируют как о славных временах, когда можно было легко "подняться" и было гораздо больше свободы, чем в 2022 г. Журналисты могли писать не только то, что от них требуют, но и то, что хочется, и о том, за что хорошо платят заинтересованные лица. Для политтехнологов и смежных с ними профессий 1990-ые были тоже тучными годами, когда можно было не только заработать, но и имя себе сделать. Не случайно, что на россии до сих пор популярны блатной шансон и вся романтика первичного накопления.

Очень многие россияне, отнюдь не только Абрамович и Дерипаска, своим материальным благополучием и социальным статусом обязаны именно 1990-ым. Но то и другое уже начало сужаться как шагреневая кожа и может вскоре вовсе исчезнуть из-за "военной операции" в Украине, которая прямой результат "вставания с колен" тех, кто в 2014 г. опять массово уверовал в свою богоизбранность.

В XXI в., после провала со справкой от Маркса веру русским в их богоизбранность стали возвращать по немецким методикам. Тезис о распаде СССР как величайшей геополитической катастрофе ХХ в. скопировали с утверждения гитлеровцев о Версальском мире 1918-1920 гг. как величайшей несправедливости ХХ в. и о разделённом ею немецком народе. Полный презрения взгляд на латышей, эстонцев, литовцев, украинцев, белорусов, башкир, якутов и другие этносы, как на недочеловеков, неспособных и недостойных иметь свои государства, тоже взяли у Гитлера. Богоизбранный русский народ начал считать равными себе только американцев и китайцев. Доктрину об арийской расе заменили московским авторитарным панславянизмом, отрицающим существование украинцев и белорусов. Гитлер, в сравнении с Путиным, выглядит даже демократом, так как соглашался признать за некоторыми арийскими нациями право иметь свои государства, дружественные Рейху.

Читайте такжеКак остановить ПутинаВеликая русская культура тоже заявлена как основание для богоизбранности русского или российского народа, несмотря на то, что вся она - это такая же копия с европейских и других образцов. Японская матрёшка стала русской, шампанское – исконно русским вином. Правительство России после нагоняя Путина за цены на морковку взяло на вооружение термин "борщевой набор" из арсенала "укронацистов", который впервые употребила осенью 2008 г. премьерка Юлия Тимошенко. Но Шойгу почему-то до сих пор не разбомбил дом Мишустина по программе "денацификации" из своей "военной операции".

Богоизбранность русского народа такой же важный элемент в идеологии рашизма, каким была богоизбранность немецкого народа в идеологии национал-социализма. Но рашистам с народом несколько не повезло. Через две недели "военной операции" в Украине они поняли, что маленькая и победоносная война перерастает в большую, а Россию трусит от санкций, как от бомбардировок. Ещё ничего не бомбили, а всё уже рассыпается. Самое время объявить очередную великую отечественную войну в РФ и всех мобилизовать, но возникают разные проблемы и неудобства.

Во-первых, Украина всё не объявляет войну России. Месяц войны прошёл, а она всё никак её не объявляет и не нападает вероломно ни на Россию, ни на Беларусь всеми шестью своими атомными станциями. Из-за этого возникла идиотская ситуация, когда нельзя переименовать маленькую операцию в большую отечественную войну. Народ-богоносец не поймёт, почему он должен лично воевать с какой-то там Украиной вместо своей самой сильной в мире армии. У народа-богоносца от слова "мобилизация" сразу начнёт возникать длинный ряд вопросов и неприятных для кремлёвцев ответов на них.

Например, о том, что бездарные генералы украли всё у самой лучшей в мире армии. Если генералы и полковники гибнут в Украине как мухи, то значит виноваты политики и депутаты, и всё вообще плохо. Если российская армия бомбит Киев, мать городов русских, то это совсем не по фен-шую. Зачем нам нужен Киев без Софийского собора и Печерской лавры, чтобы потом их восстанавливали из наших зарплат. Донбасс нам и даром был не нужен, а умирать за него и за деньги уже не хочется. Без Крыма тоже долго жили, и лучше, чем с ним. Может мы и вовсе не богоизбранный народ или наш бог от нас отвернулся, потому, что он не русский, а еврей и, возможно, "жидобандеровец".

Серия таких смысловых и политических проблем свалится на голову кремлёвцев в случае объявления ими массовой мобилизации на великую отечественную войну с Украиной, вслед за техническими, финансовыми, логистическими и другими проблемами. Свалится вдобавок к тому, что в Россию из Европы уже не ходят поезда и не летают самолёты. Китайцы начали перегружать свои товары для Европы на корабли, так как везти их через РФ нельзя. В Чёрном и Азовском море который день стоит вся торговая навигация, так как турецкие тральщики вылавливают возле Босфора плавучие мины, разбросанные флотом РФ у острова Змеиный и Одессы. Поскольку никто не знает, куда ветер и течения их занесут, то флот РФ сам сбежал от своих мин в безопасный район.

Груз этих и других проблем всё больше давит кремлёвцев, а уже отчасти и богоизбранный русский народ, которому они сделали подарок к 8 марта в виде "военной операции". Теперь в Кремле думают, когда лучше сделать новый подарок в виде массовой мобилизации на великую отечественную войну с Украиной – к Пасхе, к первому или к девятому мая. В Кремле знают, этот подарок восторгов не вызовет, лишь создаст новые проблемы, а потому ищут способ как бы уговорить правительство Украины сделать вид, что никакой войны не было.

viber
война в Украине
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