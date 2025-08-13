Красные линии и страхи Украины

Для меня есть три вещи, которые являются абсолютной железобетонной стеной через которую нельзя переступить.

Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

В последние дни большая часть нашего фб-сообщества перекладывает из пустого в порожнее свой экзистенциальный страх, что на Аляске будет подписан договор между Трампом и Путиным, который не будет содержать никаких гарантий для Украины.

Хочу сразу сказать: ни на Аляске, ни где-либо еще, ни 15.08, ни через год или два не будет подписан договор, который будет содержать какие-то гарантии. Потому что гарантии - это экзистенциальная необходимость защищать кого-то ради решения собственных проблем.

Как по мне, куда продуктивнее для собственной же безопасности (в том числе и текущей психологической) сосредоточиться не на том, как все будет плохо, а на том, каковы наши красные линии.

Позволю себе высказать свою версию этих красных линий. Для меня есть три вещи, которые являются абсолютной железобетонной стеной через которую нельзя переступить:

1. Признание оккупированных территорий российскими де-юре;

2. Запрет поставок и производства оружия Украиной

3. Требование закона о русском языке, как втором государственном

Есть еще один пункт, на котором стоит настаивать: это не допущение требования о нейтральности Украины. Мы не вступим в НАТО в понятной временной перспективе, но нейтральность похоронит даже теоретические планы о создании военного альянса в треугольнике Лондон-Варщава-Киев.

Как по мне, такой подход явно конструктивнее чем сейчас рассказывать о зрадах, который пока даже не существует.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

