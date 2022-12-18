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Кремль через старого деда зондирует почву для переговоров

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

18 декабря 2022, 08:19
Киссинджер в любом случае плохая кандидатура для этого, поскольку он уже давно засветился на всяких путинских форумах.
Путин
Кремль зондирует почву для переговоров с Киевом, считает Альфред Кох / kremlin.ru

На фронте - без перемен. Не достигнув никаких успехов в борьбе с ВСУ, Россия совершила очередной налет на украинские города и на их гражданскую инфраструктуру. Было выпущено 76 ракет различных типов. Из них украинцы сбили 60.

Итого эффективность ПВО составила 79%. Что является хорошим результатом, но пока еще не дотягивает до знаковых 95%, которые военные эксперты считают порогом, после которого подобного рода атаки становятся бессмысленными для нападающего: наносимый противнику ущерб от того, что только каждая двадцатая ракета достигает цели, почти всегда меньше затрат на запуск этих двадцати ракет.

Надеюсь, что анонсируемые поставки американских ЗРК Patriot позволят довести эффективность украинских сил ПВО до необходимых показателей. А пока значительную часть работы по отражению российских налетов, по свидетельству министра обороны Украины Резникова, делают немецкие ЗРК IRIS. О чем он и сообщил прессе.

Характерно, что в этот раз не было иранских мопедов. Последняя их атака была совершенно бесполезной: были сбиты все 13 дронов. Так что в этом вопросе эффективность ПВО достигла 100%. Мои аплодисменты. И тут тоже не обошлось без немецкого оружия: специалисты считают, что такой блестящий результат достигнут, в том числе благодаря немецким зенитным танкам "Гепард".

Я сожалею, что иногда приходится напоминать о том, что Германия поставляет Украине критически важные виды оружия.

Честно говоря, я нахожусь в некотором недоумении относительно того, насколько серьезно восприняли в Украине новое выступление Генри Киссинджера. Этот старый пень (99 лет!) в английском ультраконсервативном журнале The Spectator опубликовал материал, в котором призвал Украину и Россию к отводу войск на линию разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года и после этого к скорейшей интеграции Украины в НАТО. А по вопросам Крыма и Донбасса начать неторопливые переговоры и может быть даже провести там референдумы…

Во-первых, в этой его статье нет ничего нового: он уже выступал с чем-то похожим полгода назад.

Во-вторых, его выступление никак нельзя считать хитрым месседжем от Белого дома, поскольку вряд ли для этих целей демократ Байден стал бы использовать республиканца Киссинджера. У демократов для этих целей есть свои собственные старые пни (типа того же Билла Клинтона).

В-третьих, Киссинджер в любом случае плохая кандидатура для этого, поскольку он уже давно засветился на всяких путинских форумах (на которых был обласкан Самим) и поэтому не может считаться неангажированным экспертом.

В-четвертых, то, что он опубликовал свою статью не в американском, а в английском (при том - консервативном) журнале, развеивает все сомнения в том, что это личная инициатива старого… хотел написать - маразматика, но удержусь и напишу - человека, а не хитрый ход Байдена, Блинкена или Салливана.

Я не очень понимаю в чем была его задумка, но у меня такое ощущение, что он как выступил полгода назад со своими инициативами, так и проспал все это время. А тут его опять разбудили и он снова повторил то, что написано у него в шпаргалке. Как будто бы не было этих шести месяцев и вариант, на котором замерли переговоры в Турции, по-прежнему на столе.

Расскажите Киссинджеру, что за это время много чего произошло. За это время путинские войско бежало из-под Киева, Сум и Чернигова, был потоплен флагман Черноморского флота крейсер "Москва", освобожден остров Змеиный, россияне были изгнаны из-под Харькова и оставили правый берег Днепра с Херсоном.

За это время Путин уже много раз менял командующих его армией, цели "спецоперации" и фактически расписался в провале своего первоначального плана, объявив мобилизацию.

За это время Зеленский из "наркомана" превратился в его "украинского партнера" и великий и ужасный Путин смиренно выразил готовность с ним встретиться и обсудить возникшее недоразумение.

У меня вообще есть ощущение, что это Кремль через старого деда зондирует почву для такого рода договоренностей. Иначе бы Песков не прореагировал так молниеносно и не стал бы называть эти предложения "интересными" еще даже их не прочитав: "Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было". Как вам такое, а? Слышали ли вы что-нибудь подобное от Пескова раньше?

Ну а что? Сами они этот "нулевой вариант" предлагать не могут: собственные же ястребы их и сожрут. Но вот как идею, предложенную "патриархом мировой дипломатии" они ее вбросить вполне в состоянии. И в зависимости от реакции противной стороны уже развивать или не развивать эту мысль.

Я бы на месте Киева взял паузу и никак не реагировал на этот опус старика Генри. Пусть Кремль первым отзовется на него. Если Москва его гневно отвергнет - то и обсуждать нечего. А если уже прочитав, снова назовет его "интересным", то тут есть почва для переговоров. Где-то можно их будет отжать. Где-то включить вопрос о репарациях. Где-то от Запада добиться больших уступок. Например, по немедленному вступлению в НАТО и ЕС.

Короче, как говорил Штирлиц: "Выдержка - оборотная сторона стремительности". Вот провалится мне сквозь землю, но "лед тронулся, господа присяжные заседатели". Ведь недаром все эксперты в один голос говорят, что у путинской армии большие проблемы с боеприпасами. И они нарастают. И, значит, статья Киссинджера - это пробный шар.

Тут еще прошла инфа, что ЕС и НАТО наконец финализировали совместную декларацию, которую они писали почти полтора года. В части российско-украинской войны там вполне однозначные формулировки: Россия должна немедленно прекратить военные действия и вывести свои войска с международно-признанной территории Украины. А Украине обещана твердая (в том числе - военная) поддержка до тех пор, пока она в ней будет нуждаться. Если это не ультиматум Путину, то что это?

И появление статьи Киссинджера с таким компромиссным вариантом накануне обнародования этой декларации я считаю хорошим знаком. Клиент созрел. Скоро он, рыдая, полезет в буфет за "блюдечком с голубой каемочкой"…

А как может быть иначе? Ведь наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
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