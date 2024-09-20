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Компромисс вокруг вопроса Крыма может вообще не понадобиться

Юрий Богданов
20 сентября 2024, 06:10
1398
И при почти всех возможных сценариях завершения войны одна из сторон будет считать такое предложение бессмысленным для себя.
Путин, Крым
Возвращение Крыма / Коллаж: Главред, фото: flickr

Глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН для подготовки "честного референдума".

Предательство? Да не особо. Потому что это лишь фантазия в голове Сикорского.

Суть: Радослав Сикорский отметил, что Крым - "символически" важен для России и Путина, а для Украины он важен "стратегически". Поэтому он не видит, как страны смогут договориться без демилитаризации полуострова.

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"Мы могли бы передать Крым под мандат ООН для подготовки честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", - отметил глава МИД Польши.

Как я могу прокомментировать эту новость? Классическим "это же было уже".

Этот сценарий такой же гипотетический, как и любые другие существующие сценарии "компромиссного урегулирования" вопроса войны в целом и Крыма в частности. Он существует исключительно в голове и бесконечно далек от реализации.

Чтобы заставить текущий режим России пойти на такие условия, надо довести его до потери возможности вести войну. А если он потеряет возможность вести войну или вообще рухнет, компромисс вокруг вопроса Крыма может вообще не понадобиться.

Ну и еще раз уточню. Эта идея бессмысленна сама по себе.

Она является чистой фантазией, которая вроде бы должна в определенный момент помочь завершить войну.

И при почти всех возможных сценариях завершения войны одна из сторон будет считать такое предложение бессмысленным для себя.

А возможно - обе стороны, если в России что-то изменится.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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Польша возвращение Крыма Юрий Богданов
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