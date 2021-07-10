ВОЗ продвигает идею "вакцинной глобализации" / УНИАН

Всемирная организация здравоохранения предупредила о губительной стратегии "вакцинного национализма", который тормозит глобальную иммунизацию и тем самым провоцирует появление новых штаммов коронавируса. В ООН с этим согласны и выразили необходимости в "справедливом" распределении антиковидных препаратов в мире.

Любая бюрократия всегда заинтересована лишь в одном - в полномочиях. Чем больше их удастся загрести под себя, тем больший ресурс она сумеет взять в свои руки. Зачем - это второй вопрос, глубоко второстепенный.

Читайте также"Детям не грозит": ВОЗ призывают Европу отсрочить вакцинацию детей против коронавирусаВ этом смысле ВОЗ действует в рамках этой стратегии: "вакцинный национализм" - это плохо, хорошо - "вакцинная глобализация". Ну, а на глобальном уровне уже есть структура, которая возьмет на себя труд координировать и распределять. Это, понятно, сама ВОЗ. Точно так же понятна поддержка ВОЗ со стороны ООН - это никому не понятное образование тоже хочет и полномочий, и ресурсов.

А если учесть, что и у тех, и у других бюрократов есть спонсоры и лоббисты, то возникает адская смесь коррупционных интересов, где цель - ничто, а вот движение к ней - всё.

В мире идет активное перераспределение полномочий между национальными и корпоративными структурами управления. Корпорации против национальных государств.

Международные глобальные бюрократические структуры здесь выступают на стороне корпораций, так как все они (международные бюрократии) были созданы в рамках послевоенного двуполярного мира. Который благополучно скончался. Сейчас они существуют лишь по инерции, а значит - прямо заинтересованы в своем выживании.

К реальным проблемам реальных людей это не имеет ни малейшего отношения. Скорее, проблемы становятся инструментом решения задач этих структур. А потому на вопрос - кому выгодна "пандемия", один ответ точно есть.