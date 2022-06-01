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Контрнаступление откладывается: почему его не стоит ждать раньше июля

Александр Кочетков

политический аналитик

1 июня 2022, 09:17

Западные гаубицы работают отлично, но этих гаубиц мало. А без преимущества в артиллерии никакого значимого украинского наступления не получится.

обстрелы, война на Донбассе
Весь июнь Россия будет пытаться завоевать Донецкую область и потеряет там свой наступательный потенциал / Reuters

Донбасс остается главным и наиболее драматичным военным театром этой войны.

Наши войска существенно превосходят врага в мотивированности, не уступают ему в численности, хотя за счет быстрой переброски войск рашистам удается создавать преимущество в живой силе на конкретных участках фронта. При этом враг заметно превосходит нас в огневой мощи — ракеты, авиация, артиллерия, у него нет трудностей со снабжением своих частей боеприпасами. У врага серьезное превосходство в бронетехнике — танках и бронемашинах, что и позволяет ему вести наступательные действия.

При боях на подступах к населенным пунктам, где можно соорудить оборонительные позиции, преимущества агрессора в огневой мощи несколько нивелируются, что позволяет нам наносить ему существенный урон в живой силе и технике.

Агломерация Северодонецк-Лисичанск не очень удобна для обороны с точки зрения топографии, в этом смысле агломерация Славянск-Краматорск заметно предпочтительнее. Поэтому сейчас наши войска ведут бои, изматывая противника, в Северодонецке, но, скорее всего, планомерно отойдут в сторону Славянска-Краматорска. Потому что мы стремимся сберечь армию, а не территории.

Можно констатировать, что Луганскую область, в которой под контролем Украины осталось около 3% территории, оккупанты в обозримом будущем захватят. Но вот что касается Донецкой области — совершенно не факт. То есть, Краматорск и Славянск имеют все шансы остаться украинскими, а в штурмовых попытках взять эти города враг истратит свой наступательный потенциал.

И уйдет на это, скорее всего, весь июнь. Теперь что касается нашего стратегического контрнаступления.

Читайте такжеБитва за Донбасс: кто выигрывает в злой и долгой войне за УкраинуБез преимущества в артиллерии и наличия в достаточном количестве танков никакого значимого украинского наступления не получится. Западные гаубицы работают отлично, судя по воплям на рашистских пабликах, что наших артиллеристов брать в плен нельзя. Но этих гаубиц мало. Остро нужны западные системы залпового огня, которые позволяют накрывать перемещающиеся войска врага, а также перерывать его линии снабжения. А танков для прорыва вражеской обороны нам надо иметь хотя бы двести. Легкая бронетехника для переброски войск в Украину поступает, здесь ситуация не критическая.

Сомневаюсь, что, с учетом изложенного, наше наступление может начаться ранее, чем в июле, а то и позже. Причем, оно должно развиваться, как минимум, на двух фронтах — на Донбассе и на Юге. А если преимущества в огневой мощи и достаточного количества бронетехники мы так и не получим, то этого наступление лучше вообще не начинать. Потому что это будет авантюрой с кучей потерь и скверными стратегическими последствиями.

Александр Кочетков, политический аналитик

война в Украине ВСУ Александр Кочетков
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