УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Крах евразийского карточного домика: от России побежали все, даже традиционные союзники

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

20 июня 2022, 16:17

Звериная жестокость России на украинской земле повергла в ужас даже ее традиционных союзников. У РФ теперь могут быть только союзники-заложники, как Лукашенко.

После начала войны в Украине у РФ не будет союзников – будут только союзники-заложники
Российская империя начала скукоживаться, как геополитическая шагреневая кожа / Reuters

Месяц назад прогнозировал, что Казахстан отпадет от Российской Федерации. Написал ряд статей об усилении союза тюркских государств и о новой роли Турции как силового балансира в Средней и Центральной Азии в отношении Китая (вместо старого балансира – РФ).

Встреча Токаева и президента Турции в рамках саммита тюркских государств подтвердила такой геополитический тренд.

Недавнее поведение Токаева на экономическом форуме в Санкт-Петербурге и его поддержка территориальной целостности Украины привели к тому, что РФ заблокировала операции с казахской нефтью, а Казахстан – транзит российского угля.

Но это только начало разрушения евразийского карточного домика и скукоживания империи, как геополитической шагреневой кожи.

Уверен, что результатом агрессии РФ против Украины станет полная потеря Россией влияния на Центральную и Среднюю Азию, где будет усиливаться экономическое влияние Китая и геополитическое влияние Турции. Особенно – в вопросах безопасности.

Тюркские волки выходят в евразийскую степь, тем более, с учетом демографии региона и самой России. И подбрюшье России от Урала до Алтая уже не будет глухим тылом стареющей империи.

Ждем исход РФ из Киргизстана и Таджикистана.

Читайте такжеЗапад хочет сварить Путина медленно: как и когда закончится война в Украине

Узбекистан уже сделал свой выбор, отказавшись от интеграции в рамках ЕАЭС, ТС и ОДКБ.

Уверен, что в будущем будут написаны диссертации на тему "эмоциональной геополитики". Ведь обычно в мире царит прагматизм и рациональность. Но звериная жестокость империи на украинской земле повергла в ужас даже традиционных союзников России.

Читайте такжеРоковые просчеты хозяина Кремля: как Путин остался у разбитого корыта

У России теперь могут быть только союзники-заложники, как Лукашенко. А вот идейных союзников уже не будет никогда.

Геополитический "Ганнибал Лектор" творит свои злодеяния в одиночестве. Правда, без интеллектуального флера кинопрототипа.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

новости России война в Украине Казахстан Таджикистан Александр Лукашенко Киргизстан Алексей Кущ Касым-Жомарт Токаев Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:54

"Конец будет печален": в РФ пригрозили Украине ударами в ответ на обстрел "вышек Бойко"

16:52

Тяжелое детство: психолог пояснила, почему Басков, Тарзан и Газманов поддержали войну в Украине:Видео

16:34

В Германии впервые конфисковали имущество российского депутата: подробностиВидео

16:31

Ракетный удар РФ по Днепропетровщине: стало известно о новых жертвахВидео

16:28

"Предложение было в кровати": победительница "Холостяка" выходит замужВидео

Реклама
16:21

Армия Украины почти дошла до границы с РФ, поэтому оккупанты усилили обстрелы Харькова – МинобороныВидео

16:17

Крах евразийского карточного домика: от России побежали все, даже традиционные союзникимнение

16:10

Под Луцком военный подорвался на гранате, которая выпала из кармана

16:06

Отец погиб под Дебальцево, сын - под Северодонецком: героическая история семьи Завирюхиных

15:59

В оккупированном Донецке прогремели взрывы: горит склад боеприпасовФотоВидео

15:58

Дочь Фреймут показала бойфренда и полуголую грудь

15:39

Умер легендарный советский актер из Прибалтики

15:38

ВСУ ликвидировали двоих майоров российских оккупационных войскВидео

15:35

Белорусские военные пытались сделать подкоп под высоким забором на границе с ПольшейВидео

15:32

Буряты и чеченцы устроили перестрелку на Запорожье: есть погибшие и раненыеВидео

15:29

"Особенный подарок судьбы": Вакарчук впервые опубликовал фото с сыном

15:26

Никакого Минска-3 – Зеленский Путина убеждать ни в чем не будет: Ермак поставил России условия

15:01

"Предлагали сумаcшедшие деньги": Данилко рассказал, как его провоцировали русские пропагандисты

14:49

"Не дадут оружия – будем воевать лопатами": Кулеба заявил, что Украина не пойдет на уступки РФВидео

14:47

Защитит женщин: Рада ратифицировала важную Стамбульскую конвенциюВидео

Реклама
14:43

Были месяц в оккупации: на Киевщине поседевшие дети до сих пор просят домашнего хлебаВидео

14:27

Врагу не удается прорваться: армия Украины контрнаступает на войска РФ в Запорожской областиВидео

14:24

Приметы на 21 июня: что нельзя делать в день летнего солнцестояния и как не попасть в бедуВидео

14:23

Запад хочет сварить Путина медленно: как и когда закончится война в Украинемнение

14:14

Сгорели все вещи: Сашко Положинский рассказал, как попал под обстрел на фронте

14:07

Второй за день ракетный удар по Одессе: в городе прогремели мощные взрывы

13:58

В Рубежном оккупанты потеряли 70% роты: более трех недель пытались захватить одну улицуВидео

13:45

ВСУ ударили ракетами по "вышкам Бойко" в Черном мореВидео

13:39

У ЕС есть все необходимое, чтобы быстро закончить войну в Украине - МИД Литвы

13:34

Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июня: Весам - интрижка, Скорпионам - награда, Козерогам - сплетниВидео

13:31

В Украине официально запретили ОПЗЖ: имущество партии кума Путина передали государствуВидео

13:21

Воины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизииФотоВидео

12:47

ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине: уже отбросили армию РФ с первой линии обороныВидео

12:42

Военных РФ расстреляли в одном из ресторанов оккупированного Херсона: двое убитыхВидео

12:19

"Точно знаем, что они живы": Ермак рассказал, что известно о защитниках АзовсталиВидео

12:10

"Мы давно под прицелом РФ": спецслужба Польши раскрыла план Путина относительно их государстваВидео

12:00

Нападение Беларуси на Украину – маловероятный сценарий, белорусский народ против этого – Ермак

11:52

Боевой медик взял в плен сразу восемь оккупантов, пока те воровали форму ВСУ

11:43

"Героически погиб" от панкреатита: пропагандисты РФ опозорились ложью о подвигах оккупантовВидео

11:43

Роковые просчеты хозяина Кремля: как Путин остался у разбитого корытамнение

Реклама
11:24

Поехал искать приключений в Украину: ВСУ "задвухсотили" российского "атамана"

11:00

Война 24 февраля – как пустить овцу в стадо волков: почему Путин фатально ошибся - нумерологВидео

10:49

ВСУ потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка

10:10

Мэр Одессы Труханов выступил против переименования улицы ПушкинскойВидео

10:07

Гороскоп на сегодня 20 июня 2022: Близнецам – неудачное совпадение, Скорпионам – долги, Козерогам – деньгиВидео

10:00

На Змеином прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар – СМИВидео

09:50

Путин не изменил планов захватить всю Украину: Данилов предупредил, что война затянетсяВидео

09:26

Жених дочери Шойгу лезет с комментариями к полуголой певице

09:25

Сажает на более низкий стул и читает досье: экс-премьер Британии рассказал о странностях ПутинаВидео

09:20

ВСУ взяли в плен летчика-наемника ЧВК Вагнера, который бомбил города Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять