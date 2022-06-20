Крах евразийского карточного домика: от России побежали все, даже традиционные союзники

Российская империя начала скукоживаться, как геополитическая шагреневая кожа / Reuters

Месяц назад прогнозировал, что Казахстан отпадет от Российской Федерации. Написал ряд статей об усилении союза тюркских государств и о новой роли Турции как силового балансира в Средней и Центральной Азии в отношении Китая (вместо старого балансира – РФ).

Встреча Токаева и президента Турции в рамках саммита тюркских государств подтвердила такой геополитический тренд.

Недавнее поведение Токаева на экономическом форуме в Санкт-Петербурге и его поддержка территориальной целостности Украины привели к тому, что РФ заблокировала операции с казахской нефтью, а Казахстан – транзит российского угля.

Но это только начало разрушения евразийского карточного домика и скукоживания империи, как геополитической шагреневой кожи.

Уверен, что результатом агрессии РФ против Украины станет полная потеря Россией влияния на Центральную и Среднюю Азию, где будет усиливаться экономическое влияние Китая и геополитическое влияние Турции. Особенно – в вопросах безопасности.

Тюркские волки выходят в евразийскую степь, тем более, с учетом демографии региона и самой России. И подбрюшье России от Урала до Алтая уже не будет глухим тылом стареющей империи.

Ждем исход РФ из Киргизстана и Таджикистана.

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Узбекистан уже сделал свой выбор, отказавшись от интеграции в рамках ЕАЭС, ТС и ОДКБ.

Уверен, что в будущем будут написаны диссертации на тему "эмоциональной геополитики". Ведь обычно в мире царит прагматизм и рациональность. Но звериная жестокость империи на украинской земле повергла в ужас даже традиционных союзников России.

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У России теперь могут быть только союзники-заложники, как Лукашенко. А вот идейных союзников уже не будет никогда.

Геополитический "Ганнибал Лектор" творит свои злодеяния в одиночестве. Правда, без интеллектуального флера кинопрототипа.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик