Гундяев дьявольски коварен. Он знал, на какие муки обрекает зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева, вручая ему орден св. Дмитрия Донского (латунный, но со стразами).
У этой награды есть весьма неприятная особенность: из-за своих размеров и дурацкой конфигурации она не лезет ни в рюмку, ни в стакан и, соответственно, не поддается "обмыванию". Сейчас Медведев терзается, пытаясь засунуть регалию хоть куда-нибудь.
Да и вообще, цацка св. Дмитрия Донского — орденочек двусмысленный. Дело в том, что Куликовская битва не была сражением русских против "ига" — да и татар, как таковых. Дмитрий, данник и слуга хана Тохтамыша, просто выполнял тохтамышев приказ — "устранить беклярбека Мамая, нарушившего ордынские порядки".
Донской ради выслуги перед ханом положил тьму русских на Куликовом поле.Эта битва считается "днем воинской славы России", но давно выяснено, что никакой "победой" там и не пахло. Разогнав мамаевых нукеров, русские были разгромлены и перерезаны воинами Великого княжества Литовского.
Абсолютно все беспристрастные хронисты-европейцы описывают битву так: В том же году была большая война во многих странах: особенно так сражались русские с татарами у Синей Воды (Bloen Wassir)[85], и с обеих сторон было убито около 40 тысяч человек. Однако русские удержали [за собой] поле. И, когда они шли из боя, они столкнулись с литовцами, которые были позваны татарами туда на помощь, и убили русских очень много и взяли у них большую добычу, которую те взяли у татар.
Примерно так же этот день "воинской славы" отмечен во всех без исключения хрониках того времени — Детмара Любекского, Германа Корнера (German Corner), Иоганна фон Посильге (Johann von Posilge), Иоганна Линденблата.
Спустя всего два года после Куликовского позора ордынцы Тохтамыша взяли, разграбили и сожгли Москву. "Героический" князь Дмитрий не пострадал при штурме и разграблении, так как заблаговременно бежал из города.
Кто такой Александр Невзоров?
Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.
