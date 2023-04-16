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Когда ждать контрнаступления ВСУ

Роман Свитан
16 апреля 2023, 06:38
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Контрнаступление начнется сразу, как только установится сухая погода, и у нас будет достаточное количество сил и средств.
ВСУ
Когда ждать контрнаступления ВСУ / 93-я ОМБр

С военной точки зрения, в течение года есть лишь несколько периодов, когда можно двигаться, а есть периоды, когда обязательно нужно быть в обороне, поскольку двигаться просто невозможно. Допустим, зимнее наступление, которое планировалось, могло бы произойти в одном случае – если бы начались морозы, и подморозило бы почву. Потому что двигаться по слякоти невозможно. Посмотрите, что происходит в полях сейчас, когда идет дождь. Говорят, что танки грязи не боятся, но нет, боятся, причем очень. Зимой наступление могло бы быть на другом фронте, не на донецком. Но погода не позволила его осуществить – не было даже недели, чтобы стоял мороз, и хорошенько проморозило почву. Потому все сдвинулось до следующего периода.

Ранней весной никто не наступает, как и осенью. В это время уходят в глухую оборону. Дождливая весенняя погода заканчивается примерно после Пасхи, тогда же и распускается зелень. После праздника нужно еще пару недель, чтобы все просохло.

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Если судить по нынешней погоде, понадобится недели две, не меньше, чтобы все просохло, и можно было двигаться. Это уже будет конец апреля. К тому времени земля просохнет, все покроется "зеленкой" и прикроет листвой наступающие части. Только тогда можно наступать.

Период сухой погоды у нас длится месяцев пять – примерно с мая по октябрь. В это время можно проводить наступательные действия, иначе они опять затянутся на зиму, которая вновь будет без морозов, и тогда все перенесется на 2024 год.

Поэтому если мы не начнем наступление в мае, мы потеряем месяцы, когда можно продвигаться.

Так что контрнаступление начнется сразу, как только установится сухая погода, и у нас будет достаточное количество сил и средств. Причем мы начнем движение, даже если сил и средств не будет хватать для масштабной операции – будем делать немасштабную. Но мы будем действовать, дабы не терять сухую благоприятную погоду. Так что от погоды мы очень зависим.

(...)

Так, как было в Харьковской области, уже точно нигде не будет. Противник настолько увеличил плотность своих войск, чтобы нигде не остался оперативный простор, его просто нет на линии фронта. Оперативный простор – это места, где нет войск противника. Всю территорию до азовского побережья россияне напитали войсками. Эти войска не могут наступать, но выполнять оборонительные функции точно смогут. Потому такого прорыва, как под Харьковом, точно не будет.

Украинской армии придется выгрызать линию фронта и прогрызать ее до азовского побережья.

Исходя из расположения фронта, самые ущербные позиции у россиян на херсонском и запорожском направлениях. Причем на херсонском дела обстоят хуже всего: чем дальше от материковой Российской империи, тем хуже для российских войск. Самые дальние точки на оккупированной территории – это Олешки, Кинбурнская коса и Новая Каховка. Доставить туда боеприпасы россиянам очень тяжело, ведь нужно преодолеть сотни километров, чтобы туда попасть.

Правда, на херсонском направлении противник прикрывается Днепром, водной преградой. Однако если будет поставлена соответствующая задача перед нашими войсками, Днепр будет форсироваться. Потому россияне даже начали минировать левый берег Днепра – боятся нашего форсирования.

Также ущербным у россиян является запорожский фронт. Плечо доставки уже чуть меньше на несколько сотен километров, но все равно большое – до 500 километров от основных баз в Ростове до Орехово, далеко везти амуницию. При этом глубина фронта там маленькая, недостаточная для полного разворачивания фронтальных операций и удерживания обороны. Плюс противник там прижат к Азовскому морю, что для него большая проблема.

Кроме того, в достаточно неприятном положении россияне находятся на луганском направлении. Фронт от Купянска до Кременной довольно хлипкий, ненадежный, как марлевые трусы – в любой момент порваться может. Там ровная, как стол, поверхность, зацепиться негде. Рядом вода, которая не сойдет, поскольку там пойма нескольких рек: Оскола, Жеребца, Красной и Айдара. Эти реки впадают в Северский Донец, и все это на левом берегу. Это плоский пологий берег, большая стоячая вода. Копнешь на полметра – начинается вода. Потому там невозможно окопаться, удержаться тоже. Потому фронт у россиян довольно хлипкий.

Наилучшее положение у противника на донецком фронте, поскольку он находится на донецкой возвышенности, а это 300-350 метров над прилегающими поверхностями. Тем более, это еще и донецкая агломерация: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск – там повсюду можно довольно неплохо укрепиться. Что они и сделали.

Роман Свитан, специально для Главреда

война в Украине контрнаступление ВСУ
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