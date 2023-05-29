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"Корейский сценарий" превратился в элегантный "западногерманский сценарий"

Алексей Копытько
29 мая 2023, 08:29
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Все уже готовятся к осени. Многие с единственной мыслью - при любом исходе летней активности загнать нас в колею, исключающую выход на границы 1991 года.
Китай, Россия
Для Украины проталкивают очередной сценарий мирного завершения войны / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, УНИАН

Вы заметили, как лёгким движением руки "корейский сценарий" превратился в элегантный "западногерманский сценарий"? А шо случилось? Кинжал затупился? И ведь это мы ещё не начинали.

Также напомню. Кипрский сценарий. Суданский сценарий. Боснийский сценарий. "Армяно-азербайджанское урегулирование" (первые примерно 25 лет). Молдово-приднестровский сценарий (формула Козака). "Формула Саркози" для Грузии. И тому подобное, чем нам будут морочить голову в рамдомных комбинациях.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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Напомню: все уже готовятся к осени. Многие с единственной мыслью - при любом исходе летней активности загнать нас в колею, исключающую выход на границы 1991 года.

Стартовая позиция китайского товарища вполне логична. Близкие к реальности карты Китая мы увидим, скорее всего, в ноябре, когда Пекин будет председательствовать в СБ ООН.

А вот изначально капитулянтская риторика статусных западных ртов, которые отказывают Украине в праве восстановить суверенитет – это блуд и зло.

Зеркальная позиция к "китайской мирной инициативе" должна выглядеть как-то так: 1) безоговорочное освобождение всех территорий Украины; 2) безоговорочная денуклиаризация РФ под международным контролем и ислючение РФ из СБ ООН; 3) демилитаризованная зона 200 км (с Беларусью включительно); 4) полный контроль Украины над Азовским морем; 5) у РФ только патрульные катера на вёслах в прибрежной зоне Черного моря, никакого флота; 6) превращение России в демократическую федерацию (возвращение прямых выборов на всех уровнях под жесточайшим контролем, рост полномочий регионов и т.д.); 7) тотальная материальная компенсация вреда, выдача преступников, восстановление суверенитета Молдовы и Грузии (Азербайджан сам справляется), нейтрализация угрозы со стороны Беларуси, и ещё примерно 50 пунктов. При выполнении которых Украина не будет выдвигать территориальные претензии для компенсации потерь, потому что чужая земля нам не нужна. НАТО и ЕС само собой.

Вот какой-то такой старт диалога, если сразу не нравится украинская формула мира.

Надо спокойно воспринимать все эти сценарии, потому что даже близко никто не знает, с чем мы придём к осени и насколько плохо всё будет для России.

Источник

война в Украине НАТО
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