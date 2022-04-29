Косово наоборот: как Путин вешал лапшу Генсеку ООН

Владимир Путин нагло соврал Генсеку ООН / Скриншот

На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент России Владимир Путин пытался оправдать признание Россией "независимости" "республик Донбасса" прецедентом независимости Косово. Думаю, Владимир Путин пытался произвести на собеседника впечатление опытного специалиста по решениям, которые привели к провозглашению этой независимости – и в результате нанизывал одну ложь на другую.

Причиной, по которой Международный Суд ООН в 2010 году решил, что декларация о провозглашении независимости Косово не противоречит международному праву, было фактическое изгнание даже не подавляющего большинства, а почти всех жителей Косово из своих родных мест в соседние страны. Причем изгнание это осуществлялось по этническому признаку: изгонялись и уничтожались албанцы, которые составляли 90 процентов населения бывшей автономии в составе Сербии. Диктаторский режим Милошевича объяснял свои действия "историческим правом" сербского народа на Косово, что воспринималось тогда как нацистские бредни о "жизненном пространстве" для арийцев.

С независимостью Косово согласились именно потому, что населению региона угрожала смертельная опасность в буквальном смысле слова. Но, кстати, даже тогда Россия, премьер-министром которой в 2010 году был Путин, с выводами Международного суда не согласилась и подчеркнула, что "Приштина пошла на незаконный акт, направленный на подрыв суверенитета Сербии".

В случае с оккупацией Крыма и Донбасса все было совершенно иначе. Украинское правительство не изгоняло жителей регионов со своих родных мест. Большинство жителей Крыма – этнические русские, однако сама идея автономии этого региона и в Советском Союзе, и в независимой Украине базировалась на факте проживания в Крыму коренного народа – крымских татар. Именно с этим фактом, уверен, и было связано решение Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении крымской автономии.

Однако после российской оккупации полуострова в 2014 году как раз права коренного народа были поставлены под сомнение, запрещен Меджлис крымскотатарского народа, многие активисты Крымскотатарского национального движения, деятели культуры, журналисты оказались арестованы или изгнаны с родной земли – практически как косовские албанцы. Гонения осуществляются и на представителей национальных меньшинств Крыма, прежде всего – этнических украинцев, которые могут попасть в тюрьму просто за украинский флаг на собственном балконе.

Читайте такжеКак кремлевский психопат публично унизил Генсека ООНБольшинство жителей Луганской и Донецкой областей Украины – этнические украинцы, никакого конфликта между ними и жителями других украинских регионов никогда не было и быть не могло.

После российского вторжения в 2014 году сотни тысяч жителей оккупированных территорий – как Донбасса, так и Крыма – были вынуждены покинуть родные места, стать внутренними беженцами или переехать в другие страны. Оставшиеся превратились в заложников агрессивной политики российского режима: сейчас его представители буквально гоняются за жителями Донбасса и Крыма с целью мобилизации их в российскую армию или "армии" "народных республик" – то есть по сути превращают людей в "пушечное мясо".

Так что, уверен, это никакое не Косово. Это Косово наоборот. Путин осуществляет в Крыму и на Донбассе тот же самый геноцид, который его собрат по преступлениям Милошевич творил в Косово. И говорит неправду в лицо генеральному секретарю ООН.

Крым.Реалии