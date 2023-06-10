Ситуация сложная. Мы знали, что у врага сильная оборона. Пробивать ее без потерь невозможно. И мы их несем.

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Андрусив объяснил, когда контрнаступление развернется на полную / фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Заметки по контрнаступлению.

1. Я неоднократно писал, что контрнаступление состоит из разных этапов, которые уже давно продолжаются. Сейчас происходит новый важный этап: попытка найти слабое место, выиграть стратегическое положение. Последняя стадия контрнаступления - это введение большого количества войск, прорыв или окружение врага, закрепление на деоккупированных территориях. Этот этап еще не наступил, но можно сказать, что бои, которые продолжаются сейчас, являются подготовительными к финальному этапу.

2. Ситуация сложная. Мы знали, что у врага сильная оборона. Пробивать ее без потерь невозможно. И мы их несем. Сейчас могу сказать, что ситуация более-менее выровнялась и потери врага начали догонять наши. Чтобы прорвать оборону нужно давить в течение некоторого времени, когда враг потеряет достаточно боекомплекта и живой силы, чтобы начать отступать.

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3. На самом деле ничего нового. Подобная ситуация у нас была в августе-сентябре, когда предпринимались попытки прорваться на Херсон. К сожалению, тогда мы тоже несли большие потери. В первую очередь, из-за минных заграждений. Что было дальше - вы знаете. Сейчас очень похожая ситуация. После того, как будут пробиты первые сложнейшие рубежи обороны, особенно минные поля - наступление развернется на полную.

4. Самое сложное сейчас - это ипсо. И мы, и враг ведем мощные информационные операции. Поэтому единственное, что я могу сейчас вам посоветовать - фильтруйте информацию всю, и верьте в ВСУ. К сожалению, я уже писал когда-то и пишу сейчас: на войне не бывает тишины. Если молчим мы - говорит враг. И он начал очень громко говорить в последние дни. И говорит он неправду, манипулирует, и использует наши страхи. Ситуация другая. Но по состоянию на сейчас ситуация не является хорошей в чью-то пользу. Все меняется каждый час.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

5. В том, что происходит, я могу посоветовать только запастись терпением. Мы делали это много раз, и это всегда правильное решение. Не доверять ни одной "катастрофической" информации и "ура-победной" тоже. По моему прогнозу все станет более-менее понятно к концу следующей недели.

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