Коварный Гундяев обрек Медведева на муки

Да и вообще, цацка св. Дмитрия Донского — орденочек двусмысленный.

https://opinions.glavred.info/kovarnyy-gundyaev-obrek-medvedeva-na-muki-10713692.html Ссылка скопирована

Иллюстрация: телеграм-канал Невзорова

Гундяев дьявольски коварен. Он знал, на какие муки обрекает зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева, вручая ему орден св. Дмитрия Донского (латунный, но со стразами).

У этой награды есть весьма неприятная особенность: из-за своих размеров и дурацкой конфигурации она не лезет ни в рюмку, ни в стакан и, соответственно, не поддается "обмыванию". Сейчас Медведев терзается, пытаясь засунуть регалию хоть куда-нибудь.

Да и вообще, цацка св. Дмитрия Донского — орденочек двусмысленный. Дело в том, что Куликовская битва не была сражением русских против "ига" — да и татар, как таковых. Дмитрий, данник и слуга хана Тохтамыша, просто выполнял тохтамышев приказ — "устранить беклярбека Мамая, нарушившего ордынские порядки".

видео дня

Донской ради выслуги перед ханом положил тьму русских на Куликовом поле.Эта битва считается "днем воинской славы России", но давно выяснено, что никакой "победой" там и не пахло. Разогнав мамаевых нукеров, русские были разгромлены и перерезаны воинами Великого княжества Литовского.

Абсолютно все беспристрастные хронисты-европейцы описывают битву так: В том же году была большая война во многих странах: особенно так сражались русские с татарами у Синей Воды (Bloen Wassir)[85], и с обеих сторон было убито около 40 тысяч человек. Однако русские удержали [за собой] поле. И, когда они шли из боя, они столкнулись с литовцами, которые были позваны татарами туда на помощь, и убили русских очень много и взяли у них большую добычу, которую те взяли у татар.

Примерно так же этот день "воинской славы" отмечен во всех без исключения хрониках того времени — Детмара Любекского, Германа Корнера (German Corner), Иоганна фон Посильге (Johann von Posilge), Иоганна Линденблата.

Спустя всего два года после Куликовского позора ордынцы Тохтамыша взяли, разграбили и сожгли Москву. "Героический" князь Дмитрий не пострадал при штурме и разграблении, так как заблаговременно бежал из города.

Источник

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред