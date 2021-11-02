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Козырь для России: почему Ярош добавит проблем Зеленскому

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

2 ноября 2021, 16:57

Поскольку экс-глава Правого сектора неоднозначно высказывался о Зеленском, избиратели президента могут расценить это назначение как "зраду".

Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош стал советником Главнокомандующего ВСУ / УНИАН

На назначении Дмитрия Яроша советником Главнокомандующего ВСУ могли отразиться и личные отношения Залужного и Яроша, так как вполне вероятно, что они знакомы еще со времен 2014-2015 года, когда Добровольческий украинский корпус (ДУК) "Правый сектор", который ассоциировали с Ярошем, принимал активное участие в боевых действиях.

Вероятно, именно в силу этих личных отношений, но без оглядки на политические последствия, Ярош и получил удостоверение советника. С тем же успехом, когда Залужного отправят в отставку, он может стать главнокомандующим Украинской добровольческой армии. Мол, ты - мне, я - тебе.

Но если Залужный действительно в знак этой дружбы хотел сделать приятное Ярошу, то это, как минимум, нужно было сделать "по-тихому", а не с открытой демонстрацией удостоверения.

Тем более на фоне того, что в росСМИ сейчас активно накачивается тема того, что Киев провоцирует эскалацию конфликта, а Вашингтон руками Киева попытается втянуть Россию в конфликт, о давным-давно позабытом Яроше и его визитке, наверняка вспомнят в программе Соловьева или кого-либо другого.

Кроме того, сам Ярош ранее очень неоднозначно высказывался о Зеленском. Хотя, если президенту посоветовали назначить его, чтобы угодить ура-патриотическому электорату, то они это явно оценят.

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Читайте такжеВторжение России: Ярош спрогнозировал, как далеко РФ смогла бы продвинуться вглубь УкраиныОднако для Зеленского это назначение не решает, а скорее создает дополнительные проблемы. Помимо того, что его могут использовать как в РФ в качестве дополнительного аргумента о подготовке Киева к войне, так и внутри страны. Ведь часть общества, которая его поддержать, начнет обвинять его в том, что Зеленский не выполнил свои обещания насчет мира на Донбассе и даже ведет ситуацию в противоположном направлении.

А это, когда перед Украиной возникла необходимость договариваться с РФ и Беларусью, как минимум для того, чтобы не оказаться в энергетическом коллапсе, явно не будет способствовать диалогу. Ведь если главком подтягивает к себе лидера одного из наиболее заметных незаконных вооруженных формирований (так как де-юре добробаты не имеют никакого статуса), то хороших последствий от этого ждать не приходится.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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ВСУ Владимир Зеленский Дмитрий Ярош визитка Яроша война на Донбассе Андрей Золотарев новости Украины Валерий Залужный
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