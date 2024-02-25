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"Корейский сценарий": почему это невозможно в случае Украины

Юрий Богданов
25 февраля 2024, 06:10
"Корейский сценарий" в реальности выглядит как ситуация, когда обе стороны истощены настолько, что продолжать войну они уже не могут физически.
'Корейский сценарий': почему это невозможно в случае Украины
Сейчас Путин вряд ли готов обсуждать что-либо кроме капитуляции / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

На тему переговоров, "заморозки" и "корейского сценария". Надо напомнить несколько пунктов (очевидных). Потому что эта тема будет периодически активизироваться и вот сейчас, на вторую годовщину, тоже.

"Корейский сценарий", как его видят сторонники переговоров, выглядит как фиксация на десятилетия, где мы станем как Южная Корея 90-х, минуя Южную Корею 50-х и 60-х. Ну а Россия, соответственно, станет КНДР. Это не гарантировано. Это wishful thinking в чистом виде.

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"Корейский сценарий" в реальности выглядит как ситуация, когда обе стороны истощены настолько, что продолжать войну они уже не могут физически. Корейский полуостров за 3 года войны имел примерно 15% относительно целого жилого фонда, состояние перманентного полуголого и разрушенную экономику. Не как у нас, а по-настоящему. И совокупно погибло где-то 10% населения. Физически погибло. Линия фронта на момент завершения войны была перенасыщена людьми и техникой с обеих сторон, но это уже были в значительной степени американские и китайские силы.

При этом я не исключаю, что такой сценарий возможен в будущем. Когда обе стороны будут по-настоящему истощены. К этому идет, если ни Украина и партнеры, ни Россия не смогут "перевернуть доску" на поле боя. (То, что происходит сейчас - " не оно"), и никто из сторон не коллапсирует изнутри. Но до той точки взаимного истощения еще как минимум много месяцев.

Сейчас Путин вряд ли готов обсуждать что-либо кроме капитуляции, потому что все остальное не оправдает войну, которая уже стала единственной опорой легитимности его режима. И при таких условиях наша попытка выпрыгнуть из войны - это путь или унизительной капитуляции де-факто, потому что нет причин думать, что будет иначе, или прямое приглашение возвращаться через год-полтора. Потому что сейчас нет опции одновременного размещения на неоккупированной территории Украины американских баз как в Корее после войны.

Вполне вероятно, что режим Путина обвалится в относительно короткой перспективе. Фундаментальных причин для того хватает. Но если ему дать сейчас зафиксироваться, это даст им время не столько подготовиться к новому нападению (они могут и другую мишень выбрать), сколько укрепить внутренний контроль, стабилизировать экономику. И по-настоящему интегрировать оккупированные украинские территории включая Крым в российское пространство.

Так, ища возможность "Корейского сценария "в мечтах стать Южной Кореей было бы полезно не реализовать"вьетнамский сценарий". И не стать Южным Вьетнамом. Кстати, где он?

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов-блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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Южная Корея Северная Корея Корейский полуостров
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