Темпы мобилизации в РФ разнились от месяца к месяцу.

Оккупанты

Пока полномасштабная война продолжается, Россия все активнее ищет ресурсы для пополнения своей армии. Одним из ключевых источников становится вербовка заключенных, что свидетельствует о системных проблемах с мобилизацией. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует динамику набора и объясняет, как меняется структура российских сил. Более подробно — в колонке автора.

Четверть мобилизованных в российскую армию в 2025 году – это осужденные… В январе 2026 года Дмитрий Медведев на заседании Совбеза россии сообщил, что в 2025 году российская армия привлекла 422 704 контрактника и 32 000 добровольцев, или, суммарно, 455 704 тел. видео дня

Темпы мобилизации разнились от месяца к месяцу. Например, если в начале 2025 года контракт с МО подписывало 40-45 тысяч россиян, то к концу года этот показатель составлял 20-22 тысячи.

Набор мобилизуемых на россии ведётся как путём добровольной мобилизации, так и иными путями. В частности, весьма активно проводится рекрутинг в странах третьего мира (Африка, Центральная Азия, Латинская Америка), привлекаются резервисты и срочники, которых разными путями принуждают подписывать контракты, путём принудительной мобилизации "натурализованных россиян", а так же вербовка заключённых.

В 2025 году почти 96 тысяч человек мобилизовались из зон заключения, то есть – почти четверть РОВ это бывшие осужденные.

Заключённые продолжают оставаться одним из основных ресурсов пополнения российских оккупационных войск. При этом нередко мобилизовались те, кто уже выходил на свободу через участие в БД, но попал за решётку во второй раз, после возвращения с войны, а так же учитываются продлевающие контракт и подписывающие повторно бывшие осужденных.

Примечательно то, что мобилизация осужденных за прошлые годы разительно отличалась по количеству:

2022 – более 30 тысяч осужденных;

2023 – более 70 тыс осужденных;

2024 – около 60 тыс осужденных.

Таким образом, 2025-й год стал рекордным по привлечению в РОВ людей с тюремным, преступным прошлым и, по факту – настоящим.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

