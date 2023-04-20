Контрнаступление и ложные ожидания

Я не понимаю тех, кто пытается создать из наших потенциальных наступательных действий "сладкий сироп".

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"Слона" на фронте придется "есть кусками" / фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Коротко об информационной составляющей "контрнаступления" и ходе войны в целом.

Я понимаю логику, почему украинские официальные лица, западные медиа (дружественные к нам) и официальные лица выдают кучу информации по контрнаступлению. На самом деле, довольно противоречивой и даже шизофренической.

Потому что в условиях современной войны невозможно сохранять 100% информационную тишину.

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Я понимаю логику, почему Валерий Федорович и Генштаб молчат. И создают дополнительный ореол загадочности вокруг своей деятельности и своих планов.

Потому что как раз информация или детализация от них (потому что они внутри процесса) может иметь непредсказуемые последствия. Даже если будет 100% дезой.

Да, целевая аудитория большинства нашей информации от официальных источников о наших планах-именно враг. Это логично.

Чего я не понимаю. Я не понимаю тех, кто пытается создать из наших потенциальных наступательных действий "сладкий сироп". В марафоне или просто в виде "независимости экспертизы". Потому что даже если враг посыплется и реально будет убегать повсюду, условно, "уже завтра" (хотя это - маловероятное событие), чтобы достичь этого многие люди погибнут. Я многих из них знаю лично. И вы знаете.

Но скорей всего сразу никто не посыплется - и этого слона все равно придется "есть кусками". Возможно, быстрее, чем думают пессимисты. Но вдруг за месяц-два и несколько удачных операций (их еще нужно осуществить) Кремль не запылает. И в Севастополе парада еще не будет.

Я бы сказал, что надо больше ответственности от тех, кто говорит о войне и дает прогнозы.

Ибо они этим создают ложные ожидания и плохо влияют на психику людей и их готовность "играть в долгую". Но какой смысл?

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