Краткая аналитика по "плану Кэллога"

Чтобы Украина могла рассматривать подобный план, необходимы жесткие гарантии безопасности.

https://opinions.glavred.info/kratkaya-analitika-po-planu-kelloga-10618121.html Ссылка скопирована

Трамп и Кит Келлог / Коллаж Главред, фото facebook/DonaldTrump, wikipedia.org

Давайте немного добавлю контекста по Келлогу.

Он предлагает условный план прекращения войны в Украине, который базируется на нескольких ключевых положениях:

1. Продолжение поставок оружия Украине только при условии ее согласия на переговоры с РФ.

видео дня

2. Предупреждение Москвы о том, что отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны

США.

3. Снятие вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня на ближайшую перспективу.

Этот план - идеальный для США Трампа. Насколько это все реалистично? Пока выглядит что не очень.

1. Позиция Украины. Без гарантий безопасности Украина на это не пойдет. Отказ от НАТО тоже будет большой как минимум политической проблемой, а воевать мы можем продолжить и на европейском ресурсе.

2. Позиция России. Заявлениям Москвы, что они не готовы к заморозке я не верю. Как и любым другим заявлениям Москвы. Поэтому они могут согласиться, но только при одном условии: им будет реально страшно отказаться. Поэтому угрозы Трампа должны быть очень существенными.

Поэтому если не будет серьезного давления на Россию - а одностороннее давление на Украину даже для Трампа будет выглядеть плохо - этот план будет отложен на неопределенный срок.

Чтобы Украина могла рассматривать подобный план, необходимы жесткие гарантии безопасности.

1. Юридически обязывающие соглашения с США, НАТО или другими странами, предусматривающие автоматическую военную помощь в случае нарушения договоренностей со стороны РФ.

2. Увеличение оборонных возможностей Украины. Даже в случае прекращения боевых действий Украина должна иметь возможность самостоятельно сдерживать потенциальную агрессию, для чего поставки самолетов и другой сложной техники должны быть гарантированы.

Нужно как минимум одно из двух.

По факту, если это будет реализовано, то мы имеем классический "корейский сценарий". Разграничение сторон без официального мира + отсутствие решения. План Кэллога, как и корейский сценарий, не решает вопрос территориальной целостности, а лишь создает временный статус-кво. Возможно до падения режима Путина, возможно до неопределенного времени в будущем.

Если этот подход будет в том или ином виде реализован, каждая из сторон может объявить себя победителем. Украина сохранила независимость, Россия получила контроль над территориями.

Но обе страны не будут победителями по факту. Даже снятие части санкций не позволит России полностью преодолеть последствия войны и режим Путина останется уязвимым. А нас ждет долгая фрустрация по итогам войны и постепенное лечение последствий. Собственно, как и было в Южной Корее. Где страна пережила очень тяжелые 50-е. Нам будет проще, потому что мы не самая бедная страна мира. Но трудно.

Но пока даже до этого - ооочень далеко.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред