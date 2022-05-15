Кормить людоеда опасно, или Как Германия и Франция заигрывают с Путиным

Макрон и Шольц пытаются выторговать Путину время / Reuters

По словам Зеленского Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал поступиться суверенитетом Украины для сохранения лица Путина.

Почему бы Франции, руководство которой так печётся о сохранении лица Путина, залитого ботоксом и кровью, не отдать России части своей собственной территории.

Если действительно руководство Франции руководствуется такой логикой, времен Мюнхенского сговора 1938 года (тогда наверное тоже сохраняли лицо Гитлеру), то это лишь свидетельство скудности ума и отсутствия исторической памяти у, казалось бы, просвещенной европейской элиты.

А это огромная проблема для всей цивилизации. Потому что плоды исторического забытья будут появляться вновь и вновь.

Такой образ мыслей сродни мышлению агрессора, так как попустительствует агрессии и порождает войны. Вместо того чтобы уничтожать диктат в зародыше, демократии тратят усилия на их разукрашивание и задабривание, посредством кровавых жертвоприношений. Если людоеду нарисовать улыбку, он от этого не перестанет жрать людей.

Банальность понятная каждому, но некоторые европейцы продолжают жить в каком-то иллюзорном упрощённом мире.

Читайте такжеПередышка для оккупантов: как Запад пытается выторговать паузу бункерному фюреруУверен, что на такой примитивный взгляд и рассчитывал Путин, начиная новую войну. Это сработало в 2008 году, частично сработало в 2014.

И если бы Путину удалось захватить Украину, Запад бы продолжал делать вид, что лицо диктатора сохранено полностью и людоед удовлетворён. Полагаю, таким же образом скормили бы России все остальные постсоветские республики, восстанавливая "историческую справедливость" в отношении обиженной России.