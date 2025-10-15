Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Коротко о Томагавках: как в РФ началась паника

Вадим Денисенко
15 октября 2025, 06:10
52
Россияне абсолютно правы, когда говорят, что Томагавки вряд ли могут изменить ход войны на поле боя.
Коротко о Томагавках: как в РФ началась паника
Ракета США / Колаж: Главред, фото: wikipedia

Россияне сделали несколько истерических заявлений о Томагавках: Медведев всех пугал грязной бомбой, а Песков - остановился в шаге от Третьей мировой.

Итак, если коротко, что это значит:

1. Если мы идем по аналогии со всеми предыдущими событиями, разрешение американцев на определенный тип оружия, открывает возможность получения европейских аналогов (в этом конкретном случае речь теоретически может идти о Таирусе).

видео дня

2. Россияне абсолютно правы, когда говорят, что Томагавки вряд ли могут изменить ход войны на поле боя. Но Томагавки, которые не сможет останавливать российское ПВО, создают угрозу того, что Украина может, как минимум, частично остановить экспорт российской нефти. В течение месяца Украина нанесла два удара по портам Усть-Луг и Приморск, а также по перекачивающим станциям. Это, похоже, была демонстрация того, что американцы могут снять запрет на удары по этим объектам (подчеркиваю, не сняли, а могут снять).

3. Украина, конечно при этом очень рискует, ведь это приведет к массированным ударам по экспортной инфраструктуре портов Большой Одессы.

4. При этом в Вашингтоне, похоже считают, что страх получения Томагавков, может работать сам по себе. В конце концов, Томагавки - это не только и не столько про Украину, сколько предупреждение: попытаетесь что-то сделать в военном плане со странами НАТО, как минимум, получите уничтожение всей инфраструктуры нефтяного экспорта. И, повторюсь, россияне знают, что ничего здесь не смогут противопоставить.

5. Я остаюсь на позициях, что РФ не может сейчас начинать войну со странами НАТО. Они к этому не готовы, что косвенно показывает комплементарность заявлений Путина в отношении Трампа (на Валдае он 7 раз упомянул Президента США).

6. Пока история о Томагавках - это часть гибридной войны США против России по принуждению к переговорам.

7. К сожалению, россияне попытаются разыгрывать игру: мы не нападаем на НАТО, а вы (американцы) пока даете нам (россиянам) возможность воевать в Украине. Поэтому формула "переговоры после прекращения огня" остается нашей главной целью.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Вадим Денисенко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

06:50Фронт
Харьковские власти расширили зону обязательной эвакуации: список громад

Харьковские власти расширили зону обязательной эвакуации: список громад

02:07Война
"Достаточно одного звонка": Сикорский объяснил, как можно завершить войну в Украине

"Достаточно одного звонка": Сикорский объяснил, как можно завершить войну в Украине

00:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

Смертельная зона значительно выросла: Сырский рассказал о проблемах на фронте

Смертельная зона значительно выросла: Сырский рассказал о проблемах на фронте

Последние новости

06:50

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

06:10

Коротко о Томагавках: как в РФ началась паникамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

05:00

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

04:10

Почему появляются "мурашки по коже" и каково их значение - что говорит наука

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:30

Пусть цветут до снега: лучший способ помочь хризантемам перезимоватьВидео

02:30

Угроза крупнейшего землетрясения: ученые назвали место вероятной катастрофы

02:07

Харьковские власти расширили зону обязательной эвакуации: список громад

01:10

Бронетехника сокращается: НАТО раскрыл масштабы уничтоженной бронетехники РФ

Реклама
00:13

В Киеве установят 500 мобильных укрытий: где они будут расположены

00:05

"Достаточно одного звонка": Сикорский объяснил, как можно завершить войну в Украине

14 октября, вторник
23:43

Что будет, если заняться уборкой в этот церковный праздник: приметы 15 октября

23:10

Сюрприз после мойки: механик назвал привычку, которая убивает двигатель быстрее пробега

23:02

Трамп анонсировал коллапс в России и намекнул на новое оружие для Украины

22:28

Меня разрывает: Джамала в ужасе из-за песен-претендентов на Нацотбор Евровидения

21:57

Осенняя кампания РФ: полковник запаса раскрыл сценарии второй волны наступления

21:56

"Некогда заниматься": предательница Лолита отреклась от дочери

21:53

"Я выбрала спокойствие": предательница Яна Соломко оправдалась за свой выбор

21:51

Украинская Атлантида: что лежит на дне Днепра

21:50

Часть Киева погрузилась в темноту: в ДТЭК сказали, когда появится свет

Реклама
21:38

Настя Каменских располнела в США - как она сейчас выглядит

21:34

Почему Трамп начал говорить о Tomahawk для Украины - раскрыт план Белого дома

21:20

Почему нельзя выключать кондиционер зимой: одну ошибку совершают многие водители

21:05

В узорах украинской вышиванки зашифрован тайный код: что он означает

21:05

Трамп не сможет завершить войну в Украине, с Путиным надо говорить иначе - CNN

21:03

Ольга Сумская сделала важное признание - причина

20:52

Ломаченко може знову вийти на ринг: суперником може стати легенда боксу

20:42

Влупят сильные заморозки: синоптики объявили штормовое предупреждение

20:32

"Мне жаль": актер Алек Болдуин попал в аварию — подробности

20:20

Есть три важных условия: в ОП высказались о завершении войны в Украине

20:13

Почему волосы быстро пачкаются: большинство людей делает одну ошибку в душе

20:02

Две недели украинской истории просто исчезли - историк объяснил, что произошлоВидео

19:55

"Ловушка, которую не ожидали" — военный раскрыл роковой просчет врага

19:33

Школьник поймал рыбу гигантского размера и удивил Сеть: кадры рекордного улова

19:25

"Мне уже тяжело": Киркоров признался, почему отказывается от длительных гастролей

19:24

Вместо Труханова: Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в ОдессеВидео

19:10

Потери оккупантов на фронте резко взлетели: причинамнение

19:07

Лишение гражданства мэра Одессы Труханова: в СБУ раскрыли новые детали

18:49

"Природный порошок" для грядок: как сделать землю рыхлой без перекопки

18:37

Похожий на букет кружев: украинка нашла редкий гриб из Красной книги, фото

Реклама
18:30

Цены на продукты бьют рекорды: назван список лидеров подорожания

18:23

"Украина должна получить все": в США анонсировали поставку мощного оружия Киеву

18:19

В 9 регионах вводят экстренные отключения света - Минэнерго

18:11

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

18:04

Знают ли птицы, сколько яиц у них в гнездах: неожиданный ответ орнитологов

17:58

"Наложенный платеж" и "более того": популярные выражения, которые мы говорим неправильноВидео

17:37

Люди заливают Coca-Cola в унитаз и остаются в восторге: в чем скрытый смыслВидео

17:15

"Начинаются проблемы": в Польше больше не могут принимать беженцев из Украины

16:51

Помнят каждую мелочь: в какие ТОП-4 даты рождаются люди с уникальным умом

16:38

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять