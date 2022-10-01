Командование у россиян действительно - фуфло, считает Касьянов / Reuters

Лиман - наш. Был, есть и будет.

В имперских пабликах вешают всех собак на российское командование, и требуют немедленно начать атомные бомбардировки Украины.

Командование у них действительно - фуфло. Военное искусство на уровне кулачного боя "стенка на стенку": у кого больше танков, орудий, снарядов - тот и победитель. Сколько времени они уже грызут Бахмут?.. А сколько ломились в Северодонецк?..

Теперь решили, что причина неудач лишь в том, что мяса не хватает, и объявили мобилизацию. 300 тысяч или даже больше - огромная сила. Только если обученная, подготовленная, экипированная, вооружённая, мотивированная. С хорошим снабжением, понятными целями и талантливыми командирами. В противном случае это всего лишь большая, плохо управляемая толпа трусов, мародёров и насильников. Мясо, одним словом.

И теперь смотрим, как они этим мясом воспользуются. Кинут затыкать дыры на донецком направлении, или снова попрут на харьковском?.. Или рискнут на одесском?..

В любом случае, для нас будет очень важно ликвидировать этих мобиков быстро и много, чтобы они не успели ничему научиться (война - лучший учитель), но успели испугаться, деморализоваться и разложиться. Чтобы они боялись ВСУ больше, чем своих командиров и комиссаров. И тогда эта толпа побежит обратно, ломая фронт, бросая оружие, и затаптывая в грязь кокарды с двуголовой курицей.

Так уже не раз случалось с российской армией, набираемой из рабов и гопников. Будет и в этот раз. Вот почему они грозят нам атомной бомбой. А что ещё остаётся?..

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