Когда ждать "черного лебедя" в России?

С какой стороны прилетит "чёрный лебедь", на сегодняшний день сказать невозможно.

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Жданов о грядущих проблемах России / Главред

"Чёрный лебедь" в России может прилететь в любой момент. И обвал может случиться в любой момент.

Речь идёт о двух параллельных процессах. Внутри РФ идёт процесс экономического распада, и там всё движется к обвалу экономики, который потянет за собой обвал рубля, финансовой системы и, соответственно, всей системы власти. Уже сейчас, я думаю, мы будем наблюдать итальянскую забастовку повсеместно, то есть народ начнёт саботировать решения власти, и они не будут выполняться. А армия – зеркало государства. Фронт не может существовать без основного народонаселения. Здесь связь стопроцентная и двусторонняя. И один процесс будет влиять на другой: если на фронте будут поражения и провалы, это будет ухудшать социальную ситуацию и настроения в Российской Федерации, и родственники мобилизованных и добровольцев будут требовать вернуть их домой. Это движение, кстати, нарастает в России сегодня, и власть не знает, что с ним делать. Их боятся даже избить и погрузить в автозаки, потому что завтра приедут хлопцы с автоматами из Украины и будут разбираться, кто бил их мам, сестёр или жён.

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С другой стороны, когда в России такая задница с ценами, продуктами питания и уровнем жизни, начались невыплаты зарплаты, можете представить настроения российских солдат на фронте, когда родные им звонят и рассказывают, что у них ни тепла, ничего нет, власти оборзели. Получается, они там воюют, а их родственники тут ничего не могут купить, потому что деньги не платят. Разве после таких рассказов жён у мужей будет настроение идти в атаку? Они подумают, что, может, стоит взять пару гранат, автомат и поехать разобраться.

Дезертирство среди российских военных сегодня процветает. Только по Луганскому гарнизону 800 человек официально в розыске как дезертиры. Это официально, а сколько бегает по лесам…

Кстати, Российская Федерация увеличила количество подразделений Росгвардии на территории Украины, которые в прифронтовой полосе должны отлавливать дезертиров. Даже через Крымский мост ужесточили контроль проезда, потому что так бегут дезертиры.

Так что процессы параллельные, и с какой стороны прилетит "чёрный лебедь", на сегодняшний день сказать невозможно.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Олег Жданов, специально для Главреда

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