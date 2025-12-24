Укр
Путин и его элиты не видят будущего России без Украины

Андрей Коваленко
24 декабря 2025, 06:10
В голове США - россия является территорией ресурсов и безумных денег.
Путин, Зеленский
Путин и война / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента

Все определяется экономикой. Пока российская экономика позволяет производить оружие, нанимать наемников и контрактников, они будут воевать - такова природа режима Путина. Потому что эта экономика позволяет зарабатывать на бюджете его друзьям из элит.

Когда мы говорим рационально, что война лишает Россию будущего, и отбрасывает их от развития на десятилетия, делает сырьевым придатком Китая - мы не мыслим, как они.

путин и его элиты не видят будущего россии без Украины и влияния на Европу. Его для них все равно нет.

Их модель существования - не европейская. Это неразвитые азиаты, потому что экономики и общества развитой Азии очень современные. Но россияне - сырьевые придатки не только по факту, но и в головах, которые хотят навязывать силой свою разруху.

В голове путина он делит Европу вместе с США и Китаем. В головах Китая россия - зависимый от них инструмент военной силы, дестабилизатор калибра КНДР на десятилетия.

В голове США - россия является территорией ресурсов и бешеных денег.

Повсюду россия рассматривается не как геополитический игрок, а как ресурс.

Могло ли быть иначе? Да, если бы совок победил в холодной войне, что было невозможно в связи с примитивностью технологий и мышления их партийной элиты, а также с отсутствием частного капитала.

И могло бы после развала СССР, если бы за ним последовал дальнейший развал россии. Я всегда говорил, что в Европе может быть московская область россии, потому что такой формат гарантированно бы привел к смене элит и тотальной зависимости от другого формата экономики и государственного устройства, чем сейчас.

К сожалению, российская гэбня восприняла развал совка как собственное поражение и решила воспроизвести его в другой форме - коррупционного влияния на Европу, которое было в течение всех лет путинской России. А также силы на постсоветском пространстве. Ресурсы, правда, уже не советские - нет ни Азербайджана, ни Казахстана, ни Украины, а без них россия - это куча мяса с оружием. И именно поэтому рф и превратилась в сырьевой придаток Китая.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

