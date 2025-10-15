Коротко о Томагавках: как в РФ началась паника

Россияне абсолютно правы, когда говорят, что Томагавки вряд ли могут изменить ход войны на поле боя.

Россияне сделали несколько истерических заявлений о Томагавках: Медведев всех пугал грязной бомбой, а Песков - остановился в шаге от Третьей мировой.

Итак, если коротко, что это значит:

1. Если мы идем по аналогии со всеми предыдущими событиями, разрешение американцев на определенный тип оружия, открывает возможность получения европейских аналогов (в этом конкретном случае речь теоретически может идти о Таирусе).

2. Россияне абсолютно правы, когда говорят, что Томагавки вряд ли могут изменить ход войны на поле боя. Но Томагавки, которые не сможет останавливать российское ПВО, создают угрозу того, что Украина может, как минимум, частично остановить экспорт российской нефти. В течение месяца Украина нанесла два удара по портам Усть-Луг и Приморск, а также по перекачивающим станциям. Это, похоже, была демонстрация того, что американцы могут снять запрет на удары по этим объектам (подчеркиваю, не сняли, а могут снять).

3. Украина, конечно при этом очень рискует, ведь это приведет к массированным ударам по экспортной инфраструктуре портов Большой Одессы.

4. При этом в Вашингтоне, похоже считают, что страх получения Томагавков, может работать сам по себе. В конце концов, Томагавки - это не только и не столько про Украину, сколько предупреждение: попытаетесь что-то сделать в военном плане со странами НАТО, как минимум, получите уничтожение всей инфраструктуры нефтяного экспорта. И, повторюсь, россияне знают, что ничего здесь не смогут противопоставить.

5. Я остаюсь на позициях, что РФ не может сейчас начинать войну со странами НАТО. Они к этому не готовы, что косвенно показывает комплементарность заявлений Путина в отношении Трампа (на Валдае он 7 раз упомянул Президента США).

6. Пока история о Томагавках - это часть гибридной войны США против России по принуждению к переговорам.

7. К сожалению, россияне попытаются разыгрывать игру: мы не нападаем на НАТО, а вы (американцы) пока даете нам (россиянам) возможность воевать в Украине. Поэтому формула "переговоры после прекращения огня" остается нашей главной целью.

