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Контрнаступления ВСУ в ближайшие недели вряд ли стоить ожидать

Максим Яли

эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

10 августа 2022, 08:16

Нужно понимать, что доставка новых боеприпасов также займёт некоторое время.

Ракета,Javelin
Боец ВСУ с Javelin / УНИАН

О новом пакете военной помощи Украине на сумму 1 млрд долларов, которую планирует передать Пентагон. В него войдут:

– боеприпасы для РСЗО HIMARS,

– 75 тысяч 155-мм снарядов,

– Зенитные управляемые ракеты для ЗРК NASAM,

– 1000 ПТРК Javelin.

Теперь уже можно с уверенностью сказать, что контрнаступления ВСУ в ближайшие недели вряд ли стоить ожидать. Увы, техники не хватает для наступления. А судя по помощи и "джавелинам" главная задача - отразить возможное наступление рашистов на юге в направлении Николаева или Запорожья. А также укрепить позиции на киевском направлении, где так же высокая вероятность повторного наступления.

Ну и уничтожение логистики и складов с боеприпасами рашистов.

Для этого уже будут предоставлены ракеты для HIMARS. Хорошо, что будут и ракеты для ЗРК, учитывая участившиеся ракетные обстрелы по всей Украине.

Нужно понимать, что доставка новых боеприпасов также займёт некоторое время.

Так что будем надеяться, что этой помощи хватит как минимум для срыва плана рашистов захватить новые территории и сорвать их планы по проведению псевдореферендумов в ближайший месяц-полтора.

HIMARS
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