Командование ВСУ пошло на неоднозначное решение

Очень жаль, что высшее командование пошло на этот шаг. Мы потеряем время и эффективность, а времени у нас сейчас совсем нет.

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На базе РУБПАК создаются батальоны / Командование Объединенных Сил ВС Украины

Недавно командование ВСУ пошло на довольно неоднозначное решение. Информация публичная, поэтому могу прокомментировать.

На базе многих рот ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБПАК) сейчас создаются батальоны.

Это на общеармейском уровне, речь не идет о будущих Силах беспилотных систем.

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На первый взгляд решение вроде бы неплохое - нарастить штат дронщиков и свести их в большие подразделения. Но есть нюансы.

1. Многие такие роты до сих пор недоукомплектованы. И даже на их базе создают батальоны. Это довольно странно, ведь когда у тебя нет структуры низшего уровня, формировать на ее базе большую - обречь себя на провал.

2. На должности комбатов иногда назначаются люди, которые не имели отношения к этим ротам. Уже работающие команды в лучшем случае получают нового командира, который не мешает. В худшем - который представления о работе БПЛА не имеет.

3. Самое важное. Генштабу еще с прошлого года предлагалось вместо укрупнения РУБПАКов пойти путем легализации уже существующих подразделений в батальонах. Простыми словами - дать тем же FPVишникам штатку взводов БПАК под работу с дронами в родных батальонах. Чтобы они могли продолжать выполнять задачи в интересах своих батальонов и дальше, но уже с нормальным кадровым и материальным обеспечением.

Зато такие штатные расписания предоставили только отдельным существующим батальонам, но глобально пошли другим путем - создавать отдельные батальоны БПАК.

Это усложнит привлечение FPV-расчетов к выполнению задач на небольших участках фронта, где стоят механизированные батальоны. Прикомандирование проблемы не решит, добавит потребности во времени на слаживание и налаживание работы, а здесь есть своя специфика.

Отдельные баты БПАК нам действительно нужны для выполнения специальных и отдельных оперативных задач. Но прежде всего надо взводы БПАК, чтобы свою пехоту могли поддержать свои FPVишники. Или отбить штурм врага на небольшом участке, где он наступает.

Повальное укрупнение подразделений скорее будет мешать эффективной работе, чем даст положительные результаты.

Очень жаль, что высшее командование пошло на этот шаг.

Мы потеряем время и эффективность, а времени у нас сейчас совсем нет.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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