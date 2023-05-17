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Конашенков идёт на героя

Александр Коваленко
17 мая 2023, 08:20
256
Ракетные удары по Киеву действительно были элементом охоты за ЗРК Patriot. Для оккупантов ЗРК Patriot превращается в фетиш.
Игорь Конашенков
Конашенков идёт на героя, считает Коваленко / Скриншот видео Минобороны РФ

Итак, конашенков, тот, который полностью "уничтожил" ПВО Украины??и ВС ВСУ ещё 27 февраля 2022 года, отчитался по ракетному удару в ночь с 15 на 16 мая.

Согласно данным, за сутки РОВ сбили 7 Storm Shadow, 3 HARM, 7 снарядов HIMARS, а также "Кинжалом" уничтожили ЗРК Patriot...

Что тут скажешь, конашенков идёт на героя! Но, пока не сбита "звезда смерти", о заветной награде мечтать рано!

видео дня

Разумеется, всё вышеперечисленное - это чистой воды фантазии самого же конашенкова. В остальном, стоит отметить, что нынешние удары по Киеву действительно были элементом охоты за ЗРК Patriot.

С учётом же того, что был осуществлён пуск сразу 6 ракет "Кинжал", в сопровождении остальных элементов, имевших, очевидно, роль отвлекающую и рассредоточивающую внимание ПВО, удар и вправду наносился по локации, в которой командование РОВ считало, что размещён ЗРК Patriot.

То, что для оккупантов ЗРК Patriot превращается в фетиш, в некотором смысле, нас устраивает. Ведь они фиксируются на одной боевой задаче, вместо множества, но с другой стороны смущает то, что они черпают из неких источников информацию о локациях размещения ЗРК Patriot и готовы задействовать "Кинжал".

Что же, это уже вопрос противодействия шпионской деятельности, в остальном - ночная охота потерпела фиаско, а те видео, которые российские пропагандисты выдают за удачное попадание - это падение ракет, после сбития, боевая часть которых не детонировала в воздухе.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

К сожалению, те ракеты которые получают повреждения вне БЧ, падают не разорвавшись в воздухе и взрываются уже на земле.

Дело в том, что ракеты PAC-3 MSE функционально ориентируются на уничтожение цели через прямое попадание - критический кинетический удар при перехвате.

Зачастую он приходит в носовую часть ракеты, что позволяет нейтрализовать боевую часть в воздухе, но на настолько высоких скоростях возможны отклонения и удар приходит, например, в двигатель ракеты. Тогда ракета падает, с сохранением БЧ и высокой вероятностью её детонации при падении.

Увы, такая вероятность есть всегда, но всё же, возникает другой вопрос... А у кого хватает мозгов снимать, что происходит во время ракетных ударов, по состоянию уже как более года войны, в то время как из всех рупоров вещают - не снимайте работу ПВО и ракетные удары?

Это начинает бесить...

Источник

война в Украине Конашенков Александр Коваленко
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