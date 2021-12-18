Косоворотка убила тельняшку и хочет то же самое сделать с вышиванкой / УНИАН

Вы никогда не задумывались, почему в России не носят национальную одежду? Во время народных гуляний на улице легко заметить тельняшку, но не косоворотку.

Это особенно заметно на фоне Украины, где вышиванка давно присутствует на улицах. Элементы украинского орнамента украшают футболки и платья, вышиванку можно купить в магазинах одежды и она уверенно прописалась в бытовом гардеробе. Ее "история успеха" - полнейшая противоположность судьбе, постигшей русскую национальную рубашку.

Косоворотка маргинальная. Ее не одевают на государственные мероприятия и народные праздники. В России она – маркер "городских сумасшедших", ориентированных на "посконное" и "домотканое". И в этом нет ничего удивительного. Потому что ключевое слово здесь - "национальная".

Потому что Россия так и не сформировалась как национальное государство. Империя здесь появилась куда раньше – начиная с позднего Московского царства, государственный аппарат всегда существовал в парадигме "сверхидей". Сначала господствовала идея катехона: государства как препятствия объявлению Антихриста. Соответственно, госаппарат должен был объединять православных и заниматься миссионерством.

Затем Московское царство разрослось до Российской империи. Которая стала православным идеократическим государством. Базис стал немного рациональнее, но имперской сущности не утратил. Позже его сменила империя Советская, исповедовавшая идею распространения социализма по всему миру.

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Девяностые годы ничего не изменили. Да, размеры империи уменьшились, но империей она от этого быть не перестала. Как только это позволили цены на нефть – идеи реванша снова зазвучали во всей первоначальной чистоте. Сперва патриарх Кирилл заявил о концепции "Русского мира", а затем светские власти дополнили ее проектом Евразийского союза.

Читайте такжеМесто "интимной силы" ПутинаОсобенность российской империи в том, что она изначально противостоит идее национального государства. Она вынуждена искать общие смыслы для самых разных конфессиональных и этнических групп. Москва отрицает национальное - и вынуждена искать ответ на вопрос, почему чеченец и якут должны жить в одной государственной системе и что их объединяет так, чтобы они готовы были с этим соглашаться.

Все разговоры о "духовных скрепах" - именно оттуда. Из желания собрать на одной чаше весов достаточно аргументов, чтобы центростремительность перевесила центробежность. Империя вынуждена создавать сверхнациональное очертание, которое бы убеждало колонии - почему им нужно жить под общей крышей.

Собственно, отсюда – все поиски новой имперской идеи, все разговоры о "суверенной демократии", "евразийской сверхдержаве" и другие геополитические конструкции. Но империя рождает не только новояз. Она порождает еще и эстетику.

Косоворотка проиграла тельняшке не случайно. Чаще всего в основе империи - армия. Именно она позволяет империям поглощать "чужое "и оборонять "свое". Империя обречена на культ милитарного и военного – по самой своей сути. А потому армейские атрибуты переходят в категорию "гражданской повседневности": та же тельняшка на российских улицах во время массовых праздников воспринимается как нечто подходящее к случаю.

По этой логике косоворотка отзывается на "доимперское" и "внеимперское". Она служит мостиком в национальную Россию. Которой никогда не существовало, и саму возможность ее появления отрицают последние три века русской истории.

Косоворотка осталась маргинальной, потому что она отсылает Россию к совершенно другим границам. А весь культурный багаж, созданный в стране, имеет имперский базис и не может служить для национальной русской рубашки опорой и фундаментом.

Читайте такжеОдиночество ПутинаРусские националисты – это оксюморон. Националисты в России могут быть только имперские. Они могут разве призвать к обнулению чужих идентичностей. До переваривания инородцев. К смешению народов и языков ради триумфа имперской идеи. Их рецепт "национального" исчерпывается формулой: "Объявим всех русскими, а кто не согласится – накажем".

Современная Россия - это страна, у которой нет своего национального проекта. У нее он даже не обдуман и не существует. Единая формула существования этой территории сводится к имперской логике с ее традицией поглощения и смешения.

Именно поэтому тельняшка убила косоворотку. А теперь пытается совершить то же еще и с вышиванкой.