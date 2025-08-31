Укр
Читать на украинском
Когда закончится война: что затеяла Россия

Алексей Копытько
31 августа 2025, 06:10
Россия может производить и накапливать ракеты/дроны для массированных ударов с убийствами гражданских лиц, но свою критическую инфраструктуру защищает всё хуже.
Когда закончится война: что затеяла Россия
Зеленский и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с видео

В такие дни особенно проявляется фрагментирование реальности, в которой мы живём. Побитые окна в представительстве ЕС вызывают больший резонанс, чем ежедневные убийства россиянами мирных жителей в Херсонской области. Но так есть.

Поэтому важно хоть как-то цепляться за более-менее целостную картину.

1. Через 3 дня – осень. Военный цикл, который россияне запустили после 9 мая, длится уже 3,5 месяца. Ещё пара месяцев, и должно быть какое-то новое продолжение. Или остановка.

Если записать в столбик текущие результаты, и то, что анонсировали в качестве планов весной, видно, что росвойска продвигаются, но сильно буксуют. При этом РФ перестаёт справляться с принципиальными задачами военно-политического характера.

Их две: заблокировать поток оружия Украине и не допустить усиления санкций. Санкции по-прежнему оставляют желать лучшего, хотя градус риторики повысился. А вот с оружием уже де-факто провал: общепринята схема покупки американского оружия за европейские деньги, плюс стабилизируется объём закупок напрямую у украинского ВПК.

Из чего следует, что рационального решения военными средствами без существенной эскалации (например, масштабного и прямого вовлечения Китая) нет. Неизбежно смещение в политическую плоскость, в т.ч. – через переговоры.

2. В качестве подспорья для переговорщиков Силы обороны Украины последовательно вводят свои "санкции" на российской территории.

Ярчайший сюжет – вокруг нефтепровода "Дружба". Нарочно такое не придумаешь: текущий вождь Венгрии атакует украинского венгра, который сражается с российскими оккупантами. Лучшего доказательства, что Украина права, а в Будапеште временно засели девианты, представить сложно.

Даже в такой страшный день, как сегодня, из России пришли хорошие новости об успешных ударах по НПЗ. СБС, ССО, ГУР и другие структуры Сил обороны последовательно перемалывают важные цели.

Это системная работа, которая состоит из целого ряда элементов.

В частности, сегодня СБУ обнародовала информацию: менее, чем за неделю, бойцы ЦСО "А" дотянулись до 17 элементов российской системы ПВО/ПРО. Среди них – как средства поражения (в т.ч. – два комплекса С-300), так и средства обнаружения (от радара к С-350 до РЛС "Небо"/СВУ/М). Плюс РЭБ "Житель". Потеря каждого такого девайса – это очень больно. Потому что трудно/дорого/медленно заменимо. Возникают бреши.

Поэтому не удивительно, что тот же Афипский НПЗ снова горит. Хотя, казалось бы, чего уж проще? Интерес украинской армии к данном объекту известен, маршруты известны. Так в чём же дело?

Россия может производить и накапливать ракеты/дроны для массированных ударов с убийствами гражданских лиц, но свою критическую инфраструктуру защищает всё хуже. Совпадение повышенного спроса на топливо с успешными ударами по НПЗ и логистике уже заметно осложнили ситуацию в южных регионах РФ. Плюс украинские дроны постепенно расширяют контроль над сухопутным коридором в Крым…

3. Не должно складываться впечатления, что ситуация какая-то радужная. Совсем нет. Она – обоюдоострая. И у нас, и у россиян есть своя динамика.

Россияне на примере Херсона уже показали, как можно организовать блокаду крупного приграничного города. Через несколько месяцев подобные риски в полный рост могут возникнуть для Харькова, Сум и других городов. Нужна стратегия противодействия.

И тут есть переменные, которые могут существенно повлиять на ситуацию. Скажем, упоминавшиеся американские средства ERAM.

При этом Россия несёт потери, а различные потребители наживаются на уязвимой позиции Москвы. Российским вождям наверняка обидно.

Со следующей недели будет стремительно набирать ход политический сезон. Не только у нас. На фоне изнурительных боёв, россияне мотивированы по максимуму задействовать политические средства.

Так что, оказавшись под прессом плохих новостей, находите силы оглядываться. Хорошие, вдохновляющие новости тоже есть. Многие наши сограждане действительно находятся в ужасной ситуации. Но масса тех, кто просто чрезмерно накручен и сам себя поедает. Ищите помощь, оказывайте помощь. А там будет видно.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
Китайский гороскоп на завтра 31 августа: Кроликам - разочарования, Драконам - споры

Китайский гороскоп на завтра 31 августа: Кроликам - разочарования, Драконам - споры

Кристина Орбакайте пошла против Галкина и Пугачевой - причина

Кристина Орбакайте пошла против Галкина и Пугачевой - причина

Звезды обещают деньги и бонусы: какие ТОП-4 знака зодиака разбогатеют уже скоро

Звезды обещают деньги и бонусы: какие ТОП-4 знака зодиака разбогатеют уже скоро

"Вернулись к нашей матери" предательница Повалий окончательно показала позицию

"Вернулись к нашей матери" предательница Повалий окончательно показала позицию

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

ГУР уничтожило склад взрывчатки в Тульской области РФ: детали дерзкой операции

15:18

Почему 31 августа нельзя выбрасывать вещи: какой церковный праздник

15:16

Психолог назвал неожиданный сигнал настоящих чувств: он раздражает не одну пару

14:47

ЧВК США могут развернуть в Украине: СМИ сообщили о начале переговоров

14:32

Живой сад без забот: какие цветы сами сеются, сами растут и цветутВидео

14:25

Тайна веков раскрыта - вот, почему именно Киев выбрали центром Древней РусиВидео

14:25

Чем отличаются два аквариума: только самые внимательные смогут найти отличия

13:53

Странные пятна на руках и отмененные выступления: в Сети заговорили о смерти Трампа

13:50

Ювелирный бренд разорвал сотрудничество с Настей Каменских

13:45

"Принять и простить": что известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

