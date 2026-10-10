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Коваленко разнес план энергозащиты Киева: что могли сделать за 5 лет

Александр Коваленко
10 октября 2026, 19:10
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Военный эксперт подсчитал, какая мощность нужна 16-этажке во время отключений света и сколько стоит генератор на 500 кВт.
Шмыгаль сообщил о повреждении важного энергообъекта Киева после атаки
Шмыгаль сообщил о повреждении важного энергообъекта Киева после атаки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/dshmyhal, УНИАН

Военный эксперт Александр Коваленко напоминает, что Украина уже пятый год живет под энергетическим террором, а действенных решений для автономного энергоснабжения домов так и не принято - даже в столице. Он приводит ориентировочные расчеты мощности генераторов для 5- и 16-этажек, их стоимость и сумму, которой хватило бы, чтобы обеспечить резервным питанием все киевские высотки. Публикуем его размышления.

Независимое, аварийное энергообеспечение… 2026-й год… 5-й год энергетического террора

Собственно, что мы имеем? Пятый год полномасштабной войны, пятый год энергетического террора, а действенных решений для альтернативного энергообеспечения как не принималось, так и не принимается. Даже на уровне столицы.

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Ввиду кризиса, возникшего с электроснабжением, хотя ещё даже не отопительный сезон, думаю, интересным будет вспомнить некоторые мои заметки относительно вполне реальных решений, которые год за годом, если бы реализовывались, то сегодня мы бы не стояли перед теми вызовами, которые имеем по состоянию на октябрь, а не январь или февраль.

Приведённые ниже цифры будут полезны для осознания того, сколько было потеряно с 2022 года времени, дабы не допустить то, что происходит во многих городах Украины и непосредственно в столице - Киеве.

Сразу хочу отметить, я привожу исключительно относительные цифры, приближённые, но куда более конкретизированные, чем, уверен, вы когда-либо ранее слышали от официальных лиц за последние без малого 5 лет.

В случае отключения электроэнергии для запитки среднестатистического 16-ти этажного здания и обеспечения базовых потребностей жильцов, а именно:

- работа лифтов;
- работа насосных систем;
- поддержание работоспособности центрального отопления и межэтажного кондиционирования.

Необходимо резервное питание от 85 (односекционного здания) до 200-300 кВт для ЖК на 4 секции.

Повторюсь, это приближённые цифры, поскольку 16-ти этажка может быть из 1-й секции, 1-2 лифтовые шахты, 2-х секций, 3-х и даже 4-х. Но, отмечу, что 200-300 кВт хватает для обеспечения базовых потребностей даже 4-х секционной многоэтажки.

Обращу внимание на то, что не идёт речи об обеспечении базовых потребностей жильцов по квартирам, а исключительно обслуживание самого здания. Но даже если говорить о более расширенных возможностях резервного энергообеспечения, то это до 500 кВт.

На сегодняшний день средняя стоимость генератора на 500 кВт - до 4,5 млн гривен или около 100 тыс. долларов.

В Киеве примерно 14 000 домов разной этажности, из которых несколько сотен - это многоэтажные здания 16 и более 16 этажей.

То есть обеспечение независимой энергией для многоэтажных зданий 16 и более этажей могло обойтись для Киева примерно в 50 млн долларов. Как думаете, за без малого 5 лет это подъёмный план, с учётом финансовой и технической поддержки стран Запада нашей стране и предоставления такой продукции, порою, бесплатно, как гуманитарная помощь?

По остальным генераторам расчёт дешевле.

Если мы говорим о среднестатистическом 5-этажном здании, то для освещения подъездов, обеспечения работы насосных систем и лифтов, в пиковые моменты, достаточно генератора мощностью 50–70 кВт.

Стоимость генератора 85 кВт - около 1 млн гривен или до 25 тыс. долларов.

Думаю, с учётом всего вышеизложенного каждый сделает вывод сам относительно того, что в каждом городе, каждом районе, для каждого отдельно взятого дома и ЖК могли сделать за эти 4 года как центральные власти, местные органы, так, как бы это банально ни прозвучало, но даже и сами жильцы.

Но чего не было сделано, по тем или иным причинам, порою очень хорошо нам известным, в большинстве случаев практически на каждом из уровней исполнения.

За окном 2026-й год. Октябрь. План стойкости Киева налицо. Что с другими областными центрами на повестке дня?

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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