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Крах иллюзий Путина

Майкл Наки

Российский блогер, журналист

28 февраля 2023, 06:43
Выяснилось, что российская армия не настолько эффективна, как ей предрекали.
Майкл Наки, Владимир Путин
Майкл Наки, Владимир Путин / Фото УНИАН, скриншот

Если Украину год назад было принято недооценивать, то Россию переоценивали. Это во многом связано с закрытостью российского общества, в котором не было понятно, что действительно есть у России, чего нет, в каком состоянии техника и т. д. Понятно, что внутри российского общества было понимание армии и того, как она устроена – много ли там коррупции и того, что написано на бумаге, но по факту не существует. Однако путинская пропаганда работала и на западную аудиторию – предполагалось, что у России "вторая армия мира". Сложно сказать, была ли она второй, но считалось, что армия РФ очень сильная.

В реальности все оказалось иначе. Не будем подбрасывать шапки и рассказывать, что это совсем ничтожная армия, которая ничего не может – к сожалению, этот год показал, что это большая армия, с большим количеством техники, снарядов и с очень большой степенью садизма, что для многих стало откровением. Мы видели, что убийства гражданского населения, пытки, обстрелы гражданской инфраструктуры были систематическими. То есть российская армия не просто захватническая, она нарушает все мыслимые и немыслимые правила ведения войны. Казалось бы, какие у войны правила, но и их Россия нарушает, показывая свой звериный оскал.

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Выяснилось, что российская армия не настолько эффективна, как ей предрекали. Я помню, как на "Первом канале" 24 февраля сообщали, что в Украине не встретили никакого сопротивления, "Z-каналы" писали о том, что армия РФ "послезавтра будет в Киеве" и все прочее. К сожалению, эти байки, точнее, такое развитие событий допускалось со стороны западных разведок, но оказалось, что российская армия не способна реализовать планы Владимира Путина по быстрому захвату Украины. И чем дольше шла эта война, тем больше вскрывалось различных подробностей – проблемы с логистикой, напрочь отсутствующая разведка и доразведка целей, проблемы со связью, с офицерским составом. Причем Россия в первые недели войны потеряла очень много элитных, обученных солдат, в том числе, офицеров.

Все эти проблемы у России до сих пор сохраняются. Надо сказать, что часть мифов про РФ, такие как возможность применения ядерного оружия, количество и качество боеприпасов (хотя мы видим новости последних дней о том, что в армии РФ присутствует очевидный снарядный голод), все еще существуют. Но нельзя недооценивать врага, и тут важно не впадать в полное отрицание существования российской армии как таковой.

Долгое время существовала парадигма того, что все, что происходит в конкретном регионе и внутри России – это их проблемы, пусть сами разбираются. Строит ли Путин диктатуру, захватывает ли какие-то территории ползучим образом, чего туда вмешиваться?! Мы покупаем нефть, газ, а это – их проблемы. Надеюсь, был выучен урок, и диктатор с захватническими замашками – это проблема не региона или конкретной страны, а всего мира, поэтому попытка закрыть глаза на происходящее неминуемо ведет к более масштабным трагедиям. Понимание этого как будто бы пришло, как и то, что никаких компромиссов, договоренностей с Владимиром Путиным быть не может, потому что он их нарушает, и ничего кроме силы против него не работает. Потому что природа действий Владимира Путина отличается от действий западных политиков, которые полагаются на рациональные, с ценностью человеческой жизни вещи. В случае с Путиным всеми было понято, что ему не важно, сколько будет потерь, экономических проблем, потому что в диктатуре никто не выбирает президента (хоть тут и можно долго рассуждать о том, что проморгали, потворствовали и никак не сопротивлялись). Это хорошо видно на примере, когда до полномасштабного вторжения Западу говорили, мол, надо вводить санкции против конкретных людей из российского правительства и российской пропаганды. Запад отмахивался, прикрываясь юридическими процедурами, но как только началось вторжение, все эти иллюзии куда-то исчезли – все эти люди оказались под санкциями, но, к сожалению, уже было слишком поздно и их было недостаточно. Каждый раз мировое сообщество запаздывает с тем, что нужно здесь и сейчас.

Иллюзия Путина заключалась в том, что Запад вообще не будет никак вмешиваться – не будет помогать Украине, накладывать санкции на Россию, но в итоге эта иллюзия была разрушена. Но несмотря на то, что Запад действительно проделал очень большую работу за этот год (за что ему низкий поклон), этого недостаточно в моменте. Потому каждая минута, каждый день промедления – это все большее количество погибших в этой войне, которая независимо от того, что будет в конце (а там, скорее всего, будет победа Украины – по крайней мере, пока не понятно, как ситуация может повернуться иначе) никак не вернет этих людей к жизни. Города можно восстановить, дороги снова сделать, но жизни уже ничто не вернет. Хотелось бы, чтобы последняя иллюзия о страхе эскалации и растягивании боевых действий была преодолена. Как и пришло понимание того, что недостаток помощи приводит к смертям, и этого уже не исправить.

Источник

Владимир Путин Майкл Наки
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