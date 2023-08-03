Кремль готовит два плана для Путина из-за войны в Украине

Москва не может ещё и в 2024 г. заниматься только тем, что оборонять захваченные в Украине территории и никуда не наступать.

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Кремль отрабатывает два взаимно исключающих плана / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с видео

Эффект осаждённой крепости давит на Москву

Кремль отрабатывает два взаимно исключающих плана – готовится атаковать НАТО из Беларуси – это план "А", и план "Б" – ликвидировать Путина как бренд. Приоритет, как и положено, отдаётся плану "А". Поэтому заголовки "Путин и РФ готовятся воевать долго" естественны. Заголовки "Путина вынесут из кремля" тоже естественны, поскольку очевидно, что план "Б" тоже в активной разработке. Столь же естественно, что сначала все пробуют план "А" как план наступления, а в случае неудачи достают план "Б" с отступлением.

Согласно плану "А" угрозы Медведева настоящие. Согласно плану "Б", – они пьяный трёп алкоголика, что и разъясняют "хорошие русские", включая профессора Соловья. Профессор Соловей был первым, кто стал рассказывать в эфире, какая пьянь этот Медведев и как охрана засовывает его голову в унитаз. Но за такое опускание официально второго лица в РФ головы профессора и его источников в кремле никуда не засунули, а в Пекине в декабре 2022 г. и в Ханое в 2023 г. Медведева принимали явно не с целью вылечить от алкоголизма.

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Похожая ситуация и с давно покойным Путиным. По плану "Б" он немощный "бункерный дед", придавленный болячками и оккультизмом, и всё тот же профессор Соловей предрекал на осень 2022 г. его уход по "обстоятельствам непреодолимой силы". Соловей был первым и в этом случае, кто заговорил о возможной скорой смерти путина от болезней. Западные СМИ до Соловья реалистично писали, что Путин не настоящий и это группа похожих на него лиц. Когда профессор-историк Соловей запустил тему болезней путина, ссылаясь на источники где-то в чулане кремля, то это выглядело так, как если бы историк-академик Рыбаков сказал, что Брежнев болен и его после этого не посадили за разглашение гостайны. Поэтому СМИ Европы и обеих Америк тему подхватили, логично ожидая балета "Лебединое озеро". Если Московия шлёт сигнал, что царь болен, то во все времена это означало только одно.

Но по плану "А" – Путин это скрепа № 1. "Нет путина, нет и расеи", как изрёк начальник Госдумы Володин. Поэтому путина регулярно показывают в виде живчика, который лезет во всё, во всём разбирается и ещё друг пенсионера. "Путин", как и Медведев, яркий пример соединения двух противоположных имиджей в одном лице, что достигается медийными средствами. В отношении Медведева интересно отметить его лёгкое и быстро превращение в РФ из "Айфончика" в дубль рявкающего Жириновского. Но реалисты вне РФ в таком амплуа Медведева не воспринимают. Поэтому в Кремле так грустят из-за отсутствия Жириновского, что пробовали заменить его говорящей голограммой. Получилось неубедительно и медиа-эксперименты по вызову духа Жирика прекратили.

Естественен вопрос: как долго Кремле может болтаться между планом "А" и планом "Б". Ответ очевиден, до января 2024 г., когда "чекистам" придётся окончательно решить для себя – снимать брэнд "путин" и запускать план "Б" или переназначить "путина" ещё на 7 лет. Но второе обязывает всю РФ идти в наступление на запад, на юг или на восток. Москва не может ещё и в 2024 г. заниматься только тем, что оборонять захваченные в Украине территории и никуда не наступать. Тем более заниматься этим ещё семь лет, если путина переназначат. В результате в РФ всё больше работает эффект осаждённой крепости и Кремль вынужден всё больше мыслить в его парадигме.

Для любой осаждённой крепости есть известный круг вариантов.

Вариант № 1 – придёт основная или союзная армия и снимет осаду. В случае РФ никакой основной армии нет. РФ – это вся армия в осаждённой крепости. Поэтому можно уповать только на союзную армию. Но союзной армии у Москвы тоже нет, а если найти такую, то это станет началом третьей мировой войны и, очень вероятно, что ядерной.

Вариант № 2 – добровольно-принудительная капитуляция осаждённой крепости. По сути, это план "Б", который уже в работе. История знает разные варианты капитуляцией крепостей и замков, а зная таланты "чекистов", правящих в РФ, возможны их гибриды.

Вариант № 3 – штурм и падение крепости без переговоров о капитуляции. Тот вариант, который требует развёрнутых комментариев, и учитывается в РФ не только Кремлём. Он тоже в работе у Кремля и там реально готовятся к роспуску или распаду РФ. Достаточно вспомнить фразу путина в 2021 г. о том, что РФ может ужаться до границ Московии. Это, собственно, и есть историческая "Россия".

Вариант № 4 – очень долгая осада. Греки осаждали Трою, если верить Гомеру, десять лет. Большевики в 1918 г. объявили РСФСР осаждённой крепостью и заявили: надо дождаться мировой революции, которая решит все проблемы, но не известно, когда и как. Это похоже на ожидание прихода союзной армии, но на практике отдельный вариант, суть которого выждать, может что-то изменится в лагере осаждающих.

Вариант 5 – военная вылазка из крепости, которая может заставить снять осаду. В Кремле сейчас он в приоритете перед четырьмя другими. Имеет несколько сценариев.

Самый очевидный и давно продвигаемый – угроза применения РФ ядерного оружия в случае, если Украина сама изгонит российских оккупантов, если армии НАТО помогут ей в этом, если по военным объектам РФ в Крыму будет нанесен удар, если Чукотка, Карелия или другой субъект выйдет из РФ, если удар будет нанесен по зданию кремля и ещё десяток если. Включая, если в кремле напьются все, а не один медведев. После вторжения 24 февраля не бывает месяца, когда кто-то из Кремля не угрожал бы ядерным оружием.

Кремлю на данный момент нужен не поход на Варшаву, а яркое поражение поляков на границе и одного батальона США в Сирии, чтобы развернуть это в информационную сагу и изменить ситуацию в свою пользу. В случае провала вылазки Кремль получит не штурм, а ужесточение осады и начнёт более энергично переходить к плану "Б" или изобретать ещё что-то в парадигме мышления в осаждённой крепости, чтобы к нему не переходить. Как показали случаи с падением ракет РФ в Польше и их пролётом через территорию Румынии, администрация Байдена не хочет менять планомерную осаду на штурм, если Кремль не применит ядерное, химическое или биологическое оружие массового поражения.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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